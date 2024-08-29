Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06
Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23
Еміграція, заробітчанство
News from (deleted)
Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".
Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".
За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.
Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.
Якщо буде цікава інформація - буде звіт.
Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...
Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...
Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...
Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.
Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили...
Додано: Чет 29 сер, 2024 21:00
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Чомусь мені везе на зустрічі з хорошими людьми.
В ряду крісел 23 літака Airbus А350-900, на якому я в середу вилетів із San Francisco на Краків, поруч сиділа жінка, а якій якось легко я вгадав, що вона не американка. Білявка. Звичайна. Одягнена традиційно до наших жінок.
Так і виявилося.
Сусідка виявилася надзвичайно цікавою - на тему гілки.
Одночасно можна згадати фразу, якій виповнюється ювілей: пролунала в 1964 році тобто 60 років тому:
«Є два способи боротися зі злиднями. Перший — здобути освіту, другий — здобути вищий рівень навичок у своїй робочій спеціальності і, як наслідок, підвищення зарплати.». Сказав Нельсон Мандела, який намагався перетворити свою країну в країну казок.
Так ось: дуже все було цікаво.
Доня цієї жінки закінчила Stanford University та зараз працює в компанії Tesla.
Доня заміжня, та має двох дітей (!).
Мама прилітає до доні 2 рази на рік: кожний раз на 1 місяць.
І цілий місяць зять, доня та діти зятя насолоджуються Борщем, Драниками, пиріжками…
Ну буває ж ось так… з подробиць знаю тільки те, що вступила в Stanford University після закінчення університету НЕ в США. До цього ще якось «засвітилася/відмітилася» в Нідерландах, мабуть на науковій конференції (мама подробиць не знає).
Я так думаю: було навчання в Магістратурі.
Ну робота в Tesla - то вагомо…
Нельсон Мандела як у воду глЕдів…
Ну і майбутній зять не в взівав… науки-науками, а жінка повинна народжувати дітей…
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