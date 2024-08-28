RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2276227722782279>
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:27

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:
В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.
Середня зарплата 1.5 тисячі €.
В нас свій будинок.
…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…
Ціни космос.
Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше
https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary

279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро.

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.
Bolt
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!

Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35159
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:53

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну да в Европе везде медицина +/- одинаковая я думаю:

Общий врач (терапевт) - бесплатно в любой гос больничке за 2-3 дня. В частную впринципе нет смысла к такому идти, разве что если бесплатно по страховке.

Специалист - бесплатно в гос больнице, но ждать 2-3 месяца + только испанский или 60-130 евро в частной больничке в зависимости от специальности, ждать 2-3 дня. Еще бонус в том что без проблем можно найти ру/уа язычного врача, тоесть проблема незнания языка отпадает.

Еще есть лайвхак вызвать скорую ) Типа живот заболел, вызываешь скорую, через 30 мин ты в ургенции, тебе там все проверят и полечат. Быстро и бесплатно. Но конечно к окулисту ты так не попадешь. Тоесть это такой лайвхак, который актуален мб для 20% специалистов. Для остальных смотри пункт выше.

П.С. Забыл упомянуть - 1 из минусов частных больничек в том что рецепты без скидки. Тоесть если гос врач пропишет что-то на 100евро, то реально ты заплатишь 20евро (10-30% стоимости), а если частный врач, то все 100евро и будешь платить в аптеке. Для аспирина это не важно, но когда тебе выписывают лекарств на пару сотен, это уже норм так бьет по кошельку...
Востаннє редагувалось slonomag в Сер 28 сер, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
slonomag
 
Повідомлень: 529
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:56

  Faceless написав:
Bolt написав:
  BIGor написав:
Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні.

Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
Bolt
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
slonomag
 
Повідомлень: 529
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

и еще кучу ненужных анализов назначить
utestcom2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35159
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:36

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Hawaii

У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати.
Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення.
Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки.
Друга можливість то Кариби.
Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.

У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку.
Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці.
Я спитав іх враження. Все сподобалося.
Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше.
Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців.
Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців».
Дуже чемні.
Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.

Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку.
І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку.
Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи…


Холодный океан на Восточном побережье?
Серьезно?
Мои открыли пляжный сезон в этом году в начале июня.
Вообще до начала октября абсолютно комфортная и погода и температура воды.
Сейчас вообще вода как парное молоко.
И это в НЙ, довольно северной точке Восточного побережья.
Был на юге НДж - там курортные городки для отдыха среднего класса (выше среднего) - там вообще курортный курорт.
С зп 20 долларов в час там конечно не отдохнешь.
Помимо этого на Востояном побережье - Флорида с ее знаменитыми на весь мир пляжами.
Насчет Тихоокеанского побережья сказать не могу, пока не был.
Ну а машина в кредит - если денег нет купить, а нужна для работы, то пуркуа бы и не па?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16931
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8411 раз.
Подякували: 5299 раз.
 
Профіль
8
3
6
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:40

  Faceless написав:
slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності

Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.

Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.

П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.
slonomag
 
Повідомлень: 529
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2276227722782279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6725)
28.08.2024 16:11
ПУМБ (5664)
28.08.2024 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.