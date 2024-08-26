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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:38

  Faceless написав:Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.

По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок.
По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м.
Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків.
Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук.
НЕМАЄ ніяких звукових проблем.
Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку:
- підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі.
- підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське).
Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена.
Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок.
Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів.
В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:45

  rjkz написав:В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу.
Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.
Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:09

  akurt написав:
  Сибарит написав:Не так уж американцы глупы, как это нам с непривычки кажется.
Дурак - это человек, которого мы не понимаем (с) кто-то из очень умных

Реально геніальні фрази.

Одна із помилок учасників форуму - це помилка/delusion, яка має назву «Будівництво житла з гімна і палок».
Найчастіше застосовують люди, які мешкають в залізобетонному паралелеріпеді, який створили за технологією будівництва заводських корпусів 30-х…70-з років ХХ сторіччя. Просто замість металевих рам із склом застосовані залишки некондиційноі цегли. В середині щасливому власнику дозволяється зробити підлогу, проводку, встановити душову кабіну та унітаз.
Разом все це називається «квартира». Ну а якщо додати «плінтус прихованого монтажу» та трохи сусального золота разом з «модним МОПом» то все має назву «квартира преміум класу».

Як ми знаємо за матеріалами цього форуму найбільша мрія у власника - продати таку канхвєту.
Якраз позавчора мені дзвонили люди із Іспанії, які будуть намагатися продати таку кАнАхвЄту на Печерську. Хочуть якось те зробити, не виїжджаючи з Іспанії. Ну, я дав номер телефона юриста, не знаю що там можна зробити…

Так ось саме про це.
Я ще майже тиждень буду перебувати в США, мені тут забезпечують «культурну програму» і я відвідував художню галерею.
Але поруч був історичний обʼєкт, який зацікавив мене більше, ніж «картина маслом».
Цікава показова історія.
Родина прибула в цей регіон в 1852 році, купила 30 акрів землі. Побудувала для себе будинок. Жила в ньому (подружжя та дочка. Справжні емігранти із заробітчанством).
Зароблені гроші не пропивали.

В 1913 році було побудовано новий будинок, ось він на моєму фото:
Зображення Зображення
Будинок за класичною і живою зараз технологією: він повністю деревʼяний. Зовні такі будинки так оздоблені, що можуть здаватися побудованими з каменю.
Так ось родина жила в цьому будинку до 1995 року. Це в тому, який «з гімна та палок».
Зараз цей будинок використовується для урочистих заходів, тобто для проведення весілля.
Це вже за гроші. Такий метод заробітку.
Відвідати можна безкоштовно щонеділі з 12-00 до 15-00. Подивитися та помацати і гімно, і палки.

В мене невеличкі сумніви: чи у вашому місті є приватні родинні будинки, побудовані в 1913 році, які не стидно сьогодні людям показувати?

А ось вам сучасне будівництво. Фінальна стадія будівництва 4-ти поверхового будинка в тому ж місті.
Зображення Зображення
Квартири вже ж в продажу.
1+1 (1-bedroom) від 1 400 000$.
Там взагалі декілька корпусів, у частини з них на першому поверсі гараж.
Через паркан іде інше будівництво, ближче підійти не можна:
Зображення
Ось вам і плінтуси прихованого монтажу…
А з гімна і палок: 1 400 000$.
Наші люди будуть купувати в іпотеку.
За останній тиждень чую два приклади купівлі нашими:
- один будинок в Силіконовій долині куплено рядовим співробітником компанії (видалено) за 2 000 000$.
- другий куплено в місті San Diego (на півдні США) за 2 400 000$.
Подробиць не знаю, але наші сказали, що виплата за кредитом в другому випадку складає близько 8 000 $ на місяць. Власник працює останні 3 роки в Microsoft. А взагалі закінчив університет 6 років тому.
Якось дивно получається: чи приймає безглузді рішення, чи не хоче 20 років підряд перевіряти наявність свого прізвища на стенді профспілкового комітету в списках з надією отримати безкоштовно двокімнатного хрущика…
Підозрюю аргументовано, що за 2 400 000$ куплено будинок саме з гімна та палок…
В мене враження, що інших тут і не будують.
Спеціально катався на авто по вуличках житлових спальних районів та згадав назву одного роману «Одноэтажная Америка».
Написано в 1935 році двома хлопцями, які дуже погано завершили своє життя, хоча і написали романи, якими захоплюються всі і сьогодні.
Так ось правда, так і є: «Одноэтажная Америка».
Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч одноповерхових будинків, серед яких не можна (!) знайти щось схоже. Приблизно як в музиці: нот всього сім, а пісень, опер, балетів та концертів - сотні тисяч.
Спільним у будинків є тільки повна (!) відсутність парканів та ідеальний порядок біля будинків…
Це саме тих - з «гімна та палок»…


