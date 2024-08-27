Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.
Не варто перебільшувати проблему. Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків. Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями. Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік. Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць. За ціною вечері на двох в ресторації. Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара. Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"
M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды
Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.
Буквально через 3 хвилини виїжджаю у справах. Так ось черговий раз в коридорі того ЖК, де зараз проживаю, зустрічаю хлопця років 25 - менеджер по роботі з клієнтами - стильно одягнений в чорний костюм + біла сорочка + краватка - 7-и поверховий ЖК, де найдешевша квартира в оренді 3 000 USD і вище. Так хлопець вже аж мабуть спітнів: водить і водить клієнтів. Показує квартири. Без кінця. Ото так "дєнєг нєт в арендарів". Додам, що всі - азіати. Це такі низенькі "вузкоглазі". І це - самий самий центр Силіконової долини і центр міста San Jose. Десь обабіч або за містом - подешевше - щось не хочуть... Зараз по дорозі в підземний паркінг не полінуюся зроблю фото зони відпочинку на третьому (!) поверсі з видом на дерева - Секвойі... Там одне крісло біля каміна під відкритим небом вартує 1000 доларів... Ось фото: там три комплекси барбекю (ліворуч трохи видно один з них) та 4 окремі зони - наприклад для 3...4-х різних компаній. Нагадаю:+ це поверх 3. Далі за склом - плавальний басейн та ще схожа зона відпочинку. "...дєнєг нєт в арендарів". Еге ж... А ви знаєте, я вірю...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 сер, 2024 02:45, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды
Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів. Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.
Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років. Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.
Если про НЙ, то немного не так. В городе найти квартиру под рент очень тяжело, практически невозможно. Или значительно дороже рынка. Проблема в том, что рынок очень зарегулирован, арендодателям нельзя то и нельзя это. Зато арендаторам можно даже не платить . НЕ вечно, конечно, но... При этом, расклад такой, что сдавать не очень интересно.
У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати. Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення. Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки. Друга можливість то Кариби. Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.
У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку. Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці. Я спитав іх враження. Все сподобалося. Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше. Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців. Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців». Дуже чемні. Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.
Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку. І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку. Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи…