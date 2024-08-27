Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"
И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.
Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43
Приємно слухати розумних людей.
Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.
Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.
На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.
Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.
Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.
Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.
Згадайте 70-і роки в Украіні.
На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.
Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.
До цього це було "непрестижно"...
Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.
Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…
Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.
Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.
Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.
Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!
P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:
"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с)
Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51
akurt
Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17
Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.
Що Бог послав...
Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.
Можливо і є 500... за межами великих міст можна зустріти приватні будинки побудови як не 1665, так 1735 року…
Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.
І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...
Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...
Ось, наприклад, житловий будинок в Гасконіі. Там два поверхи. Ліворуч плавальний басейн, ділянка землі мабуть два гектари. Вид на гори.
Виставлено на продаж майже за ціною «прєлєсті» одного із невдалих мрійників форуму.
Треба буде глянути: можливо вже і продано…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 сер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 сер, 2024 09:51
akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога
Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02
Ваша правда. Будинки в Закарпатті вражають брамами та розмірами.
А ще недобудованими цегляними «палацами».
Не так сталося, як планувалося…
Додано: Вів 27 сер, 2024 10:04
Re: Еміграція, заробітчанство
А що значить "няріку"? Нірка, чи що?
Додано: Вів 27 сер, 2024 18:56
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Прочитав про цікавий історичний факт: коли одному з найяскравіших керівників колишнього СРСР - українця за походженням - виповнилося 70 років, то ювілей святкувала вся країна і він мів назву "Славетне десятиріччя" - малося на увазі, що він керував побудовою того, що всім обіцяло все безкоштовно або принаймні даром, вже 10 років.
Правда, в той час вже визрівав заколот і керувати залишилося декілька місяців...
"Славетне півріччя"
27 лютого 2024 року проводжали на літак родину моєї племінниці в Канаду - відбуття за Програмою CUAET. Чоловік+жінка+двоє хлопців 9 та 11 років.
Сьогодні рівно 6 місяців. Свого роду ювілей. В наші буремні часи то дійсно ювілей...
Які надбання?
А ніяких.
Ніяку роботу ні чоловік, ні жінка не знайшли, хоча ніби-то і сильно старалися.
Купили автівку - думали, що чоловік буде працювати таксистом UBER.
Якось воно не получається...
Сказали, що получається заробляти на доставці. То піцца, то Кока-Кола.
Один раз чоловік заробив 3 (три) долари.
Другий раз заробив 6 (шість) доларів.
Ну, 6 - то вже великі гроші: відразу купили кіло норвезького лосося та засмажили...
Отакі справи, хлопці та дівчата. Як бачите, я не прикрашаю нічого.
Все як є.
А тому дуже рекомендую звернути увагу на перелік справ, якими може зайнятися емігрант - той перелік висвітлюється в останню 1/5 відео вище (починаючи з 18:20) - від пана rjkz.
Мені приємно, що я весь час "рулив" за пункти 2 та 3.
Додано: Вів 27 сер, 2024 22:10
Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.
Думаю, на этом форуме не сидят люди, которые будут радоваться тому, что "капиталистов лендлордов" прищучили, и понимают, что повышение налогов неизбежно приведет к повышению стоимости аренды. То есть не только купить собственную недвижимость станет для подавляющего большинства невозможно, но и арендовать что-то более-менее приличное. Кажется, так не бывает, чтобы проиграли все. Но кто же не проиграет? Ничтожным слоем богачей-бенефициаров государственной политики можно пренебречь, они со своими многомилионными особняками погоды-то не делают. А не проиграют, наверное, те, кто не оплачивает собственное жильё самостоятельно. Социальщики всякие, угнетённые-обездоленные, не знаю уж каких сортов их там есть. Вот их жильё и будет оплачиваться из повышенных налогов.
Не так давно попалась история, правда из Германии, но показательная. Было какое-то происшествие с беженцем то-ли из Сирии, то-ли из Афганистана, деталей не помню вот вообще. И что именно произошло - тоже, то-ли он там на кого-то напал, то-ли на него напали... в общем, в данном контексте не интересно. Интересен один комментарий к сюжету, в котором говорилось в таком ключе, что вот я, работающий IT-шник, не могу позволить себе жить в центре Франкфурта, а вот 19-летний нигде не работающий беженец -- может.
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