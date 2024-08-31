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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2277227822792280
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 04:22

  akurt написав:І беруть!
Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?
Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!

Наші в Каліфорнії відповіли так:
Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.
Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.

Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…



С цифрами все ок?
С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.
А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).
О каком бизнесе на аренде речь?
Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.
Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.
Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.

Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).

В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.
Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...
Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.
И это лучшие планировки в том доме.
А за год была продана квартира еще этажем выше.
Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!
И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.
Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.
А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.
Сейчас эта квартира сдается за 2000.
То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.
Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.
И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.
Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.
Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.

И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.
В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 04:24

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).

4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?
Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 05:42

  rjkz написав:В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.

Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.
Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:
- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).
- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.
- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.
- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?
- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.
Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.
А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.
При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.
Або:22,75% річних.
Звичайна арифметика.
Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.
Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».
Той факт, що десь в якійсь точці Земноі кулі - щось подешевшало на 20%, зовсім не означає, що в іншій точці Земноі кулі щось не подорожчає на 20%.
Це підтверджує простий факт: автівки в Україні, які є дорожчими, ніж в США, приблизно на 30%, за останній місяць активно вщент викуплені так, що автосалони майже порожні. При чому - увага! - пересічний громадянин США в це ніколи не повірить - викуплено за готівку - і за повну ціну, а не за жалюгідні 2000…4500$ першого внеску…
Там без варіантів, що все втратить в ціні мінімум на 20% через рік…
Всі це знають, але інвестують…

P.S. Думаю, що фраза «когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов» не є точною. Класики говорили інакше: “О карманных деньгах не надо думать, они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности» (с).
akurt
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