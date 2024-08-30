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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2276227722782279
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58

  Bolt написав:Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.

Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23

Еміграція, заробітчанство

News from (deleted)

Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".
Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".
За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.

Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.
Якщо буде цікава інформація - буде звіт.
Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...
Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...
Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...
Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.

Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:12

Re: Еміграція, заробітчанство

США вже чекають на нових "кваліфікованих інженерів"


Іспанія туди ж
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Мароканцы то такое, они не агрессивные и в основном оседают на юге (Малага) так как там больше всего работы для них в садах в основном. И да, они даже работают. В отличии от латиносов которые тупо десятилетиями сидят на пособиях, окупасничают и тд.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:23

  akurt написав:Не варто перебільшувати проблему.
Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.
Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.
Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.
Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць.
За ціною вечері на двох в ресторації.
Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.
Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"

В США около 101 миллиона домов. По данным РедГт, 24 миллиона из них находятся в собственности в качестве инвестиций! Несмотря на агрессивную покупку институциональными инвесторами, 98% домов, купленных в инвестиционных целях, принадлежат частным лицам, часто находящимся под впечатлением, что сдача дома в аренду будет прибыльным бизнесом. Однажды эти люди поймут, что дом - это не инвестиция. Это разрушающийся актив, требующий постоянных расходов на поддержание.
Программы наставничества для тренеров по недвижимости были востребованы во время канадского жилищного бума. [Они] обещали помочь мелким инвесторам использовать недвижимость для создания личного богатства. Теперь назревает ответная реакция.
Цитата из данной статьи:
Казалось, что все, кто владел недвижимостью в Канаде, богатели. На дворе было начало 2021 года, и четверть вековой жилищный бум в стране набирал обороты. Цены на жилье росли быстрее, чем где-либо ещё. Обычные люди стали рассматривать недвижимость как способ накопить богатство к пенсии, а рекордно низкие процентные ставки дали им стимул пойти ва-банк.
Ажиотаж также породил новый класс "самопровозглашённых педагогов", утверждающих, что они могут помочь инвесторам максимизировать их доход и позиционировали себя как «тренер по недвижимости». Один из них написал в социальных сетях, что за три года создал жилищный портфель стоимостью 10 миллионов канадских долларов (7,3 миллиона долларов США). Инвестиции в недвижимость стали чем-то вроде "национальной одержимостью". Правительственное исследование 2022 года показало, что люди, владеющие несколькими домами, контролируют почти треть жилого фонда в Онтарио и Британской Колумбии, двух крупнейших рынках страны. Когда цены на жилье росли, а ставки по ипотеке были низкими, доход от аренды, скорее всего, покрывал ипотечные платежи и другие расходы. Но более высокие расходы по займам, а также расходы на техническое обслуживание, налоги и другие расходы "перевернули" этот расчёт. Оплата услуг "тренера" и управляющего недвижимостью рискует ещё больше увести эти отрицательные денежные потоки в минус, при этом "студент" будет нести исключительную ответственность, если ипотека окажется невыплаченной... «Сейчас, вероятно, происходит урок для целого поколения канадских инвесторов в недвижимость», - сказал Роберт Кавчич, экономист из Вапк о! Мотгеа!.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Ха!
Внесу свою лепту.
Пару дней назад в интересующем меня городке НДж появился на продаже домик по очень интересной цене, продается в состоянии - "эз из". То есть, "бери как есть".
Фотки внутри даже не выкладывали.
Мы тут-же начали пытаться получить инфу, в дело включились наши друзья, владеющими несколькими домами в том городке.
Итак.
Цена (375К) в объяве на 25 К ниже любой самой низкой цены, которая была в этом году.
Там относительно других домов чуть больше участок.
Минусы - состояние (что исправимо) и не очень хорошо то, что недалеко до хайвея.
И вот, первый офер был получен в первый-же час. В течении первого дня было 200+ записей на просмотр и получено 52 офера.
На момент нашего дозвона, максимальный офер составил....550К.
Это маразм. На маркете есть нормальные дома, которые продаются несколько месяцев за эти деньги. Да, на данный момент - это минимальная цена в этом городке. Но летом были проданы дома за 411 и 430 К. Сейчас время идти в школу и там очень хорошие школы.
Если к этому времени не будет снижена ставка, то в конце года-начале следующего, цены вернутся в диапазон 400-500 К.
Чем думают - не знаю.
"Бери, дура, завтра не будет" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:44

І беруть!
Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?
Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!
Он звідки все частіше зʼявляються на подвірʼях пересічного українця Ламборджині та Бентлі.

Наші в Каліфорнії відповіли так:
Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.
Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.

Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 сер, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:54

Еміграція, заробітчанство

News from USA

В середу 28 серпня мені дуже хотілося бути на перегляді приватного будинка, який хочуть взяти в оренду наші українці майже в серці Силіконової долини - перегляд призначено було на 19-00, але не зміг, бо о 18-35 мій літак відлітав із San Francisco на Краків.
Але отримав вже в Кракові повідомлення, що будинок сподобався, чекають на узгодження пропозиції на суму в 3 300$ на місяць.
Уявлення про вулицю та будинок можна побачити на мапах Гугл.
https://maps.app.goo.gl/pfhiv819LHH2zzB ... eview.copy
akurt
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