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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2276227722782279> Додано: Сер 28 сер, 2024 14:27 Bolt написав: BIGor написав: akurt написав: Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:

В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.

Середня зарплата 1.5 тисячі €.

В нас свій будинок.

…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…

Ціни космос.

…Медицина: мін. візит до лікаря 100 і вище. Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро. Через це часто зустрічаємось на нейтральній території так як до Італії вони їхати не хочуть:В пристойному ресторані дуже важко найти пеленальний столик.Середня зарплата 1.5 тисячі €.В нас свій будинок.…Світло 200 евро в місяць. Хв 10 за тому дивилась на термометр +49. В 7 ранку +32 і сонце палить…Ціни космос.Безкоштовно чекати роками чи по декілька місяців. Одна фізіопроцедура 30 євро.

Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше

https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary



279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро. Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️ Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав. BIGor

Повідомлень: 9272 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 14:38 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше

https://sklep.luxmed.pl/appoitmentsearc ... stationary



279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього 65 Євро. Ого яка в Італії медицина дорога, в Польщі дешевше279 зл за відвідування ЛОРа (взяв більш-менш просту спеціальність) - всього

Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️ Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!😳🤦‍♂️

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Bolt Повідомлень: 3115 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 14:52 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора! Ні фігасобі, майже 3 тис грн візит до лора!

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні. Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні. Faceless

Модератор Повідомлень: 35159 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 14:53 Re: Еміграція, заробітчанство Ну да в Европе везде медицина +/- одинаковая я думаю:



Общий врач (терапевт) - бесплатно в любой гос больничке за 2-3 дня. В частную впринципе нет смысла к такому идти, разве что если бесплатно по страховке.



Специалист - бесплатно в гос больнице, но ждать 2-3 месяца + только испанский или 60-130 евро в частной больничке в зависимости от специальности, ждать 2-3 дня. Еще бонус в том что без проблем можно найти ру/уа язычного врача, тоесть проблема незнания языка отпадает.



Еще есть лайвхак вызвать скорую ) Типа живот заболел, вызываешь скорую, через 30 мин ты в ургенции, тебе там все проверят и полечат. Быстро и бесплатно. Но конечно к окулисту ты так не попадешь. Тоесть это такой лайвхак, который актуален мб для 20% специалистов. Для остальных смотри пункт выше.



П.С. Забыл упомянуть - 1 из минусов частных больничек в том что рецепты без скидки. Тоесть если гос врач пропишет что-то на 100евро, то реально ты заплатишь 20евро (10-30% стоимости), а если частный врач, то все 100евро и будешь платить в аптеке. Для аспирина это не важно, но когда тебе выписывают лекарств на пару сотен, это уже норм так бьет по кошельку... Востаннє редагувалось slonomag в Сер 28 сер, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 529 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 14:56 Faceless написав: Bolt написав: BIGor написав:

Так в Італії дорожче. Про це і писав. Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні. Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні.

Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Bolt Повідомлень: 3115 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 15:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". slonomag Повідомлень: 529 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22 slonomag написав: Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

и еще кучу ненужных анализов назначить и еще кучу ненужных анализов назначить utestcom2

Повідомлень: 8 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.

І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності Faceless

Модератор Повідомлень: 35159 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8016 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 15:36 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Hawaii



У бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати.

Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення.

Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки.

Друга можливість то Кариби.

Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.



У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку.

Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці.

Я спитав іх враження. Все сподобалося.

Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше.

Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців.

Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців».

Дуже чемні.

Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.



Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку.

І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку.

Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи… Еміграція, заробітчанствоNews from HawaiiУ бідних американців всього дві з половиною можливості відпочивати.Це незважаючи на наявність двох океанів з двох боків. Ті океани холодні і зайти в них зі східної частини, або і західної - ще те - сумнівне - задоволення.Перша можливість: Hawaii. Переліт з таких міст, як Seattle, Portland, San Francisco, San Jose, San Diego: близько 5,5 годин. Ціни на авіаквитки звісно залежать від сезону, найдешевші туди і назад коштують 170$ - це реально копійки.Друга можливість то Кариби.Додатком може бути Мексика, але та купа особливостей: більше можливостей попасти в якусь халепу.У вівторок о 21-00 мене попросили зустріти в аеропорту San Jose наших українців - поверталися з відпочинку.Я погодився: цікаво було поговорити з «нашими» після прибуття з бокалом червоного каліфорнійського та зробленій в США італійській піцці.Я спитав іх враження. Все сподобалося.Мене здивувало не те, які та пляжі, або які пальми, або яка погода, а інше.Вони - наші українці - були враженні напливом на один із островів - самий урбанізований - ми його знаємо як Гонолулу - японців.Саме ці японці - туристи - їх вразили більше теплого Тихого океану: дуже охайно одягнені, дуже дорогого одягнені: ніяких шортів, зімʼятих футболок, стоптаних гумових «шльопанців».Дуже чемні.Наші люди сказали, що відчували себе весь час в повній безпеці.Додам на останок: десь тиждень чи два тому щ відпочинку на Гавайях повернулася родина наших українців, які мешкають саме в Брукліні, і саме в Нью Йорку.І авто вони взяли в кредит саме після повернення з відпочинку.Це при тому, що голова родини отримує всього 20$ за годину роботи…



Холодный океан на Восточном побережье?

Серьезно?

Мои открыли пляжный сезон в этом году в начале июня.

Вообще до начала октября абсолютно комфортная и погода и температура воды.

Сейчас вообще вода как парное молоко.

И это в НЙ, довольно северной точке Восточного побережья.

Был на юге НДж - там курортные городки для отдыха среднего класса (выше среднего) - там вообще курортный курорт.

С зп 20 долларов в час там конечно не отдохнешь.

Помимо этого на Востояном побережье - Флорида с ее знаменитыми на весь мир пляжами.

Насчет Тихоокеанского побережья сказать не могу, пока не был.

Ну а машина в кредит - если денег нет купить, а нужна для работы, то пуркуа бы и не па? Холодный океан на Восточном побережье?Серьезно?Мои открыли пляжный сезон в этом году в начале июня.Вообще до начала октября абсолютно комфортная и погода и температура воды.Сейчас вообще вода как парное молоко.И это в НЙ, довольно северной точке Восточного побережья.Был на юге НДж - там курортные городки для отдыха среднего класса (выше среднего) - там вообще курортный курорт.С зп 20 долларов в час там конечно не отдохнешь.Помимо этого на Востояном побережье - Флорида с ее знаменитыми на весь мир пляжами.Насчет Тихоокеанского побережья сказать не могу, пока не был.Ну а машина в кредит - если денег нет купить, а нужна для работы, то пуркуа бы и не па? rjkz

Повідомлень: 16931 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 15:40 Faceless написав: slonomag написав: Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.

І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності

Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.



Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.



П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно. Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно. slonomag Повідомлень: 529 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2276227722782279> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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