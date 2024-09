Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from USA



Дуже незвична історія з людиною, з якою я товаришую вже років 5 чи 6.

Познайомилися в дуже незвичному місці, незвичному місті та в незвичній державній установі, і ще що цікаво - в компанії дуже непересічних людей.

Але так буває: в житті в один прекрасний день варто змінити все і відразу.

Це ще має назву "вчасно піти". Я завжди сповідую цей принцип. Рекомендую.



Так ось: "Вчасно піти" - принцип класний - але ж треба знати куди та як.

Особливо, якщо в тебе троє дітей. В такому випадку більше думають про дітей і готові на певні втрати та певні труднощі.



Людина опинилаcя з жінкою та трьома дітьми в цікавому місті під назвою Los Angeles.

В цьому місті живуть вже троє людей, з якими я раніше тісно спілкувався і навіть ось в серпні було гаряче бажання сісти на літак рейсу SFO-LAX (на авто їхати досить довго) але мій напружений графік перебування в SFO та SJC не дозволив.



Так ось: прибули в LAX, декілька тижнів жили в готелі і шукали квартиру.

Це було дуже непросто.

Є така чудова і важлива фраза:

"И запомни: имя твоё "Никто" и зовут тебя "Никак"!"

Саме так і було.



Але нарешті після майже "кидання" знайшли та оселилися в 2-bedroom із стандартною для Калфіорніі ціною в 3 300 доларів на місяць.

Важливо, що владнати питання наявності затишної нори допомогли наші українці.



Далі виникло питання про авто - бо десь в світі і можна жити БЕЗ авто, але не на Заході США.

Авто в Україні було продано і до того я приклав трохи турботи.

Так ось автівка на сьогодні зіграла поки що найважливішу роль в житті.

Випадково.

Наш герой відвідав автосалон і хотів взяти авто ТОЧНО таке, на якому їздив в Україні.

- Іх єсть у нас! Беріть!



Учасник подій відмінно знав англійську мову і це дозволило активно спілкуватися із власником автосалона та задати питання:

- А вам не потірбний на роботу біглий з України за програмою U4U працівник?

- А яка у вас професія, досвід та освіта?

- Та така професія, досвід і освіта, що і сказати не стидно, але і до автосалона не має ніякого відношення взагалі, при чому від слова "взагалі". І близько не стояло...

- А ви хотіли б щоби у нас автосалоні гайки накручувати на болти, чи краще в "розмовному жанрі"?

- Готовий і болти вкручувати в гайки, і в "розмовному жанрі".

- Ну тоді візьмемо в "розмовний жанр" - бо вимова у вас на високому рівні, а клієнтів вашого сорту у нас все більше та більше...



Ну ось - людина вже з роботою.

В США не прийнято питати про рівень оплати, але скажу так: трохи вище мінімалки.

Мінімалка в тих краях десь 22 долари на годину.

Якщо працювати 40 годин на тиждень на мінімалку то заробиш 40х4х22=3 520 доларів на місяць.

Якраз вистачить на затишну нору на півдні LAХ.



Ну, треба ж з чогось починати.

Вже пролунала фраза: "Тут треба заробляти не менше 10 000 доларів на місяць".

Повідомлень: 9965 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 19:27 M-Audio написав: rjkz написав: 3. Я повторяю - это ставка на дорожай. Если он произойдет, чел будет в профите, если случится обвал (да, маловероятно, но все-же) - будет в глубокой Ж, если не произойдет даражая, тот тоже будет в Ж.

4. Араб - это может быть ключом к разгадке. Скорей всего не брал он никаких мортгиджей. Коран не позволяет. Взял в своей арабии беспроцентную ссуду и накупает недвиги по США. 3. Я повторяю - это ставка на дорожай. Если он произойдет, чел будет в профите, если случится обвал (да, маловероятно, но все-же) - будет в глубокой Ж, если не произойдет даражая, тот тоже будет в Ж.4. Араб - это может быть ключом к разгадке. Скорей всего не брал он никаких мортгиджей. Коран не позволяет. Взял в своей арабии беспроцентную ссуду и накупает недвиги по США. Вот и я думаю, может просто диверсификация.

Да, убыточный актив на данный момент. Может даже оказаться убыточным в целом за время владения. Ему не критично, а если ещё есть возможность списать убытки с налогообложения прибыли от каких-то других -- то вообще замечательно. А может начаться какой-то движ, и принести неплохую прибыль, а все окружающие будут восхищаться финансовым гением. Вот и я думаю, может просто диверсификация.Да, убыточный актив на данный момент. Может даже оказаться убыточным в целом за время владения. Ему не критично, а если ещё есть возможность списать убытки с налогообложения прибыли от каких-то других -- то вообще замечательно. А может начаться какой-то движ, и принести неплохую прибыль, а все окружающие будут восхищаться финансовым гением.

