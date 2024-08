Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 31 сер, 2024 04:22 akurt написав: І беруть!

Я питав у наших в Каліфорнії: яка ідея того, щоби купити приватний будинок за 1 400 000$, щоби здавати його за 3 300$?

Це ж мати прибуток в 2,45% річних: українські орендодавці просто регочуть з американців: якщо маєш менше 12% річних по валюті, та термін окупності більше 8 років - то не бізнес!



Наші в Каліфорнії відповіли так:

Рідко у якого азіата або араба немає в кишені зайвих 10 000 000$.

Ось він скуповує на ці 10 лимонів приватні будинки по 1,4 лимона - але всі бере в іпотеку (це така цікава річ, яку дуже не люблять в Україні) - так ось - накупив нерухомості - з первинним внеском (такий стандарт) в 20% - тобто приблизно по 280 000$ за кожну «прєлєсть» і далі здає її за таку суму, щоби гасити іпотеку.



Через рік - два -три - дивиться на ситуацію та продає з профітом…





С цифрами все ок?

С одной стороны сдается под 2,45% годовых доходности, с другой, сейчас мортгиджи под реальные 5,5-6,5 % годовых. И менее 3%, как были при ковиде они в следующий раз скорей всего будут никогда. Вот как никогда настанет, так сразу и менее 3%.

А еще надо принципал выплачивать (то есть тело кредита).

О каком бизнесе на аренде речь?

Мало того, сейчас конкретно, аренда намного выгодней покупки даже для себя.

Смотрел блогершу из Калифорнии на эту тему.

Ее квартира в мортгидж - 9 куе в месяц, а снять точно такую-же - 4 куе в месяц.



Но главное на 100500 тыщ миллионов набрать мортгиджей и сдавать.

"Батьку! Досить торгувати, бо вже нема чим решту давати" (с).



В мае проскочила, тоже мы стормозили, квартира в том доме, где мы арендовали раньше.

Не фотан, конечно, но так, чтобы утолить инстинкт гнездования...

Да, так не только в том доме, а конкретно над "нашей" квартирой.

И это лучшие планировки в том доме.

А за год была продана квартира еще этажем выше.

Так вот, та, которая в мае, была продана на почти 20%(!!!!) дешевле!

И при том, что и ставка на 1% примерно снизилась, платеж по квартире, включая мейнтаненс (то, что платит владелец) 2200 в месяц.

Еще раз - цена примерно на 20% ниже проданного с год назад.

А я рентовал этажем ниже за 1800. Плюс отдельно интернет и ээ. Но из той 1800 лендлорд платил мейнтаненс. Кстати, он поднялся там на 10% примерно.

Сейчас эта квартира сдается за 2000.

То есть, человек, вложив 20% даунпеймента, будет докладывать 200долларов в месяц, чтобы сдать. И этто при очень-очень и очень сладкой цене. 20% ниже рынкапри покупке.

Я уж не говорю, что есть расходы на содержание и тп.

И уж совсем не говорю, что положив эти 20% тупо на СД, можно иметь 5+% годовых прибыли, а не убытка.

Ну и еще. Я не помню в каком это ролике ЮСФлиппера было, но он раскопал график изменения цены на недвигу в золоте. И, о, нежданчик.

Оказывается, в золоте недвига немного снижается. Хотя в баксе растет.



И цены в золоте последний раз росли до ...2008 года. После этого снижаются.

В общем, покупка под рент недвиги, да еще и за миллионы долларов - это очень благородно и они попадут в рай, но не уверен что эти люди научились пользоваться калькулятором, когда рассовывали по карманам эти иллюзорные миллионы долларов.

Повідомлень: 16936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5301 раз. Додано: Суб 31 сер, 2024 04:24 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л). Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).

4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.

Повідомлень: 16936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5301 раз. Додано: Суб 31 сер, 2024 05:42

Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:

- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).

- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.

- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.

- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?

- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.

Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.

А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.

При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.

Або:22,75% річних.

Звичайна арифметика.

Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.

Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».



Скажете неможливо, чи фантазії?

Все може бути.

Але мені здалося, що і наші люди в San Jose мають рацію, і араб той не просто так на Tesla Y їздить.

Та й попит на житло зростає: я це бачив власними очима.

Повідомлень: 9963 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 12:43 akurt написав: - в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?

- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.

Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.

А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.

При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.

Або:22,75% річних.

Звичайна арифметика. - в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.Або:22,75% річних.Звичайна арифметика.

Вклав 280к, ще хай 70к склали виплати за іпотекою за рік. Прибуток 318к. на 350 вкладених. Тобто 90% річних. Мінус якісь податки, звичайно.

Поки ціни йдуть в гору - робоча схема. Але є й певні ризики.

В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським. Та ніфіга не дешевше. Коли, ще перед ковідом їздив до Польші, часом нагрібав по дві упаковки молока, не говорячи про інше.В останній заїзд минулого літа заїхав до Бєдри і в Ашан в Жешові, все значно здорожчало. Купили трохи берлінек і сир.Молоко було практично в одну ціну з українським.

Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л). Останні пару місяців дорожче 2.50 не брав. Щойно взагалі взяв по 2 зл., ще й 10% знижки на цілу закупку. Тобто десь по 1.80 за літр (а не оті українські 0.853л).

4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. 4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.

В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава

Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.

Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л

Модератор Повідомлень: 35181 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 16:09 akurt написав: Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.

Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:

- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).

- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.

- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.

- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?

- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.

Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.

А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.

При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.

Або:22,75% річних.

Звичайна арифметика.

Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.

Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».



Скажете неможливо, чи фантазії?

Все може бути.

Але мені здалося, що і наші люди в San Jose мають рацію, і араб той не просто так на Tesla Y їздить.

Та й попит на житло зростає: я це бачив власними очима. Ваші роздуми досить цікаві. Мають право на існування. Теж засновані на фактах.Але ж і наведений мною факт, у вивченні якого я приймав безпосередню участь, є фактом:- до приватного одноповерхового будинка в центрі Силіконової долини на 13-30 прибув власник - це чоловік арабської зовнішності років 55. Прибув на Tesla Y (не сама дешева в США автівка).- майже одночасно прибули з десяток потенційних орендарів.- поки я ходив та роздивлявся будинок, наші люди за допомогою смартфона зʼясували, що будинок куплено в серпні 2024 року - на той момент власник володів будинком тиждень всього.- в мене виникло законне питання доцільності придбання: навіщо купувати за 1 400 000$ те, що принесе прибуток орієнтовно 2,5% річних?- ось мені наші люди в розтлумачили те, що я виклав вище: ніхто реально 1 400 000$ не викладував; з кишені витягнуто down payment в сумі 20% від 1 400 000$, тобто 280 000$. А в кишені могло бути орієнтовно 10 000 000$. Тобто був, є і буде пул нерухомості з прицілом на подальше здорожчання. А зараз здається за ринковою ціною - тут склалася ринкова ціна в діапазоні 3200…3400$ за місяць - на термін в 1 рік.Просто щоби: а) не виходити за рамки ринкової ціни (тоді простій нерухомості без орендарів =0); б) покривати платежі за іпотекою.А через рік той араб подивиться: нова вартість замість 1 400 000$ буде 1 680 000$, і продасть.При цьому отримає профіт 280000$+12*3200$=318400$.Або:22,75% річних.Звичайна арифметика.Якщо він буде виручені гроші інвестувати в більш дорогу нерухомість, то сплатить податків 0 (нуль) доларів.Ось так і створюються «All his wealth was in real estate».Скажете неможливо, чи фантазії?Все може бути.Але мені здалося, що і наші люди в San Jose мають рацію, і араб той не просто так на Tesla Y їздить.Та й попит на житло зростає: я це бачив власними очима.



1.Тесла вай в базовой комплектации при покупке резидентом штата НДж сейчас обойдется в примерно 30 куе. Возврат налога и еще какие-то плюшки от штата сразу в момент покупки. Я передаю слова собственника такой теслы, которые были сказаны в этой самой тесле, когда мы вместе этим летом ездили на курортный курорт на атлантическом побережье штата НДж, где температура воды была вполне благоприятной для купания. Это была уже 3 или 4 тесла, которой он владел за время нашего пребывания в США в качестве резидентов. Собственно, он мне предложил купить новую теслу на его адрес.

2. Не получит он того профита, а получит убыток по мортгиджу. Деньги он от рента отдаст банку и доложит сверху.

3. Я повторяю - это ставка на дорожай. Если он произойдет, чел будет в профите, если случится обвал (да, маловероятно, но все-же) - будет в глубокой Ж, если не произойдет даражая, тот тоже будет в Ж.

4. Араб - это может быть ключом к разгадке. Скорей всего не брал он никаких мортгиджей. Коран не позволяет. Взял в своей арабии беспроцентную ссуду и накупает недвиги по США.

Такая-же фигня с китайцами - Китай ведет тихую экспансию, решая свои демографические проблемы и "завоевывая" таким образом США и ранее Канаду.

"Подавляющее большинство" жителей США - не арабы и не китайцы. Пока что.

Так что покупки под 7% годовых в мортгидж многомиллионных домов - это не для них.

Ах, да. Еще момент. Простой смертный, даже с 500 куе годового дохода не может скупать дома в мортгидж. Ему банк даст ну на один. Ну на 2. А дальше банк оценивает сколько висит на чуваке долгов и сколько он хочет взять. Он просто не будет квалифицирован. Сейчас не 2006 год, мортгиджи направо и налево не раздают.

Человек может быть скупает чужие проблемные мортгиджи по схеме, по которой работает ЮСФлиппер? Не во всех штатах это не запрещено.

И, опять-же, если араб - сын арабского шейха, имеет в кармане 10 лимонов нефтедолларов, то может скупать в этих пределах недвигу без мортгиджей.

Ни ко мне ни к вам ни к кому-либо на этом форуме это отношения не имеет.

Ни ко мне ни к вам ни к кому-либо на этом форуме это отношения не имеет.

С таким-же успехом можно говорить, что кто-то скупает на аукционах картины средневековых голландцев.

Повідомлень: 16936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5301 раз. Додано: Суб 31 сер, 2024 16:20 Faceless написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: 4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит.

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. 4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.

В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава

Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.

Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікаваЯкщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л



1. Молоко - без налога.

2. То молоко, которое мы покупаем как минимум не хуже Яготинского, которое брали в Украине. Я его пью в достаточно большом количестве, хотя тест показал, что у меня слабая аллергия на молоко. не могу отказаться. Пью сырым.

В каком-то году был рейтинг по безопасности продуктов питания.

на первом месте 2 страны - США и ЮК.

Украина была на 63 месте.

Кстати, одно время тут был в продаже Люсдорф Селянське, я чуть на пол не сел, когда увидел на прилавке, по потом исчез. Не пошел. И цена была значительно дороже местного.

Молока тут разного уйма. Есть большие бренды, но как-то в аптеке (а я говорил, что там можно купить все что угодно) за 3,5 доллара за галлон покупал фермерское негомогенезированное молоко - просто сказка. Но аптека эта закрылась. Сейчас покупаем Cream-O-Land.

Повідомлень: 16936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8411 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 16:26 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: 4 доллара за галлон - это дороже чем в Украине?

Примерно 3,6 % жирность. Но тут цена от жирности не зависит. Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.

В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікава

Якщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.

Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л Доречі, неодноразово чув в тих, хто жив певний час в США а потім порівнював з європейськими країнами, що якість товарів, не тільки харчових, в масмаркет в США не найкраща так би мовити. Порівнювали наприклад через той же застосунок Yuka (сканує штрихкоди і показує оцінку якості складу, можна додавати самостійно, але треба багато чого ввести і все модерується). Цікаво було чи ви не пробували самі той застосунок, пам'ятаю ви до цього були уважні.В Україні він офіційно недоступний, але це нескладно обійти. Правда, інформація як правило тільки на імпортні товари є, але вельми цікаваЯкщо перерахувати в галлон, люстдорф в Україні 249 грн, тобто 6 дол. Але це ультрапастеризоване і вже з усіма податками. Яготин 5.5.Ну і упаковка в ціні буде тричі бо в нас такими відрами не продають, макс я бачив 2 чи 2.5л



1. Молоко - без налога.

2. То молоко, которое мы покупаем как минимум не хуже Яготинского, которое брали в Украине. Я его пью в достаточно большом количестве, хотя тест показал, что у меня слабая аллергия на молоко. не могу отказаться. Пью сырым.

В каком-то году был рейтинг по безопасности продуктов питания.

на первом месте 2 страны - США и ЮК.

