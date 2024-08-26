Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності.
По-перше сусідів же немає. Я ж написав: кожна родина - окремий одноповерховий будинок. По-друге, я зараз живу в саме такому - побудованому з дерева - приблизно як на фото вище - будинку. Тут 7 поверхів. Я зараз на поверсі 6. Квартира двокімнатна, площею близько 70 кв.м. Жодного разу не чув хоч якийсь звук від сусідів - ні зверху, ні з боків. Вечорами дивлюся фільми Netflix - ТВ Samsung з додатковою звуковою системою 5.1 - інколи ловлю себе на думці, що треба зменшити звук. НЕМАЄ ніяких звукових проблем. Цікаво на третьому поверсі: виходи в зону відпочинку: - підеш ліворуч - плавальний басейн. Це в деревʼяному будинку і це на третьому поверсі. - підеш праворуч: там крісла столи, газові комплекси для барбекю (вчора ввечері готував стейки та смакував червоне каліфорнійське). Як бачите, є якісь мудрі технології без звуку від сусідів. І міцність забезпечена. Два поверхи підземного паркінгу: бачу щось схоже на шлакоблок. Мабуть є металоконструкції, але скільки не дивився, немає ознак швелерів або двутаврів. В одноповерхових їх точно немає, бо я неодноразово заходив на незавершені будівництва та роздивлявся.
rjkz написав:В США только сейчас, уже при мне разросся рынок бу. Почему? Потому что, во первых, реально ставки по кредитам очень высокие.
Думаю, ещё и потому, что современный автомобиль -- это круглосуточное наблюдение, сбор информации о владельце, и её продажа любому, кто согласен заплатить. Я, хоть и не в США, наверное предпочту что-то б/у года 2019-2020, когда ещё настолько уж явно этим не страдали.
Как-то вы приводили пример НОВЫХ домов в Каролайне (не помню Северной или Южной). Цена участка до 10 куе, дом на продажу, бренд-нью, 350 куе. С прибылью и инвестора и контрактора. Давайте, с запасом, посчитаем, что без покупки участка, нанять дженерал контрактора, который на имеющемся участке построит дом и получит прибыль будет 300 куе. Из овнаипалок. Стоимость материалов по всей стране примерно одинаковая. Потому что торговля пиломатериалами в таких объемах как надо для постройки дома - достаточно привлекательный бизнес, чтобы этим занимались крупные корпорации, которые поставят в любую точку страны. Стоимость труда разнится от штата к штату. В среднем от 30 долларов за один человеко-час в низкооплачиваемых штатах до 40-50 в высокооплачиваемых. Тут от разнорабочего до высококвалифицированного узкого специалиста. В среднем. Разная стоимость лицензии контрактора и страховки. Но это тн "накладные расходы" на бизнес в целом. Таким образом, имеем - в условной Каролайне дом за 350 куе. В условной Силикон Вейли этот-же дом - 2 млн. Но только %% 2-5 от всех хоумбайеров заморочится с тем, чтобы купить участок и нанять контрактора, чтобы построил бренд-нью дом. Причем, я сразу скажу, что такой дом будет стоить на 30-100% дороже, чем точно такой, но построенный 30-70 лет назад. Зависит от локации. И уж совсем единицы будут заморачиваться с постройкой дома из кирпича или монолито-каркасника. Но я такое уже видел неоднократно. Медленно, но уверенно эта технология набирает обороты НА ВОСТОЧНОМ побережье. На Западном это чревато, думаю, даже запрещено местными кодами из-за сейсмоактивности. Американцы - очень консервативны. Им трудно вбить в мозги то, что в их "самой-самой лучшей на планете стране" что-то несовершенно. Они и не знают как в Европе. В строительной индустрии Германия в 21 веке, а США все еще в 19-м. В НЙ до сих пор запрещены к применению полимерные водопроводные и канализационные трубы в многоквартирых домах. Только медные для водопровода и чугун для канализации. Старая канализация встречается даже свинцовая. В Германии разработали технологии производства и монтажа более прочных, долговечных и более технологичных в монтаже систем водоснабжения и канализации. Но это "плохо", потому что это "не американское". Теперь еще один аспект - дом не из овнаипалок будет стоить ...раза в 3-4 дороже. Да, его не унесет торнадо, не сдует очередной ураган и не снесет очередное наводнение. Чего в США навалом. Но его оценят в 3-4 раза дороже и с него будут налоги в 3-4 раза выше. Ну и эти деньги будут заморожены/забетонированы мертвым грузом. Не будут расти на стокмаркете или в пенсионных фондах. Жить в доме за миллион, когда в нем можешь сгореть вместе с домом за несколько минут или его унесен вместе с тобой торнадо или просто когда ты сидишь в ливингрум, а у тебя над головой потолок ходуном ходит только от того, что в бедрум на втором этаже кто-то ходит - ну удовольствие на любителя. Так что не успешность страны определяет качество строительства. Ценность - да. Дом из овнаипалок в хорошем нейборхуде США намного ценнее, чем самый пуповый новострой с модными мопами и самыми скрытыми плинтусами в центре Киева. ЛЛЛ в мировом масштабе. Кстати, насчет стоимости недивижимости в США. То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя. Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче. Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності. І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.
