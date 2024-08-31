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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 сер, 2024 04:22
akurt написав:
І беруть!
Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?
Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!
Наші в Каліфорнії відповіли так:
Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.
Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.
Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…
С цифрами все ок?
С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.
А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).
О каком бизнесе на аренде речь?
Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.
Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.
Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.
Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать.
"Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).
В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.
Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...
Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.
И это лучшие планировки в том доме.
А за год была продана квартира еще этажем выше.
Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!
И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.
Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.
А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.
Сейчас эта квартира сдается за 2000.
То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.
Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.
И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.
Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.
Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.
И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.
В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.
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rjkz
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Додано: Суб 31 сер, 2024 04:24
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).
4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?
Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 05:42
Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.
Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:
- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).
- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.
- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.
- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?
- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.
Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.
А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.
При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.
Або:22,75% річних.
Звичайна арифметика.
Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.
Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».
Скажете неможливо, чи фантазії?
Все може бути.
Але мені здалося, що і наші люди в San Jose мають рацію, і араб той не просто так на Tesla Y їздить.
Та й попит на житло зростає: я це бачив власними очима.
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akurt
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Додано: Суб 31 сер, 2024 12:43
akurt написав:
- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?
- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.
Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.
А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.
При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.
Або:22,75% річних.
Звичайна арифметика.
Вклав 280к, ще хай 70к склали виплати за іпотекою за рік. Прибуток 318к. на 350 вкладених. Тобто 90% річних. Мінус якісь податки, звичайно.
Поки ціни йдуть в гору - робоча схема. Але є й певні ризики.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 31 сер, 2024 13:39
rjkz написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.
В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.
Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).
4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?
Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.
Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.
В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава
Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.
Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л
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Faceless
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:09
akurt написав:
Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.
Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:
- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).
- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.
- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.
- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?
- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.
Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.
А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.
При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.
Або:22,75% річних.
Звичайна арифметика.
Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.
Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».
Скажете неможливо, чи фантазії?
Все може бути.
Але мені здалося, що і наші люди в San Jose мають рацію, і араб той не просто так на Tesla Y їздить.
Та й попит на житло зростає: я це бачив власними очима.
1.Тесла вай в базовой комплектации при покупке резидентом штата НДж сейчас обойдется в примерно 30 куе. Возврат налога и еще какие-то плюшки от штата сразу в момент покупки. Я передаю слова собственника такой теслы, которые были сказаны в этой самой тесле, когда мы вместе этим летом ездили на курортный курорт на атлантическом побережье штата НДж, где температура воды была вполне благоприятной для купания. Это была уже 3 или 4 тесла, которой он владел за время нашего пребывания в США в качестве резидентов. Собственно, он мне предложил купить новую теслу на его адрес.
2. Не получит он того профита, а получит убыток по мортгиджу. Деньги он от рента отдаст банку и доложит сверху.
3. Я повторяю - это ставка на дорожай. Если он произойдет, чел будет в профите, если случится обвал (да, маловероятно, но все-же) - будет в глубокой Ж, если не произойдет даражая, тот тоже будет в Ж.
4. Араб - это может быть ключом к разгадке. Скорей всего не брал он никаких мортгиджей. Коран не позволяет. Взял в своей арабии беспроцентную ссуду и накупает недвиги по США.
Такая-же фигня с китайцами - Китай ведет тихую экспансию, решая свои демографические проблемы и "завоевывая" таким образом США и ранее Канаду.
"Подавляющее большинство" жителей США - не арабы и не китайцы. Пока что.
Так что покупки под 7% годовых в мортгидж многомиллионных домов - это не для них.
Ах, да. Еще момент. Простой смертный, даже с 500 куе годового дохода не может скупать дома в мортгидж. Ему банк даст ну на один. Ну на 2. А дальше банк оценивает сколько висит на чуваке долгов и сколько он хочет взять. Он просто не будет квалифицирован. Сейчас не 2006 год, мортгиджи направо и налево не раздают.
Человек может быть скупает чужие проблемные мортгиджи по схеме, по которой работает ЮСФлиппер? Не во всех штатах это не запрещено.
И, опять-же, если араб - сын арабского шейха, имеет в кармане 10 лимонов нефтедолларов, то может скупать в этих пределах недвигу без мортгиджей.
Ни ко мне ни к вам ни к кому-либо на этом форуме это отношения не имеет.
С таким-же успехом можно говорить, что кто-то скупает на аукционах картины средневековых голландцев.
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rjkz
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:20
Faceless написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?
Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.
Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.
В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава
Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.
Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л
1. Молоко - без налога.
2. То молоко, которое мы покупаем как минимум не хуже Яготинского, которое брали в Украине. Я его пью в достаточно большом количестве, хотя тест показал, что у меня слабая аллергия на молоко. не могу отказаться. Пью сырым.
В каком-то году был рейтинг по безопасности продуктов питания.
на первом месте 2 страны - США и ЮК.
Украина была на 63 месте.
Кстати, одно время тут был в продаже Люсдорф Селянське, я чуть на пол не сел, когда увидел на прилавке, по потом исчез. Не пошел. И цена была значительно дороже местного.
Молока тут разного уйма. Есть большие бренды, но как-то в аптеке (а я говорил, что там можно купить все что угодно) за 3,5 доллара за галлон покупал фермерское негомогенезированное молоко - просто сказка. Но аптека эта закрылась. Сейчас покупаем Cream-O-Land.
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rjkz
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:26
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?
Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.
Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.
В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава
Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.
Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л
1. Молоко - без налога.
2. То молоко, которое мы покупаем как минимум не хуже Яготинского, которое брали в Украине. Я его пью в достаточно большом количестве, хотя тест показал, что у меня слабая аллергия на молоко. не могу отказаться. Пью сырым.
В каком-то году был рейтинг по безопасности продуктов питания.
на первом месте 2 страны - США и ЮК.
Украина была на 63 месте.
Кстати, одно время тут был в продаже Люсдорф Селянське, я чуть на пол не сел, когда увидел на прилавке, по потом исчез. Не пошел. И цена была значительно дороже местного.
Молока тут разного уйма. Есть большие бренды, но как-то в аптеке (а я говорил, что там можно купить все что угодно) за 3,5 доллара за галлон покупал фермерское негомогенезированное молоко - просто сказка. Но аптека эта закрылась. Сейчас покупаем Cream-O-Land.
Цілком можливо головна причина в податковій політиці, і в США на те ж молоко менше податків, ніж у нас.
Щодо порівняння якості я мав на увазі не з Україною, а з Італією, Норвегією і тп.
Чисто з цікавості спробуйте в Yuka перевірити ті товари, якими користуєтеся. Є безкоштовна версія
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Faceless
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