Украина была на 63 месте.

Кстати, одно время тут был в продаже Люсдорф Селянське, я чуть на пол не сел, когда увидел на прилавке, по потом исчез. Не пошел. И цена была значительно дороже местного.

Молока тут разного уйма. Есть большие бренды, но как-то в аптеке (а я говорил, что там можно купить все что угодно) за 3,5 доллара за галлон покупал фермерское негомогенезированное молоко - просто сказка. Но аптека эта закрылась. Сейчас покупаем Cream-O-Land.

Цілком можливо головна причина в податковій політиці, і в США на те ж молоко менше податків, ніж у нас.

Щодо порівняння якості я мав на увазі не з Україною, а з Італією, Норвегією і тп.

Чисто з цікавості спробуйте в Yuka перевірити ті товари, якими користуєтеся. Є безкоштовна версія

Faceless

Модератор Повідомлень: 35181 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34

Багато в чому завдячуючи пану rjkz.



Достатньо цікавий аналіз того, що оточує людину - і особливо класно, якщо згадати, що все відбувається на ФІНАНСОВОМУ форумі України.

В кінці-кінців і гілка має назву у «Еміграція, заробітчанство».



Невеличкі примітки:

1. Теоретично можна погодитися щ тією тезою, що США - ще НЕ країна арабів та азіатів. Але чисто теоретично. Я досить активно мандрую територією США - в цьому році багато поїздив за кермом різними штатами і був на узбережжях і Тихого, і Атлантичного океанів, то - наприклад - в інтелектуальному (!) центрі США - в Силіконовій долині враження, що мешкають тільки азіати. Чоловіка арабської зовнішності - згаданого в тексті, який викликав обговорення - можна сказати, що зустрів вперше. На сході США такі незвичні чорношкірі люди, що таких і в кіно не побачиш.

Коли бачу в США азіатів, завжди згадую учасника форуму cherchiltank, який занадто часто писав на форумі про те, як йому заважають жити араби в Туреччині. Я не менше 6 місяців на рік живу в Туреччині і там арабів не зустрічаю, а ось йому, який максимум жив 6 днів на весь 2024 рік - дуже заважають жити. Прикольно реально.



Ну а взагалі все ОК: учасники форуму хоч дізнаються, що в різних країнах живуть різні нації та народи і всі живуть дружно та поважають одне одного.



2. Легенди про якусь там не таку якість продуктів в США є тільки легендами. Якщо ти не будеш поставляти на ринок якісну продукцію - то програєш і програєш назавжди.

Вся різниця тільки в ціні.

Наприклад, я за останні 2 тижня купував яловичину для стейків і за 5,99$ за фунт, в за 29,99$ за фунт. То різниця була суттєва.

В першому випадку в тих самих руках (моїх) ви отримаєте чудовий стейк, який довго будете жувати, запиваючи червоним каліфорнійським за 18$ пляшка. В другому випадку ви не стільки будете милуватися червоним каліфорнійським за 14$ за пляшку (не гіршим за ароматом та смаком), скільки виглядом перерізу шматка яловичини, яка має незвичайний колір, нагадуючи про те, що стейки можуть бути і середнього, в міцного, і легкого підсмажування. Ну і смак буде різним…

Так що вся справа в ціні.



Таких смачних батончиків з горіхами, коробку яких я купив в Costco, ніколи в житті не їв. Жалкую, що не заїхав перед відльотом та не купив в дорогу.



Так що панове, вся справа в ціні.

Точніше, у вашій купівельній спроможності.

Ну а купівельна спроможність залежить від...

Ну самі знаєте від чого...

Повідомлень: 9963 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1301 раз. Додано: Суб 31 сер, 2024 18:53 rjkz написав: 3. Я повторяю - это ставка на дорожай. Если он произойдет, чел будет в профите, если случится обвал (да, маловероятно, но все-же) - будет в глубокой Ж, если не произойдет даражая, тот тоже будет в Ж.

4. Араб - это может быть ключом к разгадке. Скорей всего не брал он никаких мортгиджей. Коран не позволяет. Взял в своей арабии беспроцентную ссуду и накупает недвиги по США.

M-Audio Повідомлень: 3095 З нами з: 23.03.11 Подякував: 584 раз. Подякували: 423 раз

