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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2275227622772278 Додано: Сер 28 сер, 2024 14:27 Bolt написав: BIGor написав: akurt написав: Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:

В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.

Середня зарплата 1.5 тисячі €.

В нас свій будинок.

…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…

Ціни космос.

…Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро. Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.Середня зарплата 1.5 тисячі €.В нас свій будинок.…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…Ціни космос.Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше

https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary



279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро. Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️ Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав. BIGor

Повідомлень: 9272 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 14:38 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше

https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary



279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро. Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️ Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Bolt Повідомлень: 3114 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2275227622772278 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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