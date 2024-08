Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2276227722782279 Додано: Сер 28 сер, 2024 15:58 Bolt написав: Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Gastarbaiter Повідомлень: 3331 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 17:06 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні. Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити. Зате молоко в 1,5-2 рази дешевше. Ось на заощаджені на молоці гроші можна й до лікаря інколи сходити.

Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Bolt Повідомлень: 3117 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 сер, 2024 19:23 Еміграція, заробітчанство



News from (deleted)



Не маю права зараз - та ще й у відкритому доступі - розказувати, але серед моїх знайомих знайшлися ще сміливці, які будуть намагатися попасти в Мексику, а потім переходити кордон "Мексика-Україна".

Ой, вибачаюсь, помилився: "Мексика-США".

За отриманими даними кордон досить жорстко вже перекрито, але до українців відносяться лояльно і в тюрму - як зараз там всіх - НЕ саджають.



Наші люди з числа тих, які вдало перейшли кордон 4 липня (якраз на свято) 2023 року, їх ретельно консультують.

Якщо буде цікава інформація - буде звіт.

Перехрещуся і я буду вболівати... Нехай получиться...

Влітку 2022 року зробили суттєву помилку, яку практично неможливо виправити - помилка із серії "Все треба робити вчасно..." Один хибний крок...

Вчасно не зробили - а тепер проблеми+проблеми+проблеми...

Звичайні люди. Вчасно трохи подумали не тією частиною голови.



Англійську знають дуже дуже добре. Тут не проґавили ... Вчили... akurt

Повідомлень: 9960 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 08:12 Re: Еміграція, заробітчанство США вже чекають на нових "кваліфікованих інженерів"





Іспанія туди ж

BIGor

Повідомлень: 9277 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1360 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Мароканцы то такое, они не агрессивные и в основном оседают на юге (Малага) так как там больше всего работы для них в садах в основном. И да, они даже работают. В отличии от латиносов которые тупо десятилетиями сидят на пособиях, окупасничают и тд. slonomag Повідомлень: 530 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:23 akurt написав: Не варто перебільшувати проблему.

Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.

Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.

Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.

Це НЕ та сума із-за якої хтось сильно переживає. Це десь 187,5 долара на місяць.

За ціною вечері на двох в ресторації.

Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.

Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!" Не варто перебільшувати проблему.Податок на нерухомість складає в рік від 0,5 до 1,2 відсотка від ціни нерухомості в залежності від штату - в різних штатах різні рівні податків.Припустимо, ви купили нерухомість в штаті Південна Кароліна - нове під ключ - вселяйся та живи - за 300 000 доларів. Це буде одно-0 або двоповерховий будинок з двома гаражами та трьома спальнями.Податок за ірк складатиме 300000х0,75= 2 250 доларів на рік.Це десь 187,5 долара на місяць.За ціною вечері на двох в ресторації.Але не все так просто - якщо це житло НЕ ПЕРВИННЕ, тобто житлове комерційне - тобто воно не є вашим ПЕРШИМ та ОСНОВНИМ житлом - то поділіться з державою прибутками від здачі в оренду - інші ставки- і ви можете вже платити не 187,5 долара на місяць, а 487,5 долара.Ну ось приблизно так. Тобто "Не такий страшний чорт, як його малюють!"

В США около 101 миллиона домов. По данным РедГт, 24 миллиона из них находятся в собственности в качестве инвестиций! Несмотря на агрессивную покупку институциональными инвесторами, 98% домов, купленных в инвестиционных целях, принадлежат частным лицам, часто находящимся под впечатлением, что сдача дома в аренду будет прибыльным бизнесом. Однажды эти люди поймут, что дом - это не инвестиция. Это разрушающийся актив, требующий постоянных расходов на поддержание.

Программы наставничества для тренеров по недвижимости были востребованы во время канадского жилищного бума. [Они] обещали помочь мелким инвесторам использовать недвижимость для создания личного богатства. Теперь назревает ответная реакция.

Цитата из данной статьи:

Казалось, что все, кто владел недвижимостью в Канаде, богатели. На дворе было начало 2021 года, и четверть вековой жилищный бум в стране набирал обороты. Цены на жилье росли быстрее, чем где-либо ещё. Обычные люди стали рассматривать недвижимость как способ накопить богатство к пенсии, а рекордно низкие процентные ставки дали им стимул пойти ва-банк.

