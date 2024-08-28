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akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть: В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик. Середня зарплата 1.5 тисячі €. В нас свій будинок. …Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить… Ціни космос. …Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.
Ну да в Европе везде медицина +/- одинаковая я думаю:
Общий врач (терапевт) - бесплатно в любой гос больничке за 2-3 дня. В частную впринципе нет смысла к такому идти, разве что если бесплатно по страховке.
Специалист - бесплатно в гос больнице, но ждать 2-3 месяца + только испанский или 60-130 евро в частной больничке в зависимости от специальности, ждать 2-3 дня. Еще бонус в том что без проблем можно найти ру/уа язычного врача, тоесть проблема незнания языка отпадает.
Еще есть лайвхак вызвать скорую ) Типа живот заболел, вызываешь скорую, через 30 мин ты в ургенции, тебе там все проверят и полечат. Быстро и бесплатно. Но конечно к окулисту ты так не попадешь. Тоесть это такой лайвхак, который актуален мб для 20% специалистов. Для остальных смотри пункт выше.
П.С. Забыл упомянуть - 1 из минусов частных больничек в том что рецепты без скидки. Тоесть если гос врач пропишет что-то на 100евро, то реально ты заплатишь 20евро (10-30% стоимости), а если частный врач, то все 100евро и будешь платить в аптеке. Для аспирина это не важно, но когда тебе выписывают лекарств на пару сотен, это уже норм так бьет по кошельку...
Востаннє редагувалось slonomag в Сер 28 сер, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того. І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати. Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення. Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки. Друга можливість то Кариби. Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.
У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку. Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці. Я спитав іх враження. Все сподобалося. Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше. Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців. Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців». Дуже чемні. Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.
Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку. І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку. Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи…
Холодный океан на Восточном побережье? Серьезно? Мои открыли пляжный сезон в этом году в начале июня. Вообще до начала октября абсолютно комфортная и погода и температура воды. Сейчас вообще вода как парное молоко. И это в НЙ, довольно северной точке Восточного побережья. Был на юге НДж - там курортные городки для отдыха среднего класса (выше среднего) - там вообще курортный курорт. С зп 20 долларов в час там конечно не отдохнешь. Помимо этого на Востояном побережье - Флорида с ее знаменитыми на весь мир пляжами. Насчет Тихоокеанского побережья сказать не могу, пока не был. Ну а машина в кредит - если денег нет купить, а нужна для работы, то пуркуа бы и не па?
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того. І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.
Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.
П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.