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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2274227522762277 Додано: Вів 27 сер, 2024 22:40 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: приведет к повышению стоимости аренды приведет к повышению стоимости аренды



Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.

Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.



Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.

Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники. Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники. finuser521

Повідомлень: 87 З нами з: 29.06.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 23:37 M-Audio написав: rjkz написав: То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах: То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах: Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.

Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.

Не варто перебільшувати проблему.

Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.

Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.

Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.

Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць.

За ціною вечері на двох в ресторації.

Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.

Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!" Не варто перебільшувати проблему.Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.Це десь 187,5 долара на місяць.За ціною вечері на двох в ресторації.Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!" akurt

Повідомлень: 9956 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 сер, 2024 23:45 finuser521 написав: M-Audio написав: приведет к повышению стоимости аренды приведет к повышению стоимости аренды

Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.

Давно вже на тому ринку вперлись

Буквально через 3 хвилини виїжджаю покататися ось сюди:

https://maps.app.goo.gl/uftuYtmmJyY412ni7

Так ось черговий раз в коридорі зустрічаю хлопця років 25 - менеджер по роботі з клієнтами - стильно одягнений в чорний костюм + біла сорочка + краватка - 7-и поверховий ЖК, де найдешевша квартира в оренді 3000USD і вище.

Так хлопець вже спітнів: водить і водить клієнтів. Без кінця.

Ото так "дєнєг нєт в арендарів".

Додам, що всі - азіати. Це такі низенькі "вузкоглазі".

І це - самий самий центр Силіконової долини і центр міста San Jose.

Десь обабіч або за містом - подешевше - щось не хочуть...

Зараз по дорозі в підземний паркінг не полінуюся зроблю фото зони відпочинку на третьому (!) поверсі з видом на дерева - Секвойі... Там одне крісло біля каміна під відкритим небом вартує 1000 доларів...

"дєнєг нєт в арендарів". Еге ж... А ви знаєте, я вірю... Буквально через 3 хвилини виїжджаю покататися ось сюди:Так ось черговий раз в коридорі зустрічаю хлопця років 25 - менеджер по роботі з клієнтами - стильно одягнений в чорний костюм + біла сорочка + краватка - 7-и поверховий ЖК, де найдешевша квартира в оренді 3000USD і вище.Так хлопець вже спітнів: водить і водить клієнтів. Без кінця.Ото так "дєнєг нєт в арендарів".Додам, що всі - азіати. Це такі низенькі "вузкоглазі".І це - самий самий центр Силіконової долини і центр міста San Jose.Десь обабіч або за містом - подешевше - щось не хочуть...Зараз по дорозі в підземний паркінг не полінуюся зроблю фото зони відпочинку на третьому (!) поверсі з видом на дерева - Секвойі... Там одне крісло біля каміна під відкритим небом вартує 1000 доларів..."дєнєг нєт в арендарів". Еге ж... А ви знаєте, я вірю... akurt

Повідомлень: 9956 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 00:34 finuser521 написав: M-Audio написав: приведет к повышению стоимости аренды приведет к повышению стоимости аренды



Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.

Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.



Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.

Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники. Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.



Если про НЙ, то немного не так.

В городе найти квартиру под рент очень тяжело, практически невозможно.

Или значительно дороже рынка.

Проблема в том, что рынок очень зарегулирован, арендодателям нельзя то и нельзя это. Зато арендаторам можно даже не платить . НЕ вечно, конечно, но...

При этом, расклад такой, что сдавать не очень интересно. Если про НЙ, то немного не так.В городе найти квартиру под рент очень тяжело, практически невозможно.Или значительно дороже рынка.Проблема в том, что рынок очень зарегулирован, арендодателям нельзя то и нельзя это. Зато арендаторам можно даже не платить . НЕ вечно, конечно, но...При этом, расклад такой, что сдавать не очень интересно. rjkz

Повідомлень: 16930 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8410 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2274227522762277 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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