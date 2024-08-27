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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2274227522762277> Додано: Вів 27 сер, 2024 05:13 Re: Еміграція, заробітчанство Только мы говорили на тему про "новенькие красненькие машинки в кредит"

И ЮСФлиппер как услышал, выходит такой видос.

rjkz

Повідомлень: 16929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 07:43 Приємно слухати розумних людей.

Рекомендую звернути увагу на ідею на 01:43.



Далі про Нетфлікс та інші – ну все зрозуміло, і все адекватно: люди – розумні – вивчають попит клієнтів. Це і класно, і нормально.



На 04:30 дуже мудра думка про те, що людина через 2 роки захоче нове авто. Насправді реальний стандарт – 3 роки. Але думка приймається.



Далі спірна думка про те, що автовласник повинен ганяти по 100 000 км на рік.

Так не буває. Хіба що таксі. Тим більше, що часто в родині 2 авто.



Фраза «...в 70-х роках появилася думка, що володар нерухомості повинен..." – і так далі – феноменальна.

Згадайте 70-і роки в Украіні.



На 07:00 згадується ідея про те, що кожна людина повинна мати свій будинок.

Ну в Україні до цього прийшли десь на початку 21 сторіччя або трохи пізніше десь в 2008-2015 роках.

До цього це було "непрестижно"...



Далі ідуть "страшилки" про те, що брати для себе будинок або авто в кредит – це збоченство.

Тобто 282 000 000 автовласників в США із 340 000 000 мешканців США – повні довбури і помилилися…

Ну не знаю... Бувають країни, населені повними довбурами, але гадаю, що це НЕ США.



Нагадаю, мова йде про США – тобто країну на іншому боці Земної кулі, яка населена інопланетянами.

Тому думки цікаві, але не актуальні для 99,99% учасників форуму.



Відео рекомендую для перегляду: розумні люди, які можуть грамотно висловлювати свої думки, висловлювати свою позицію по тим чи іншим питанням - є!



P.S. Нагадаю чисто про всяк випадок класику:

"Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе..." (с) akurt

Повідомлень: 9954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 08:51 akurt

Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3667 З нами з: 29.07.22 Подякував: 647 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17 Дюрі-бачі написав: akurt

Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький? Виникає одне питання: навіщо будинок 500 квадратів? Може продати і купити маленький?

Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.

Що Бог послав...

Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.

Можливо і є 500... за межами великих міст можна зустріти приватні будинки побудови як не 1665, так 1735 року…

Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.

І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...

Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...

Ось, наприклад, житловий будинок в Гасконіі. Там два поверхи. Ліворуч плавальний басейн, ділянка землі мабуть два гектари. Вид на гори.

Виставлено на продаж майже за ціною «прєлєсті» одного із невдалих мрійників форуму.



Треба буде глянути: можливо вже і продано… Цікаве питання. Гадаю, що воно не має відповіді.Що Бог послав...Я в травні був з візитом у Франції - то там дійсно є будинки такої площі. Колись житлова була менше - а потім в неї включили колишні конюшні (перероблено-відреставровані) і інші приміщення.Можливо і є 500... за межами великих міст можна зустріти приватні будинки побудови як не 1665, так 1735 року…Ну і земельні ділянки по 2... 3 гектари - то норма.І то не паї у нашому розумінні. Так просто "моя земля"...Як говорить мої приятелі - громадяни Франції - "У нас тут всі маркізи"...Ось, наприклад, житловий будинок в Гасконіі. Там два поверхи. Ліворуч плавальний басейн, ділянка землі мабуть два гектари. Вид на гори.Виставлено на продаж майже за ціною «прєлєсті» одного із невдалих мрійників форуму.Треба буде глянути: можливо вже і продано… Востаннє редагувалось akurt в Вів 27 сер, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 09:51 akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога Дюрі-бачі

Повідомлень: 3667 З нами з: 29.07.22 Подякував: 647 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02 Ваша правда. Будинки в Закарпатті вражають брамами та розмірами.

А ще недобудованими цегляними «палацами».

Не так сталося, як планувалося… akurt

Повідомлень: 9954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 10:04 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt є ще досвід закарпатських мігрантів: побудувати будинок на 4 поверхи, 500 квадратів, а в ньому зробити "няріку" - кухню із диваном для сну, в ній і жити, бо комуналка дорога А що значить "няріку"? Нірка, чи що? А що значить "няріку"? Нірка, чи що? Faceless

Модератор Повідомлень: 35155 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06 Рідкісне слово.