По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами. Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит. "Ленин с нами". Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет). Но сейчас карпет все убирают и остается паркет. В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.
Faceless написав:Якось не прозвучало аргументів хибності тези "з гімна і палок", а воно таки має підґрунтя. Просто житло не "з гімна і палок" буде коштувати ще в рази дорожче. Всюди йдуть на якісь компроміси, це нормально. Ніхто ж не помре від того, що через стіну між квартирами можна просто говорити, а килимки чи ковролін є вимушеною необхідністю, бо кроки сусіда зверху ви чуєте як з ефектом присутності. І звісно, в кожного свої суб'єктивні оцінки, і можна скільки завгодно з презирством відгукуватися про "залізобетонні коробки", але по факту, з точки зору споживчих цінностей житла, як конструкції, вони нічим не гірші за переважну більшість житла що в Європі, що в США чи Канаді. За тепло- і звукоізоляційними характеристиками часто й краще.
По закону НЙ, который мало кто соблюдает, анахронизм, 85% пола квартиры в многоквартирых домах обязано быть покрыто карпетом или коврами. Практичски каждый из тех, кто эмигрировал из еще СССР и постсовковых стран, включая меня, может рассказать историю о том, как ему снизу стучали палкой/шваброй. Ненависть к соседям сверху - нормальное состояние жителей нйских билдингов с деревянными перекрытиями. Там конструкция такая - деревянные балки, снизу прямо к ним прикручен шитрок (гипсокартон), сверху на бимах с зазором в примерно инч (2,52 см) лежит обрешетка из досок. На этих досках лежит тонкий паркет на гвоздях. Все. В результате, тот кто живет снизу слышит абсолютно все сверху. Разговоры, как кто ходит, ругается, чихает, храпит. "Ленин с нами". Поэтому, по американски, на этот паркет еще укладывалась специальная подложка из материала, напоминающего войлок, а поверх нее уже ковролин (карпет). Но сейчас карпет все убирают и остается паркет. В то-же время, я по приезду жил в довольно новом доме из монолитного жб, там на полу лежала виниловая плитка и ни я не слышал соседей сверху ни соседи снизу ни разу не жаловались.
Я когда в центре Львова жил в 130 - летнем аввстродоме, там тоже были деревянные перекрытия. Но деревянные балки снизу были подбиты доской, которая через дранку была поштукатурена, причем намертво, а зазоры между балками были засыпаны песком, чтобы нагрузить конструкцию и наверное для шумоизоляции. Короче от соседей сверху звук практически не проникал.
rjkz написав:И не то, как вы это преподносите. Не могу говорить о всех американцах, но среди моих знакомых нет "автодрочеров". Никто, абсолютно никто не говорит о машине в тоне, отличающемся как если-бы они говорили о фене или тостере. Покупка машины для них - сугубо прагматичное мерприятие. Она нужна или нет? Если нужна, то на каких условиях? И какая. Трое владеют теслами. .
Правильні роздуми людини, яка: - НЕ МАЄ АВТО. - живе в умовах особливої area під назвою New York. Тобто роздуми мають право на існування для обмеженої особливої кількості людей. Моя родина має 6 осіб і на 6 осіб маємо 4 авто. Було 5. В сучасному світі для людей, які не живуть саме в New York, авто є такою ж необхідністю, як пральна машина, посудомийна машина, як фен і як кавоварка/міксер/і таке інше. Тобто це питання не є питанням і НЕ розглядається. Розглядати можна тільки марку авто, купівлю нового чи б/в. Ось погляд цих хвилин: я щойно відвідував Ames Research Centre (NASA) та зараз на Tesla model 3 завітав сюди: https://maps.app.goo.gl/Bq9efu4Moy6pLUZ ... eview.copy Зараз присів на лавку дивлюсь відео про один з етапів розвитку тієї справи - і не помітив, щоби хтось приїздив і в першу установу, і в другу на трамваї або тролейбусі. Всі виключно на авто різних моделей. Тому я погоджуюсь з тим, і це підтвердили наші українці із San Francisco, до яких завтра поїду в гості, що єдине місце на світі, де авто не є першою необхідністю - це New York.
В інших місцях Земної кулі життя без авто не існує.
