Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58
Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06
Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23
Еміграція, заробітчанство
News from (deleted)
Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".
Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".
За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.
Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.
Якщо буде цікава інформація - буде звіт.
Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...
Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...
Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...
Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.
Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили...
Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:12
Re: Еміграція, заробітчанство
США вже чекають на нових "кваліфікованих інженерів"
Іспанія туди ж
Додано: П'ят 30 сер, 2024 10:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Мароканцы то такое, они не агрессивные и в основном оседают на юге (Малага) так как там больше всего работы для них в садах в основном. И да, они даже работают. В отличии от латиносов которые тупо десятилетиями сидят на пособиях, окупасничают и тд.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:23
В США около 101 миллиона домов. По данным РедГт, 24 миллиона из них находятся в собственности в качестве инвестиций! Несмотря на агрессивную покупку институциональными инвесторами, 98% домов, купленных в инвестиционных целях, принадлежат частным лицам, часто находящимся под впечатлением, что сдача дома в аренду будет прибыльным бизнесом. Однажды эти люди поймут, что дом - это не инвестиция. Это разрушающийся актив, требующий постоянных расходов на поддержание.
Программы наставничества для тренеров по недвижимости были востребованы во время канадского жилищного бума. [Они] обещали помочь мелким инвесторам использовать недвижимость для создания личного богатства. Теперь назревает ответная реакция.
Цитата из данной статьи:
Казалось, что все, кто владел недвижимостью в Канаде, богатели. На дворе было начало 2021 года, и четверть вековой жилищный бум в стране набирал обороты. Цены на жилье росли быстрее, чем где-либо ещё. Обычные люди стали рассматривать недвижимость как способ накопить богатство к пенсии, а рекордно низкие процентные ставки дали им стимул пойти ва-банк.
Ажиотаж также породил новый класс "самопровозглашённых педагогов", утверждающих, что они могут помочь инвесторам максимизировать их доход и позиционировали себя как «тренер по недвижимости». Один из них написал в социальных сетях, что за три года создал жилищный портфель стоимостью 10 миллионов канадских долларов (7,3 миллиона долларов США). Инвестиции в недвижимость стали чем-то вроде "национальной одержимостью". Правительственное исследование 2022 года показало, что люди, владеющие несколькими домами, контролируют почти треть жилого фонда в Онтарио и Британской Колумбии, двух крупнейших рынках страны. Когда цены на жилье росли, а ставки по ипотеке были низкими, доход от аренды, скорее всего, покрывал ипотечные платежи и другие расходы. Но более высокие расходы по займам, а также расходы на техническое обслуживание, налоги и другие расходы "перевернули" этот расчёт. Оплата услуг "тренера" и управляющего недвижимостью рискует ещё больше увести эти отрицательные денежные потоки в минус, при этом "студент" будет нести исключительную ответственность, если ипотека окажется невыплаченной... «Сейчас, вероятно, происходит урок для целого поколения канадских инвесторов в недвижимость», - сказал Роберт Кавчич, экономист из Вапк о! Мотгеа!.
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