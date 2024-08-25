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Faceless написав:Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.
По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок. По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м. Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків. Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук. НЕМАЄ ніяких звукових проблем. Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку: - підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі. - підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське). Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена. Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок. Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів. В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.
rjkz написав:В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу. Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.
Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали.
Сибарит написав:Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется. Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных
Реально геніальні фрази.
Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок». Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз. Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».
Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту. Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…
Так ось саме про це. Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею. Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом». Цікава показова історія. Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством). Зароблені гроші не пропивали.
В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото: Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю. Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок». Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля. Це вже за гроші. Такий метод заробітку. Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.
В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?
А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті. Квартири вже ж в продажу. 1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$. Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж. Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна: Ось вам і плінтуси прихованого монтажу… А з гімна і палок: 1 400 000$. Наші люди будуть купувати в іпотеку. За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими: - один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$. - другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$. Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому. Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика… Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок… В мене враження, що інших тут і не будують. Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка». Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні. Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка». Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч. Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків… Це саме тих - з «гімна та палок»…
Как-то вы приводили пример НОВЫХ домов в Каролайне (не помню Северной или Южной). Цена участка до 10 куе, дом на продажу, бренд-нью, 350 куе. С прибылью и инвестора и контрактора. Давайте, с запасом, посчитаем, что без покупки участка, нанять дженерал контрактора, который на имеющемся участке построит дом и получит прибыль будет 300 куе. Из овнаипалок. Стоимость материалов по всей стране примерно одинаковая. Потому что торговля пиломатериалами в таких объемах как надо для постройки дома - достаточно привлекательный бизнес, чтобы этим занимались крупные корпорации, которые поставят в любую точку страны. Стоимость труда разнится от штата к штату. В среднем от 30 долларов за один человеко-час в низкооплачиваемых штатах до 40-50 в высокооплачиваемых. Тут от разнорабочего до высококвалифицированного узкого специалиста. В среднем. Разная стоимость лицензии контрактора и страховки. Но это тн "накладные расходы" на бизнес в целом. Таким образом, имеем - в условной Каролайне дом за 350 куе. В условной Силикон Вейли этот-же дом - 2 млн. Но только %% 2-5 от всех хоумбайеров заморочится с тем, чтобы купить участок и нанять контрактора, чтобы построил бренд-нью дом. Причем, я сразу скажу, что такой дом будет стоить на 30-100% дороже, чем точно такой, но построенный 30-70 лет назад. Зависит от локации. И уж совсем единицы будут заморачиваться с постройкой дома из кирпича или монолито-каркасника. Но я такое уже видел неоднократно. Медленно, но уверенно эта технология набирает обороты НА ВОСТОЧНОМ побережье. На Западном это чревато, думаю, даже запрещено местными кодами из-за сейсмоактивности. Американцы - очень консервативны. Им трудно вбить в мозги то, что в их "самой-самой лучшей на планете стране" что-то несовершенно. Они и не знают как в Европе. В строительной индустрии Германия в 21 веке, а США все еще в 19-м. В НЙ до сих пор запрещены к применению полимерные водопроводные и канализационные трубы в многоквартирых домах. Только медные для водопровода и чугун для канализации. Старая канализация встречается даже свинцовая. В Германии разработали технологии производства и монтажа более прочных, долговечных и более технологичных в монтаже систем водоснабжения и канализации. Но это "плохо", потому что это "не американское". Теперь еще один аспект - дом не из овнаипалок будет стоить ...раза в 3-4 дороже. Да, его не унесет торнадо, не сдует очередной ураган и не снесет очередное наводнение. Чего в США навалом. Но его оценят в 3-4 раза дороже и с него будут налоги в 3-4 раза выше. Ну и эти деньги будут заморожены/забетонированы мертвым грузом. Не будут расти на стокмаркете или в пенсионных фондах. Жить в доме за миллион, когда в нем можешь сгореть вместе с домом за несколько минут или его унесен вместе с тобой торнадо или просто когда ты сидишь в ливингрум, а у тебя над головой потолок ходуном ходит только от того, что в бедрум на втором этаже кто-то ходит - ну удовольствие на любителя. Так что не успешность страны определяет качество строительства. Ценность - да. Дом из овнаипалок в хорошем нейборхуде США намного ценнее, чем самый пуповый новострой с модными мопами и самыми скрытыми плинтусами в центре Киева. ЛЛЛ в мировом масштабе. Кстати, насчет стоимости недивижимости в США. То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя. Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче. Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності. І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.
По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами. Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит. "Ленин с нами". Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет). Но сейчас карпет все убирают и остается паркет. В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.
Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя. Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче. Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності. І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.
По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами. Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит. "Ленин с нами". Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет). Но сейчас карпет все убирают и остается паркет. В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.
Я когда в центре Львова жил в 130 - летнем аввстродоме, там тоже были деревянные перекрытия. Но деревянные балки снизу были подбиты доской, которая через дранку была поштукатурена, причем намертво, а зазоры между балками были засыпаны песком, чтобы нагрузить конструкцию и наверное для шумоизоляции. Короче от соседей сверху звук практически не проникал.