Как-то вы приводили пример НОВЫХ домов в Каролайне (не помню Северной или Южной).
Цена участка до 10 куе, дом на продажу, бренд-нью, 350 куе.
С прибылью и инвестора и контрактора.
Давайте, с запасом, посчитаем, что без покупки участка, нанять дженерал контрактора, который на имеющемся участке построит дом и получит прибыль будет 300 куе. Из овнаипалок.
Стоимость материалов по всей стране примерно одинаковая. Потому что торговля пиломатериалами в таких объемах как надо для постройки дома - достаточно привлекательный бизнес, чтобы этим занимались крупные корпорации, которые поставят в любую точку страны.
Стоимость труда разнится от штата к штату. В среднем от 30 долларов за один человеко-час в низкооплачиваемых штатах до 40-50 в высокооплачиваемых. Тут от разнорабочего до высококвалифицированного узкого специалиста. В среднем.
Разная стоимость лицензии контрактора и страховки.
Но это тн "накладные расходы" на бизнес в целом.
Таким образом, имеем - в условной Каролайне дом за 350 куе.
В условной Силикон Вейли этот-же дом - 2 млн.
Но только %% 2-5 от всех хоумбайеров заморочится с тем, чтобы купить участок и нанять контрактора, чтобы построил бренд-нью дом. Причем, я сразу скажу, что такой дом будет стоить на 30-100% дороже, чем точно такой, но построенный 30-70 лет назад. Зависит от локации.
И уж совсем единицы будут заморачиваться с постройкой дома из кирпича или монолито-каркасника. Но я такое уже видел неоднократно. Медленно, но уверенно эта технология набирает обороты НА ВОСТОЧНОМ побережье. На Западном это чревато, думаю, даже запрещено местными кодами из-за сейсмоактивности.
Американцы - очень консервативны. Им трудно вбить в мозги то, что в их "самой-самой лучшей на планете стране" что-то несовершенно. Они и не знают как в Европе. В строительной индустрии Германия в 21 веке, а США все еще в 19-м.
В НЙ до сих пор запрещены к применению полимерные водопроводные и канализационные трубы в многоквартирых домах.
Только медные для водопровода и чугун для канализации. Старая канализация встречается даже свинцовая.
В Германии разработали технологии производства и монтажа более прочных, долговечных и более технологичных в монтаже систем водоснабжения и канализации. Но это "плохо", потому что это "не американское".
Теперь еще один аспект - дом не из овнаипалок будет стоить ...раза в 3-4 дороже.
Да, его не унесет торнадо, не сдует очередной ураган и не снесет очередное наводнение. Чего в США навалом. Но его оценят в 3-4 раза дороже и с него будут налоги в 3-4 раза выше. Ну и эти деньги будут заморожены/забетонированы мертвым грузом. Не будут расти на стокмаркете или в пенсионных фондах.
Жить в доме за миллион, когда в нем можешь сгореть вместе с домом за несколько минут или его унесен вместе с тобой торнадо или просто когда ты сидишь в ливингрум, а у тебя над головой потолок ходуном ходит только от того, что в бедрум на втором этаже кто-то ходит - ну удовольствие на любителя.
Так что не успешность страны определяет качество строительства.
Ценность - да.
Дом из овнаипалок в хорошем нейборхуде США намного ценнее, чем самый пуповый новострой с модными мопами и самыми скрытыми плинтусами в центре Киева.
ЛЛЛ в мировом масштабе.
Кстати, насчет стоимости недивижимости в США.
То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Є хто з Новоі Зеландіі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:22

  Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.
Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.
Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.
І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.


