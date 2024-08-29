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#<1 ... 2276227722782279 Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58 Bolt написав: Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Gastarbaiter Повідомлень: 3330 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.

Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Bolt Повідомлень: 3117 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23 Еміграція, заробітчанство



News from (deleted)



Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".

Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".

За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.



Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.

Якщо буде цікава інформація - буде звіт.

Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...

Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...

Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...

Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.



Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили... akurt

Повідомлень: 9959 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2024 21:00 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Чомусь мені везе на зустрічі з хорошими людьми.

В ряду крісел 23 літака Airbus А350-900, на якому я в середу вилетів із San Francisco на Краків, поруч сиділа жінка, а якій якось легко я вгадав, що вона не американка. Білявка. Звичайна. Одягнена традиційно до наших жінок.

Так і виявилося.

Сусідка виявилася надзвичайно цікавою - на тему гілки.

Одночасно можна згадати фразу, якій виповнюється ювілей: пролунала в 1964 році тобто 60 років тому:

«Є два способи боротися зі злиднями. Перший — здобути освіту, другий — здобути вищий рівень навичок у своїй робочій спеціальності і, як наслідок, підвищення зарплати.». Сказав Нельсон Мандела, який намагався перетворити свою країну в країну казок.

Так ось: дуже все було цікаво.

Доня цієї жінки закінчила Stanford University та зараз працює в компанії Tesla.

Доня заміжня, та має двох дітей (!).

Мама прилітає до доні 2 рази на рік: кожний раз на 1 місяць.

І цілий місяць зять, доня та діти зятя насолоджуються Борщем, Драниками, пиріжками…

Ну буває ж ось так… з подробиць знаю тільки те, що вступила в Stanford University після закінчення університету НЕ в США. До цього ще якось «засвітилася/відмітилася» в Нідерландах, мабуть на науковій конференції (мама подробиць не знає).

Я так думаю: було навчання в Магістратурі.

Ну робота в Tesla - то вагомо…

Нельсон Мандела як у воду глЕдів…

Ну і майбутній зять не в взівав… науки-науками, а жінка повинна народжувати дітей… akurt

Повідомлень: 9959 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2276227722782279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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