Майже слово в слово відповідає почутому мною від "наших" в San Jose, де відбувалися події - тиждень тому.

Класно!



Примітка 1 - на тему знаменитого на цьому форумі "ЛЛЛ" - з Вікіпедії:

Сан-Хосе – це велике місто в штаті Каліфорнія. Воно розташовано серед холмов Кремневої долини – центр технологій та інновацій. Історичний центр Сан-Хосе відрізняється різноманітною архітектурою. Тут можна побачити будівлю в італійському стилі, побудовану для ордена в 1883 році, та іспанські колоніальні споруди. У центрі Сан-Хосе також знаходяться Технічний музей інновацій, Єгипетський музей та Картинна галерея.

Населення: 971 233 (2022 р.)

Площа: 466,1 км²

На заході місто межує з величезним лісом дерев виду "Секвойя", в якому колись мешкали племена індіанців.



Примітка 2 на тему знаменитого на цьому форумі "ЛЛЛ":

San Jose remains the largest city in Northern California, larger than San Francisco and Sacramento (2024).



Примітка 3. На відміну від SFO та LAX в місті немає жодного хмарочоса.



Повідомлень: 9965 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3682 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 сер, 2024 20:18 akurt написав: Приємно відмітити, що гілка із брутально-скандальної перетворилася на інтелектуальну.

Багато в чому завдячуючи пану rjkz.



Достатньо цікавий аналіз того, що оточує людину - і особливо класно, якщо згадати, що все відбувається на ФІНАНСОВОМУ форумі України.

В кінці-кінців і гілка має назву у «Еміграція, заробітчанство».



Невеличкі примітки:

1. Теоретично можна погодитися щ тією тезою, що США - ще НЕ країна арабів та азіатів. Але чисто теоретично. Я досить активно мандрую територією США - в цьому році багато поїздив за кермом різними штатами і був на узбережжях і Тихого, і Атлантичного океанів, то - наприклад - в інтелектуальному (!) центрі США - в Силіконовій долині враження, що мешкають тільки азіати. Чоловіка арабської зовнішності - згаданого в тексті, який викликав обговорення - можна сказати, що зустрів вперше. На сході США такі незвичні чорношкірі люди, що таких і в кіно не побачиш.

Коли бачу в США азіатів, завжди згадую учасника форуму cherchiltank, який занадто часто писав на форумі про те, як йому заважають жити араби в Туреччині. Я не менше 6 місяців на рік живу в Туреччині і там арабів не зустрічаю, а ось йому, який максимум жив 6 днів на весь 2024 рік - дуже заважають жити. Прикольно реально.



Ну а взагалі все ОК: учасники форуму хоч дізнаються, що в різних країнах живуть різні нації та народи і всі живуть дружно та поважають одне одного.



2. Легенди про якусь там не таку якість продуктів в США є тільки легендами. Якщо ти не будеш поставляти на ринок якісну продукцію - то програєш і програєш назавжди.

Вся різниця тільки в ціні.

Наприклад, я за останні 2 тижня купував яловичину для стейків і за 5,99$ за фунт, в за 29,99$ за фунт. То різниця була суттєва.

В першому випадку в тих самих руках (моїх) ви отримаєте чудовий стейк, який довго будете жувати, запиваючи червоним каліфорнійським за 18$ пляшка. В другому випадку ви не стільки будете милуватися червоним каліфорнійським за 14$ за пляшку (не гіршим за ароматом та смаком), скільки виглядом перерізу шматка яловичини, яка має незвичайний колір, нагадуючи про те, що стейки можуть бути і середнього, в міцного, і легкого підсмажування. Ну і смак буде різним…

Так що вся справа в ціні.



Таких смачних батончиків з горіхами, коробку яких я купив в Costco, ніколи в житті не їв. Жалкую, що не заїхав перед відльотом та не купив в дорогу.



Так що панове, вся справа в ціні.

Точніше, у вашій купівельній спроможності.

Ну а купівельна спроможність залежить від...

