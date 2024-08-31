akurt написав:І беруть!
Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?
Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!
Наші в Каліфорнії відповіли так:
Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.
Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.
Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…
С цифрами все ок?
С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.
А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).
О каком бизнесе на аренде речь?
Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.
Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.
Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.
Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).
В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.
Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...
Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.
И это лучшие планировки в том доме.
А за год была продана квартира еще этажем выше.
Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!
И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.
Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.
А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.
Сейчас эта квартира сдается за 2000.
То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.
Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.
И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.
Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.
Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.
И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.
В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.