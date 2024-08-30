RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2276227722782279
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58

  Bolt написав:Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.

Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Bolt
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23

Еміграція, заробітчанство

News from (deleted)

Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".
Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".
За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.

Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.
Якщо буде цікава інформація - буде звіт.
Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...
Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...
Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...
Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.

Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9958
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3681 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:12

Re: Еміграція, заробітчанство

США вже чекають на нових "кваліфікованих інженерів"


Іспанія туди ж
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9277
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Мароканцы то такое, они не агрессивные и в основном оседают на юге (Малага) так как там больше всего работы для них в садах в основном. И да, они даже работают. В отличии от латиносов которые тупо десятилетиями сидят на пособиях, окупасничают и тд.
slonomag
 
Повідомлень: 530
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:21

  akurt написав:Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати

Не розказуйте, ніхто й не просить.
  akurt написав:Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...

Маєте з того свої %%?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23922
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2276227722782279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.