Ну самі знаєте від чого... Приємно відмітити, що гілка із брутально-скандальної перетворилася на інтелектуальну.Багато в чому завдячуючи пануДостатньо цікавий аналіз того, що оточує людину - і особливо класно, якщо згадати, що все відбувається на ФІНАНСОВОМУ форумі України.В кінці-кінців і гілка має назву у «».Невеличкі примітки:1. Теоретично можна погодитися щ тією тезою, що США - ще НЕ країна арабів та азіатів. Але чисто теоретично. Я досить активно мандрую територією США - в цьому році багато поїздив за кермом різними штатами і був на узбережжях і Тихого, і Атлантичного океанів, то - наприклад - в інтелектуальному (!) центрі США - в Силіконовій долині враження, що мешкають тільки азіати. Чоловіка арабської зовнішності - згаданого в тексті, який викликав обговорення - можна сказати, що зустрів вперше. На сході США такі незвичні чорношкірі люди, що таких і в кіно не побачиш.Коли бачу в США азіатів, завжди згадую учасника форуму, який занадто часто писав на форумі про те, як йому заважають жити араби в Туреччині. Я не менше 6 місяців на рік живу в Туреччині і там арабів не зустрічаю, а ось йому, який максимум жив 6 днів на весь 2024 рік - дуже заважають жити. Прикольно реально.Ну а взагалі все ОК: учасники форуму хоч дізнаються, що в різних країнах живуть різні нації та народи і всі2. Легенди про якусь там не таку якість продуктів в США є тільки легендами. Якщо ти не будеш поставляти на ринок якісну продукцію - то програєш іВся різниця тільки в ціні.Наприклад, я за останні 2 тижня купував яловичину для стейків і за 5,99$ за фунт, в за 29,99$ за фунт. То різниця була суттєва.В першому випадку в тих самих руках (моїх) ви отримаєте чудовий стейк, який довго будете жувати, запиваючи червоним каліфорнійським за 18$ пляшка. В другому випадку ви не стільки будете милуватися червоним каліфорнійським за 14$ за пляшку (не гіршим за ароматом та смаком), скільки виглядом перерізу шматка яловичини, яка має незвичайний колір, нагадуючи про те, що стейки можуть бути і середнього, в міцного, і легкого підсмажування. Ну і смак буде різним…Так що вся справа в ціні.Таких смачних батончиків з горіхами, коробку яких я купив в Costco, ніколи в житті не їв. Жалкую, що не заїхав перед відльотом та не купив в дорогу.Так що панове, вся справа в ціні.Точніше, у вашій купівельній спроможності.Ну а купівельна спроможність залежить від...



Я все-же хотел-бы поставить акцент - покупательная способность арабов и китайцев (именно китайцев, а не азиатов в общем) не имеет ничего общего с возможностями остальных американцев. Хотя именно их экспансия на рынке недвижимости взвинтила цены в Канаде настолько, что правительство запретило продажу недвиги нерезидентам.

Насчет говядины - это такой сложный продукт для приготовления, что в нем важно все. И возраст животного и порода и часть не только туши, но и часть части. И даже в каких условиях животное содержалось, чем кормилось и тд.

Свежесть, хранение. И, конечно, приготовление.

Самый лучший кусок самой лучшей говядины можно испортить банально минутной передержкой.

Тот самый знакомый с теслой на Индепендент дей нас угощал стейком собственного приготовления. Он в этом большой специалист. До этого его звали его друзья, чтобы он специально к ним приехал и приготовил, хотя по традиции, он проводит этот день в доме своих родителей (у которых мы и были в гостях). Полдня он потратил на то, чтобы поехать куда-то далеко, чтобы купить правильное мясо (они вообще очень большое значение уделяют продуктам питания и из больших супермаркетов покупают только в Костко, но остальное покупают в маленьких магазинчиках в городках НДж и на фермах. Проехать полчаса в другой городок, чтобы купить в польском магазичике их фирменное мясо - само собой разумеещееся, полчаса на ферму за ящиком яблок - не вопрос, на другой конец города и выстоять очередь за горячими бейглз - естественно), это мясо преподготовить и по секундомеру (!) готовить на гриле.

О мясных породах коров, когда-то попалась инфо, что самая дорогое и вкусное мясо - порода Виго. На тот момент килограмм стоил около 400 долларов.

Скажу честно, в свое время пытался освоить все тонкости приготовления говядины, но результат никогда не был гарантирован. Да, порой получалось замечательно, но и процент фейлов был значительный. Это не то, что нельзя было есть, но мясо было жестковатое. При этом для меня нормально, если мясо лучше будет недожаренным, но жена такое есть отказывалась. Поэтому словить тот тонкий момент, когда мясо УЖЕ готово полностью, но ЕЩЕ не передержано очень трудно.

Гораздо легче словить это на подходе, но немного розового сока жену пугает.

