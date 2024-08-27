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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2273227422752276
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43

Приємно слухати розумних людей.
Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.

Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.

На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.

Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.
Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.

Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.
Згадайте 70-і роки в Украіні.

На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.
Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.
До цього це було "непрестижно"...

Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.
Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…
Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.

Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.
Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.

Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!

P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51

akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17

  Дюрі-бачі написав:akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?

Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.
Що Бог послав...
Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.
Можливо і є 500... за межами великих міст можна зустріти приватні будинки побудови як не 1665, так 1735 року…
Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.
І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...
Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...
Ось, наприклад, житловий будинок в Гасконіі. Там два поверхи. Ліворуч плавальний басейн, ділянка землі мабуть два гектари. Вид на гори.
Виставлено на продаж майже за ціною «прєлєсті» одного із невдалих мрійників форуму.
Зображення Зображення
Треба буде глянути: можливо вже і продано…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 сер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:51

akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02

Ваша правда. Будинки в Закарпатті вражають брамами та розмірами.
А ще недобудованими цегляними «палацами».
Не так сталося, як планувалося…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога
А що значить "няріку"? Нірка, чи що?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06

Рідкісне слово.
Літня кухня.
akurt
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