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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 22:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды


Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.
Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.

Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:37

  M-Audio написав:
  rjkz написав:То, о чем я давно говорил, что покупать свою недвигу - этто эмоциональная покупка. И про стокмаркет. Да и вообще о перспективах:
Видео не смотрел, соответственно не знаю, правда ли про повышенные налоги. Но пришла мысль насчет последствий, если это действительно правда.

Не варто перебільшувати проблему.
Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.
Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.
Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.
Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць.
За ціною вечері на двох в ресторації.
Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.
Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 23:45

  finuser521 написав:
  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды

Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.

Буквально через 3 хвилини виїжджаю у справах.
Так ось черговий раз в коридорі того ЖК, де зараз проживаю, зустрічаю хлопця років 25 - менеджер по роботі з клієнтами - стильно одягнений в чорний костюм + біла сорочка + краватка - 7-и поверховий ЖК, де найдешевша квартира в оренді 3 000 USD і вище.
Так хлопець вже аж мабуть спітнів: водить і водить клієнтів. Показує квартири. Без кінця.
Ото так "дєнєг нєт в арендарів".
Додам, що всі - азіати. Це такі низенькі "вузкоглазі".
І це - самий самий центр Силіконової долини і центр міста San Jose.
Десь обабіч або за містом - подешевше - щось не хочуть...
Зараз по дорозі в підземний паркінг не полінуюся зроблю фото зони відпочинку на третьому (!) поверсі з видом на дерева - Секвойі... Там одне крісло біля каміна під відкритим небом вартує 1000 доларів...
Ось фото: там три комплекси барбекю (ліворуч трохи видно один з них) та 4 окремі зони - наприклад для 3...4-х різних компаній. Нагадаю:+ це поверх 3.
Далі за склом - плавальний басейн та ще схожа зона відпочинку.
Зображення
"...дєнєг нєт в арендарів". Еге ж... А ви знаєте, я вірю...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 сер, 2024 02:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 00:34

  finuser521 написав:
  M-Audio написав:приведет к повышению стоимости аренды


Давно вже на тому ринку вперлись що дєнєг нєт в арендарів.
Тобто підвищити ціну ви можете, а знайти арендаря - ніт.

Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.


Если про НЙ, то немного не так.
В городе найти квартиру под рент очень тяжело, практически невозможно.
Или значительно дороже рынка.
Проблема в том, что рынок очень зарегулирован, арендодателям нельзя то и нельзя это. Зато арендаторам можно даже не платить . НЕ вечно, конечно, но...
При этом, расклад такой, что сдавать не очень интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 07:55

Еміграція, заробітчанство

News from Hawaii

У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати.
Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення.
Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки.
Друга можливість то Кариби.
Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.

У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку.
Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці.
Я спитав іх враження. Все сподобалося.
Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше.
Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців.
Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців».
Дуже чемні.
Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.

Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку.
І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку.
Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 08:59

  akurt написав:У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати.
Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення.

Вот так и рождаются мифы.
Холодный только Тихий океан, но там на самом юге недели две в году можно купаться.
Атлантика достаточно теплая даже на широте Нью-Йорка. Южнее совсем тепло. Флориду многие не любят за слишком теплую воду. Там купаются круглый год. Кроме того весьма популярным курортом является побережье Мексиканского залива на Юго-Востоке Техаса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 09:21

  finuser521 написав:Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.

Бідні нещасні лендлорди!
З одного боку маємо людей, які не можуть собі дозволити покупку житла завищеними цінами. З іншого маємо людей, які накрутили ці ціни у спробі заробити на перших, але не розрахували сили. Як же вийти з такої ситуації? :D
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:24

  Gastarbaiter написав:
  finuser521 написав:Здача за 2к плата по мортгеджу 4к - реальність останніх років.
Коли був ріст вартості - "Ну і фіг з ним". А зараз чухають голову власники.

Бідні нещасні лендлорди!
З одного боку маємо людей, які не можуть собі дозволити покупку житла завищеними цінами. З іншого маємо людей, які накрутили ці ціни у спробі заробити на перших, але не розрахували сили. Як же вийти з такої ситуації? :D

Друкувати ще більше "синіх" та будувати нові "єскарди" гвинтокрилів щоб їх розкидувати
Бо інакше ціни і у NY та СА впадуть до рівня канзаських та вайомінгських, землі там усього втричі менш ніж у союзі було, а будують скрізь звістно з яких палок та яких зв'язуючих вторинного випорожнення
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:
В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.
Середня зарплата 1.5 тисячі €.
В нас свій будинок.
…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…
Ціни космос.
Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:26

  BIGor написав:
  akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:
В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.
Середня зарплата 1.5 тисячі €.
В нас свій будинок.
…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…
Ціни космос.
Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️
Bolt
 
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