По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.
Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит.
"Ленин с нами".
Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).
Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.
В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:28

  rjkz написав:
  Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя.
Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче.
Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.
І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.


По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами.
Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит.
"Ленин с нами".
Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет).
Но сейчас карпет все убирают и остается паркет.
В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.

Я когда в центре Львова жил в 130 - летнем аввстродоме, там тоже были деревянные перекрытия. Но деревянные балки снизу были подбиты доской, которая через дранку была поштукатурена, причем намертво, а зазоры между балками были засыпаны песком, чтобы нагрузить конструкцию и наверное для шумоизоляции. Короче от соседей сверху звук практически не проникал.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 22:11

  akurt написав:
  rjkz написав:И не то, как вы это преподносите.
Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров".
Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере.
Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет?
Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .

Правильні роздуми людини, яка:
- НЕ МАЄ АВТО.
- живе в умовах особливої area під назвою New York.
Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей.
Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто.
Було 5.
В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше.
Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається.
Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в.
Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди:
https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy
Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі.
Всі виключно на авто різних моделей.
Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.

В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.

Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24):
As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA).
Джерело:
https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA).

P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022.
Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть).
Але це ж зовсім інша історія…
То просто панове з жиру бісяться…

Не поделитесь адресочком автосалона что держит одноклассник сына, этож у нас в городе? На Караване на третьем Левобережном или на развилке на Днепропетровской?
НиколаюПГС - Прадо год в год(год пр-ва и покупки В Украине!!! совпадают) не было за 36тыс, Фортунер был, тот что в Тае 23 стоил и там собирался(уазик от тойоты на базе азиатского пикапа хайлюкс, у вас Такома и она рассчитана на 1,95м и 130кг водителя и изначально леворукая, сядьте в Дефендер старый и поймёте что такое изначально праворукая машина, а Прадо хоть и продаётся в Японии но не на них ьыл рассчитан), а Прадо от 42х стоило и я лично 2004г.в. абсолютно новую 2.7 купил в марте 2006го за 42.5, тогда как 2006г.в. зашли летом по 46.5 уже, б/у авто за 3куе у вас немного отдроченное будет из тех, на которых нигеры-наркодилеры на социале по Гарлему ездят, тот же Highlander какой или Мазда СХ-9, за те что по 100куе сейчас новые типа LX или GMC YukonXL/Escalade/Navigator/Seguoia промолчим)а такой нишевый ужас как Мазда5(хуже него наверно только минивен от ДЭУ и Зафира какая) и новый никому не нужен, разве что при покупке в салоне под "три ноля" с нуля.
Компасс и Ренегат сейчас у вас от 29 стоят, это пнреднеприводные, топовые 4х4 и не на тряпке наверно 33-35, не знаю какой там Компасс был под 174уе/мес в лиз и с каким первоначальным взносом, но по 15 тыс кроссоверы ещё при Буше пропали с рынка вместе со второй Рав4 и ГрандВитарой 1.6
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:23

  Investor_K написав:Є хто з Новоі Зеландіі?

В мене був приятель: познайомилися в аеропорту Львова перед його відлітом саме в Нову Зеландію - з жінкою.
Перший час після прибуття спілкувалися.
З цікавого:
- взагалі дуже хотіли в Австралію, але відмовили у візі.
- попав в Нову Зеландію тільки тому, що жінка влаштувалася в магістратуру. Інакше ніяк. Сильно закрита для нас країна.
- він ледве знайшов для себе роботу - з гіпсокартоном.
З позитива тільки те, що:
- автівки б/в вартують копійки.
- дуже якісна освіта для студентів. Доступна за ціною.
На жаль я втратив звʼязок, бо він тепер не користується на Вайбером, ні ВатсАппом.
Самому б було цікаво…
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