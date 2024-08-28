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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58
Bolt написав:
Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.
Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
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