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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2273227422752276 Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13 Re: Еміграція, заробітчанство Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"

И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.

rjkz

Повідомлень: 16929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43 Приємно слухати розумних людей.

Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.



Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.



На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.



Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.

Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.



Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.

Згадайте 70-і роки в Украіні.



На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.

Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.

До цього це було "непрестижно"...



Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.

Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…

Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.



Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.

Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.



Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!



P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:

"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с) akurt

Повідомлень: 9951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51 akurt

Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3663 З нами з: 29.07.22 Подякував: 646 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17 Дюрі-бачі написав: akurt

Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький? Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?

Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.

Що Бог послав...

Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.

Можливо і є 500... Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.

І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...

Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"... Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.Що Бог послав...Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.Можливо і є 500... Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"... akurt

Повідомлень: 9951 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2273227422752276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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