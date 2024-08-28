Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06
Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
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