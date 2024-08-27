M-Audio написав: rjkz написав:
То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.
Не варто перебільшувати проблему.
Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.
Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.
Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає.
Це десь 187,5 долара на місяць.
За ціною вечері на двох в ресторації.
Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.
Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"