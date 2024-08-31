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#<1 ... 2278227922802281 Додано: Суб 31 сер, 2024 19:19 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Дуже незвична історія з людиною, з якою я товаришую вже років 5 чи 6.

Познайомилися в дуже незвичному місці, незвичному місті та в незвичній державній установі, і ще що цікаво - в компанії дуже непересічних людей.

Але так буває: в житті в один прекрасний день варто змінити все і відразу.

Це ще має назву "вчасно піти". Я завжди сповідую цей принцип. Рекомендую.



Так ось: "Вчасно піти" - принцип класний - але ж треба знати куди та як.

Особливо, якщо в тебе троє дітей. В такому випадку більше думають про дітей і готові на певні втрати та певні труднощі.



Людина опинилаcя з жінкою та трьома дітьми в цікавому місті під назвою Los Angeles.

В цьому місті живуть вже троє людей, з якими я раніше тісно спілкувався і навіть ось в серпні було гаряче бажання сісти на літак рейсу SFO-LAX (на авто їхати досить довго) але мій напружений графік перебування в SFO та SJC не дозволив.



Так ось: прибули в LAX, декілька тижнів жили в готелі і шукали квартиру.

Це було дуже непросто.

Є така чудова і важлива фраза:

"И запомни: имя твоё "Никто" и зовут тебя "Никак"!"

Саме так і було.



Але нарешті після майже "кидання" знайшли та оселилися в 2-bedroom із стандартною для Калфіорніі ціною в 3 300 доларів на місяць.

Важливо, що владнати питання наявності затишної нори допомогли наші українці.



Далі виникло питання про авто - бо десь в світі і можна жити БЕЗ авто, але не на Заході США.

Авто в Україні було продано і до того я приклав трохи турботи.

Так ось автівка на сьогодні зіграла поки що найважливішу роль в житті.

Випадково.

Наш герой відвідав автосалон і хотів взяти авто ТОЧНО таке, на якому їздив в Україні.

- Іх єсть у нас! Беріть!



Учасник подій відмінно знав англійську мову і це дозволило активно спілкуватися із власником автосалона та задати питання:

- А вам не потірбний на роботу біглий з України за програмою U4U працівник?

- А яка у вас професія, досвід та освіта?

- Та така професія, досвід і освіта, що і сказати не стидно, але і до автосалона не має ніякого відношення взагалі, при чому від слова "взагалі". І близько не стояло...

- А ви хотіли б щоби у нас автосалоні гайки накручувати на болти, чи краще в "розмовному жанрі"?

- Готовий і болти вкручувати в гайки, і в "розмовному жанрі".

- Ну тоді візьмемо в "розмовний жанр" - бо вимова у вас на високому рівні, а клієнтів вашого сорту у нас все більше та більше...



Ну ось - людина вже з роботою.

В США не прийнято питати про рівень оплати, але скажу так: трохи вище мінімалки.

Мінімалка в тих краях десь 22 долари на годину.

Якщо працювати 40 годин на тиждень на мінімалку то заробиш 40х4х22=3 520 доларів на місяць.

Якраз вистачить на затишну нору на півдні LAХ.



Ну, треба ж з чогось починати.

Вже пролунала фраза: "Тут треба заробляти не менше 10 000 доларів на місяць".

Правда. akurt

Повідомлень: 9963 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2278227922802281 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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