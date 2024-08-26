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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2273227422752276
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43

Приємно слухати розумних людей.
Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.

Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.

На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.

Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.
Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.

Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.
Згадайте 70-і роки в Украіні.

На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.
Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.
До цього це було "непрестижно"...

Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.
Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…
Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.

Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.
Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.

Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!

P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51

akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17

  Дюрі-бачі написав:akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?

Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.
Що Бог послав...
Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.
Можливо і є 500... Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.
І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...
Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...
akurt
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  #<1 ... 2273227422752276
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