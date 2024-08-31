Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2277227822792280 Додано: Суб 31 сер, 2024 04:22 akurt написав: І беруть!

Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?

Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!



Наші в Каліфорнії відповіли так:

Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.

Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.



Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом… І беруть!Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!Наші в Каліфорнії відповіли так:Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…





С цифрами все ок?

С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.

А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).

О каком бизнесе на аренде речь?

Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.

Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.

Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.



Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать.

"Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).



В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.

Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...

Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.

И это лучшие планировки в том доме.

А за год была продана квартира еще этажем выше.

Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!

И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.

Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.

А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.

Сейчас эта квартира сдается за 2000.

То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.

Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.

И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.

Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.

Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.



И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.

В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов. С цифрами все ок?С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).О каком бизнесе на аренде речь?Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать."Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.И это лучшие планировки в том доме.А за год была продана квартира еще этажем выше.Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.Сейчас эта квартира сдается за 2000.То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов. rjkz

Повідомлень: 16934 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 04:24 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л). Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).

4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. 4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. rjkz

Повідомлень: 16934 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5299 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 05:42 rjkz написав: В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов. В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.

Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.

Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:

- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).

- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.

- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.

- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?

- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.

Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.

А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.

При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.

Або:22,75% річних.

Звичайна арифметика.

Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.

Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».

Той факт, що десь в якійсь точці Земноі кулі - щось подешевшало на 20%, зовсім не означає, що в іншій точці Земноі кулі щось не подорожчає на 20%.

Це підтверджує простий факт: автівки в Україні, які є дорожчими, ніж в США, приблизно на 30%, за останній місяць активно вщент викуплені так, що автосалони майже порожні. При чому - увага! - пересічний громадянин США в це ніколи не повірить - викуплено за готівку - і за повну ціну, а не за жалюгідні 2000…4500$ першого внеску…

Там без варіантів, що все втратить в ціні мінімум на 20% через рік…

Всі це знають, але інвестують…



P.S. Думаю, що фраза «когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов» не є точною. Класики говорили інакше: “О карманных деньгах не надо думать, они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности» (с). Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.Або:22,75% річних.Звичайна арифметика.Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».Той факт, що десь в якійсь точці Земноі кулі - щось подешевшало на 20%, зовсім не означає, що в іншій точці Земноі кулі щось не подорожчає на 20%.Це підтверджує простий факт: автівки в Україні, які є дорожчими, ніж в США, приблизно на 30%, за останній місяць активно вщент викуплені так, що автосалони майже порожні. При чому - увага! - пересічний громадянин США в це ніколи не повірить - викуплено за готівку - і за повну ціну, а не за жалюгідні 2000…4500$ першого внеску…Там без варіантів, що все втратить в ціні мінімум на 20% через рік…Всі це знають, але інвестують…P.S. Думаю, що фраза «когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов» не є точною. Класики говорили інакше: “О карманных деньгах не надо думать, они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности» (с). akurt

Повідомлень: 9961 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3681 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2277227822792280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор