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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2274227522762277
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды


Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.
Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.

Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:37

  M-Audio написав:
  rjkz написав:То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.

Не варто перебільшувати проблему.
Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.
Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.
Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.
Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць.
За ціною вечері на двох в ресторації.
Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.
Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:45

  finuser521 написав:
  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды

Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.

Буквально через 3 хвилини виїжджаю покататися ось сюди:
https://maps.app.goo.gl/uftuYtmmJyY412ni7
Так ось черговий раз в коридорі зустрічаю хлопця років 25 - менеджер по роботі з клієнтами - стильно одягнений в чорний костюм + біла сорочка + краватка - 7-и поверховий ЖК, де найдешевша квартира в оренді 3000USD і вище.
Так хлопець вже спітнів: водить і водить клієнтів. Без кінця.
Ото так "дєнєг нєт в арендарів".
Додам, що всі - азіати. Це такі низенькі "вузкоглазі".
І це - самий самий центр Силіконової долини і центр міста San Jose.
Десь обабіч або за містом - подешевше - щось не хочуть...
Зараз по дорозі в підземний паркінг не полінуюся зроблю фото зони відпочинку на третьому (!) поверсі з видом на дерева - Секвойі... Там одне крісло біля каміна під відкритим небом вартує 1000 доларів...
"дєнєг нєт в арендарів". Еге ж... А ви знаєте, я вірю...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 00:34

  finuser521 написав:
  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды


Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.
Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.

Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.


Если про НЙ, то немного не так.
В городе найти квартиру под рент очень тяжело, практически невозможно.
Или значительно дороже рынка.
Проблема в том, что рынок очень зарегулирован, арендодателям нельзя то и нельзя это. Зато арендаторам можно даже не платить . НЕ вечно, конечно, но...
При этом, расклад такой, что сдавать не очень интересно.
rjkz
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