Поэтому закинул это дело. Я все-же хотел-бы поставить акцент - покупательная способность арабов и китайцев (именно китайцев, а не азиатов в общем) не имеет ничего общего с возможностями остальных американцев. Хотя именно их экспансия на рынке недвижимости взвинтила цены в Канаде настолько, что правительство запретило продажу недвиги нерезидентам.Насчет говядины - это такой сложный продукт для приготовления, что в нем важно все. И возраст животного и порода и часть не только туши, но и часть части. И даже в каких условиях животное содержалось, чем кормилось и тд.Свежесть, хранение. И, конечно, приготовление.Самый лучший кусок самой лучшей говядины можно испортить банально минутной передержкой.Тот самый знакомый с теслой на Индепендент дей нас угощал стейком собственного приготовления. Он в этом большой специалист. До этого его звали его друзья, чтобы он специально к ним приехал и приготовил, хотя по традиции, он проводит этот день в доме своих родителей (у которых мы и были в гостях). Полдня он потратил на то, чтобы поехать куда-то далеко, чтобы купить правильное мясо (они вообще очень большое значение уделяют продуктам питания и из больших супермаркетов покупают только в Костко, но остальное покупают в маленьких магазинчиках в городках НДж и на фермах. Проехать полчаса в другой городок, чтобы купить в польском магазичике их фирменное мясо - само собой разумеещееся, полчаса на ферму за ящиком яблок - не вопрос, на другой конец города и выстоять очередь за горячими бейглз - естественно), это мясо преподготовить и по секундомеру (!) готовить на гриле.О мясных породах коров, когда-то попалась инфо, что самая дорогое и вкусное мясо - порода Виго. На тот момент килограмм стоил около 400 долларов.Скажу честно, в свое время пытался освоить все тонкости приготовления говядины, но результат никогда не был гарантирован. Да, порой получалось замечательно, но и процент фейлов был значительный. Это не то, что нельзя было есть, но мясо было жестковатое. При этом для меня нормально, если мясо лучше будет недожаренным, но жена такое есть отказывалась. Поэтому словить тот тонкий момент, когда мясо УЖЕ готово полностью, но ЕЩЕ не передержано очень трудно.Гораздо легче словить это на подходе, но немного розового сока жену пугает.Поэтому закинул это дело. rjkz

Выделенное нарисовало в моей голове сцены из фильма "Джентельмены удачи".

Все по теме.

10 куе - это минимально желательная сумма на семью в месяц, которая покроет не только минимально необходимые расходы, но и позволит делать небольшой сейвинг и позволить себе что-то бОльшее.

При этом, совсем небольшая дополнительная ПОСТОЯННАЯ нагрузка может привести к невписанию в эту цифр. То есть, пойти время от времени в даже не очень дешевый ресторан можно, но повесить несколько лишних куе ежемесячных расходов значительно повлияет на возможность делать эффективный сейвинг.

Хотя знаю людей с зп выще 10 куе на одного из членов семьи и примерно 4-5 на вторую, у которых практически ничего не остается. При ренте около 1100-1200 в месяц. Без детей, но с собакой. Выделенное нарисовало в моей голове сцены из фильма "Джентельмены удачи".Все по теме.10 куе - это минимально желательная сумма на семью в месяц, которая покроет не только минимально необходимые расходы, но и позволит делать небольшой сейвинг и позволить себе что-то бОльшее.При этом, совсем небольшая дополнительная ПОСТОЯННАЯ нагрузка может привести к невписанию в эту цифр. То есть, пойти время от времени в даже не очень дешевый ресторан можно, но повесить несколько лишних куе ежемесячных расходов значительно повлияет на возможность делать эффективный сейвинг.Хотя знаю людей с зп выще 10 куе на одного из членов семьи и примерно 4-5 на вторую, у которых практически ничего не остается. При ренте около 1100-1200 в месяц. Без детей, но с собакой. rjkz

Була проста альтернатива та прагматизм.

Альтернатива була така:

Варіант один взяти трьох дітей та повернутися в Україну на зарплатню в 25 000 гривень (цифру він сам озвучив, реально дивлячись на речі).

Варіант два: не побоятися та різко змінити своє життя.

У кожного є право повернути кермо праворуч.

Головне вчасно побачити де є поворот.

Фото моє за кермом Тесла.

Тут всегда говорится о суммах до налогов.

Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.

У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.

В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала. Тут всегда говорится о суммах до налогов.Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала. rjkz

Тут всегда говорится о суммах до налогов.

Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.

У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.

В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала. Тут всегда говорится о суммах до налогов.Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала.