Це підтверджують і сухі дані статистики (станом на 09.08.24): As of 2022, there were more than 283 million vehicles registered in the U.S, compared to just north of 282 million vehicles in 2021, according to the Federal Highway Administration (FHWA). Джерело: https://www.marketwatch.com/guides/insu ... on%20(FHWA).
P.S. Одночасно я проти «перегинів» в купівлі авто. Однокласник сина тримає автосалон в обласному центрі - щодня виставляє на продаж як не BMW самих дорогих моделей , куплених в 2021 році, так Porshe, з пробігом в 20 000, куплених в 2022 році, так купе-фаетони, куплені в 2022. Рідко виставляє щось куплене в 2017 або 2018 роках, коли крали менше (мабуть) та бісилися менше (мабуть). Але це ж зовсім інша історія… То просто панове з жиру бісяться…
Не поделитесь адресочком автосалона что держит одноклассник сына, этож у нас в городе? На Караване на третьем Левобережном или на развилке на Днепропетровской? НиколаюПГС - Прадо год в год(год пр-ва и покупки В Украине!!! совпадают) не было за 36тыс, Фортунер был, тот что в Тае 23 стоил и там собирался(уазик от тойоты на базе азиатского пикапа хайлюкс, у вас Такома и она рассчитана на 1,95м и 130кг водителя и изначально леворукая, сядьте в Дефендер старый и поймёте что такое изначально праворукая машина, а Прадо хоть и продаётся в Японии но не на них ьыл рассчитан), а Прадо от 42х стоило и я лично 2004г.в. абсолютно новую 2.7 купил в марте 2006го за 42.5, тогда как 2006г.в. зашли летом по 46.5 уже, б/у авто за 3куе у вас немного отдроченное будет из тех, на которых нигеры-наркодилеры на социале по Гарлему ездят, тот же Highlander какой или Мазда СХ-9, за те что по 100куе сейчас новые типа LX или GMC YukonXL/Escalade/Navigator/Seguoia промолчим)а такой нишевый ужас как Мазда5(хуже него наверно только минивен от ДЭУ и Зафира какая) и новый никому не нужен, разве что при покупке в салоне под "три ноля" с нуля. Компасс и Ренегат сейчас у вас от 29 стоят, это пнреднеприводные, топовые 4х4 и не на тряпке наверно 33-35, не знаю какой там Компасс был под 174уе/мес в лиз и с каким первоначальным взносом, но по 15 тыс кроссоверы ещё при Буше пропали с рынка вместе со второй Рав4 и ГрандВитарой 1.6
В мене був приятель: познайомилися в аеропорту Львова перед його відлітом саме в Нову Зеландію - з жінкою. Перший час після прибуття спілкувалися. З цікавого: - взагалі дуже хотіли в Австралію, але відмовили у візі. - попав в Нову Зеландію тільки тому, що жінка влаштувалася в магістратуру. Інакше ніяк. Сильно закрита для нас країна. - він ледве знайшов для себе роботу - з гіпсокартоном. З позитива тільки те, що: - автівки б/в вартують копійки. - дуже якісна освіта для студентів. Доступна за ціною. На жаль я втратив звʼязок, бо він тепер не користується на Вайбером, ні ВатсАппом. Самому б було цікаво…
Є думка про життя наших в Італії. Вона цікава тим, що частина родини (мати та батько) живуть в еміграції в Італії. Ну а частина: діти - в Туреччині.
Ось думка матері про життя в сонячній Італії. Як на мене, вона показала «інший» - прагматичний бік Італіі… Записав її монолог по памʼяті. Звісно думка субʼєктивна, і я не зовсім розділяю її задоволення від життя в Анталії, де живуть діти, але все ж цікаво: @Ну де ж воно для емігранта українського медом намазано?@
- Весь світ котиться туди ж. В порівнянні з Європою мені в Туреччині подобається набагато більше. Сервіс на набагато вищому рівні, дороги, дитячі майданчики, сміттєві баки, гарні парки, гарні дороги, все доглянуте. …На жаль в Італії таке не часто зустрінеш. Ну можливо Тоскана, озеро Гарда, Комо. Але я там не живу. Діти приїжджають до мене але в порівнянні з Туреччиною це земля і небо. Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть: В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик. Середня зарплата 1.5 тисячі €. В нас свій будинок. …Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить… Ціни космос. …Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро. За воду платимо тільки за холодну 150 євро. Є сонячні панелі тому на гарячій воді економимо. У нас термокамін. Машина дров 600 євро. Будинок 500 квадратів. Дуже багато думок. Всюди жопа (Примітка: вибачаюсь, але так і було сказано). Знімати квартиру? Ну буду я з заначки тягти, а далі що? Яка там пенсія буде і чи буде... Ні, звісно мене діти не кинуть. В них свої будинки, робота. Підтвердили свої дипломи. Але хочу своє....
Ну ось, бачите, вже виникає питания і про Нову Зеландію…