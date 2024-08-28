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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:27

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:
В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.
Середня зарплата 1.5 тисячі €.
В нас свій будинок.
…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…
Ціни космос.
Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.
Bolt
 
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  #<1 ... 2275227622772278
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