Ажиотаж также породил новый класс "самопровозглашённых педагогов", утверждающих, что они могут помочь инвесторам максимизировать их доход и позиционировали себя как «тренер по недвижимости». Один из них написал в социальных сетях, что за три года создал жилищный портфель стоимостью 10 миллионов канадских долларов (7,3 миллиона долларов США). Инвестиции в недвижимость стали чем-то вроде "национальной одержимостью". Правительственное исследование 2022 года показало, что люди, владеющие несколькими домами, контролируют почти треть жилого фонда в Онтарио и Британской Колумбии, двух крупнейших рынках страны. Когда цены на жилье росли, а ставки по ипотеке были низкими, доход от аренды, скорее всего, покрывал ипотечные платежи и другие расходы. Но более высокие расходы по займам, а также расходы на техническое обслуживание, налоги и другие расходы "перевернули" этот расчёт. Оплата услуг "тренера" и управляющего недвижимостью рискует ещё больше увести эти отрицательные денежные потоки в минус, при этом "студент" будет нести исключительную ответственность, если ипотека окажется невыплаченной... «Сейчас, вероятно, происходит урок для целого поколения канадских инвесторов в недвижимость», - сказал Роберт Кавчич, экономист из Вапк о! Мотгеа!. В США около 101 миллиона домов. По данным РедГт, 24 миллиона из них находятся в собственности в качестве инвестиций! Несмотря на агрессивную покупку институциональными инвесторами, 98% домов, купленных в инвестиционных целях, принадлежат частным лицам, часто находящимся под впечатлением, что сдача дома в аренду будет прибыльным бизнесом. Однажды эти люди поймут, что дом - это не инвестиция. Это разрушающийся актив, требующий постоянных расходов на поддержание.Программы наставничества для тренеров по недвижимости были востребованы во время канадского жилищного бума. [Они] обещали помочь мелким инвесторам использовать недвижимость для создания личного богатства. Теперь назревает ответная реакция.Цитата из данной статьи:Казалось, что все, кто владел недвижимостью в Канаде, богатели. На дворе было начало 2021 года, и четверть вековой жилищный бум в стране набирал обороты. Цены на жилье росли быстрее, чем где-либо ещё. Обычные люди стали рассматривать недвижимость как способ накопить богатство к пенсии, а рекордно низкие процентные ставки дали им стимул пойти ва-банк.Ажиотаж также породил новый класс "самопровозглашённых педагогов", утверждающих, что они могут помочь инвесторам максимизировать их доход и позиционировали себя как «тренер по недвижимости». Один из них написал в социальных сетях, что за три года создал жилищный портфель стоимостью 10 миллионов канадских долларов (7,3 миллиона долларов США). Инвестиции в недвижимость стали чем-то вроде "национальной одержимостью". Правительственное исследование 2022 года показало, что люди, владеющие несколькими домами, контролируют почти треть жилого фонда в Онтарио и Британской Колумбии, двух крупнейших рынках страны. Когда цены на жилье росли, а ставки по ипотеке были низкими, доход от аренды, скорее всего, покрывал ипотечные платежи и другие расходы. Но более высокие расходы по займам, а также расходы на техническое обслуживание, налоги и другие расходы "перевернули" этот расчёт. Оплата услуг "тренера" и управляющего недвижимостью рискует ещё больше увести эти отрицательные денежные потоки в минус, при этом "студент" будет нести исключительную ответственность, если ипотека окажется невыплаченной... «Сейчас, вероятно, происходит урок для целого поколения канадских инвесторов в недвижимость», - сказал Роберт Кавчич, экономист из Вапк о! Мотгеа!. Richi Повідомлень: 1794 З нами з: 25.09.08 Подякував: 930 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:59 Re: Еміграція, заробітчанство Ха!

Внесу свою лепту.

Пару дней назад в интересующем меня городке НДж появился на продаже домик по очень интересной цене, продается в состоянии - "эз из". То есть, "бери как есть".

Фотки внутри даже не выкладывали.

Мы тут-же начали пытаться получить инфу, в дело включились наши друзья, владеющими несколькими домами в том городке.

Итак.

Цена (375К) в объяве на 25 К ниже любой самой низкой цены, которая была в этом году.

Там относительно других домов чуть больше участок.

Минусы - состояние (что исправимо) и не очень хорошо то, что недалеко до хайвея.

И вот, первый офер был получен в первый-же час. В течении первого дня было 200+ записей на просмотр и получено 52 офера.

На момент нашего дозвона, максимальный офер составил....550К.

Это маразм. На маркете есть нормальные дома, которые продаются несколько месяцев за эти деньги. Да, на данный момент - это минимальная цена в этом городке. Но летом были проданы дома за 411 и 430 К. Сейчас время идти в школу и там очень хорошие школы.

Если к этому времени не будет снижена ставка, то в конце года-начале следующего, цены вернутся в диапазон 400-500 К.

Чем думают - не знаю.

"Бери, дура, завтра не будет" (с) rjkz

Повідомлень: 16932 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:44 І беруть!

Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?

Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!



Наші в Каліфорнії відповіли так:

Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.

Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.



Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 сер, 2024 22:44, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9960 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:54



News from USA



В середу 28 серпня мені дуже хотілося бути на перегляді приватного будинка, який хочуть взяти в оренду наші українці майже в серці Силіконової долини - перегляд призначено було на 19-00, але не получилося із цікавості взяти участь.

Але отримав пізніше повідомлення, що будинок сподобався, чекають на узгодження пропозиції на суму в 3 300$ на місяць.

Уявлення про вулицю та будинок можна побачити на мапах Гугл.

https://maps.app.goo.gl/pfhiv819LHH2zzB ... eview.copy



Народ там живе просто...Не більше трьох автівок біля будинка...

Еміграція, заробітчанствоNews from USAВ середу 28 серпня мені дуже хотілося бути на перегляді приватного будинка, який хочуть взяти в оренду наші українці майже в серці Силіконової долини - перегляд призначено було на 19-00, але не получилося із цікавості взяти участь.Але отримав пізніше повідомлення, що будинок сподобався, чекають на узгодження пропозиції на суму в 3 300$ на місяць.Уявлення про вулицю та будинок можна побачити на мапах Гугл.Народ там живе просто...Не більше трьох автівок біля будинка... akurt

Повідомлень: 9960 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 00:23 Bolt написав: Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л). Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л). Gastarbaiter Повідомлень: 3331 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2276227722782279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор