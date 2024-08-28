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akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть: В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик. Середня зарплата 1.5 тисячі €. В нас свій будинок. …Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить… Ціни космос. …Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.