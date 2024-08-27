Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43
Приємно слухати розумних людей.
Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.
Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.
На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.
Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.
Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.
Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.
Згадайте 70-і роки в Украіні.
На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.
Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.
До цього це було "непрестижно"...
Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.
Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…
Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.
Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.
Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.
Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!
P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с)
Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51
akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17
Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.
Що Бог послав...
Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.
Можливо і є 500... за межами великих міст можна зустріти приватні будинки побудови як не 1665, так 1735 року…
Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.
І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...
Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...
Ось, наприклад, житловий будинок в Гасконіі. Там два поверхи. Ліворуч плавальний басейн, ділянка землі мабуть два гектари. Вид на гори.
Виставлено на продаж майже за ціною «прєлєсті» одного із невдалих мрійників форуму.
Треба буде глянути: можливо вже і продано…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 сер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:51
akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога
Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02
Ваша правда. Будинки в Закарпатті вражають брамами та розмірами.
А ще недобудованими цегляними «палацами».
Не так сталося, як планувалося…
Додано: Вів 27 сер, 2024 10:04
Re: Еміграція, заробітчанство
А що значить "няріку"? Нірка, чи що?
Додано: Вів 27 сер, 2024 18:56
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Прочитав про цікавий історичний факт: коли одному з найяскравіших керівників колишнього СРСР - українця за походженням - виповнилося 70 років, то ювілей святкувала вся країна і він мів назву "Славетне десятиріччя" - малося на увазі, що він керував побудовою того, що всім обіцяло все безкоштовно або принаймні даром, вже 10 років.
Правда, в той час вже визрівав заколот і керувати залишилося декілька місяців...
"Славетне півріччя"
27 лютого 2024 року проводжали на літак родину моєї племінниці в Канаду - відбуття за Програмою CUAET. Чоловік+жінка+двоє хлопців 9 та 11 років.
Сьогодні рівно 6 місяців. Свого роду ювілей. В наші буремні часи то дійсно ювілей...
Які надбання?
А ніяких.
Ніяку роботу ні чоловік, ні жінка не знайшли, хоча ніби-то і сильно старалися.
Купили автівку - думали, що чоловік буде працювати таксистом UBER.
Якось воно не получається...
Сказали, що получається заробляти на доставці. То піцца, то Кока-Кола.
Один раз чоловік заробив 3 (три) долари.
Другий раз заробив 6 (шість) доларів.
Ну, 6 - то вже великі гроші: відразу купили кіло норвезького лосося та засмажили...
Отакі справи, хлопці та дівчата. Як бачите, я не прикрашаю нічого.
Все як є.
А тому дуже рекомендую звернути увагу на перелік справ, якими може зайнятися емігрант - той перелік висвітлюється в останню 1/5 відео вище (починаючи з 18:20) - від пана rjkz.
Мені приємно, що я весь час "рулив" за пункти 2 та 3.
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