Літня кухня. akurt

Повідомлень: 9954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 18:56 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Прочитав про цікавий історичний факт: коли одному з найяскравіших керівників колишнього СРСР - українця за походженням - виповнилося 70 років, то ювілей святкувала вся країна і він мів назву "Славетне десятиріччя" - малося на увазі, що він керував побудовою того, що всім обіцяло все безкоштовно або принаймні даром, вже 10 років.

Правда, в той час вже визрівав заколот і керувати залишилося декілька місяців...



"Славетне півріччя"



27 лютого 2024 року проводжали на літак родину моєї племінниці в Канаду - відбуття за Програмою CUAET. Чоловік+жінка+двоє хлопців 9 та 11 років.

Сьогодні рівно 6 місяців. Свого роду ювілей. В наші буремні часи то дійсно ювілей...

Які надбання?

А ніяких.

Ніяку роботу ні чоловік, ні жінка не знайшли, хоча ніби-то і сильно старалися.

Купили автівку - думали, що чоловік буде працювати таксистом UBER.

Якось воно не получається...

Сказали, що получається заробляти на доставці. То піцца, то Кока-Кола.

Один раз чоловік заробив 3 (три) долари.

Другий раз заробив 6 (шість) доларів.

Ну, 6 - то вже великі гроші: відразу купили кіло норвезького лосося та засмажили...



Отакі справи, хлопці та дівчата. Як бачите, я не прикрашаю нічого.

Все як є.

А тому дуже рекомендую звернути увагу на перелік справ, якими може зайнятися емігрант - той перелік висвітлюється в останню 1/5 відео вище (починаючи з 18:20) - від пана rjkz.

Мені приємно, що я весь час "рулив" за пункти 2 та 3. akurt

Повідомлень: 9954 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 22:10 rjkz написав: То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах: То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах: Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.



Думаю, на этом форуме не сидят люди, которые будут радоваться тому, что "капиталистов лендлордов" прищучили, и понимают, что повышение налогов неизбежно приведет к повышению стоимости аренды. То есть не только купить собственную недвижимость станет для подавляющего большинства невозможно, но и арендовать что-то более-менее приличное. Кажется, так не бывает, чтобы проиграли все. Но кто же не проиграет? Ничтожным слоем богачей-бенефициаров государственной политики можно пренебречь, они со своими многомилионными особняками погоды-то не делают. А не проиграют, наверное, те, кто не оплачивает собственное жильё самостоятельно. Социальщики всякие, угнетённые-обездоленные, не знаю уж каких сортов их там есть. Вот их жильё и будет оплачиваться из повышенных налогов.

Не так давно попалась история, правда из Германии, но показательная. Было какое-то происшествие с беженцем то-ли из Сирии, то-ли из Афганистана, деталей не помню вот вообще. И что именно произошло - тоже, то-ли он там на кого-то напал, то-ли на него напали... в общем, в данном контексте не интересно. Интересен один комментарий к сюжету, в котором говорилось в таком ключе, что вот я, работающий IT-шник, не могу позволить себе жить в центре Франкфурта, а вот 19-летний нигде не работающий беженец -- может. Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.Думаю, на этом форуме не сидят люди, которые будут радоваться тому, что "капиталистов лендлордов" прищучили, и понимают, что повышение налогов неизбежно приведет к повышению стоимости аренды. То есть не только купить собственную недвижимость станет для подавляющего большинства невозможно, но и арендовать что-то более-менее приличное. Кажется, так не бывает, чтобы проиграли все. Но кто же не проиграет? Ничтожным слоем богачей-бенефициаров государственной политики можно пренебречь, они со своими многомилионными особняками погоды-то не делают. А не проиграют, наверное, те, кто не оплачивает собственное жильё самостоятельно. Социальщики всякие, угнетённые-обездоленные, не знаю уж каких сортов их там есть. Вот их жильё и будет оплачиваться из повышенных налогов.Не так давно попалась история, правда из Германии, но показательная. Было какое-то происшествие с беженцем то-ли из Сирии, то-ли из Афганистана, деталей не помню вот вообще. И что именно произошло - тоже, то-ли он там на кого-то напал, то-ли на него напали... в общем, в данном контексте не интересно. Интересен один комментарий к сюжету, в котором говорилось в таком ключе, что вот я, работающий IT-шник, не могу позволить себе жить в центре Франкфурта, а вот 19-летний нигде не работающий беженец -- может. M-Audio Повідомлень: 3092 З нами з: 23.03.11 Подякував: 582 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2274227522762277> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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