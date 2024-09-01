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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283>
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:55

Ну чого ж не повірите: з річного доходу в 120 000 доларів в Нью Йорку людина отримує після оподаткування 103 428 доларів.
Зображення
Можете перевірити самостійно тут:
https://www.forbes.com/advisor/income-t ... a=0&k401=0

Цей підрахунок НЕ точний, тому що не врахована наявність дітей та інших витрат.
Тобто реально може бути сума, більша за 103 428.
В США це дуже індивідуальна справа - хто реально скільки заплатить.
Навіть з однакової суми прибутків за рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?

Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...
Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?

Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...
Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
Декларації викладає дуже обмежена кількість людей і то тотально брешуть.
Я не емігрант, мене не питають, то ж нема до чого звикати, але загалом питання некрасиве, і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.
В Казахстані ж і прапор з тих же кольорів ніби
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:16

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?

Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...
Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...

в США це неприйнятне питання - ніхто не відповість, хіба що прибрехати. тому оці всі розповіді тут - це така собі фантазія, а так дійсно - знає лише податкова :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.

Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:31

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.

Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці.

а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? ;)

колегам - це всім колегам - чи лише свого рівня? а то так уявляю топа, який розповідає про свою зп, а весь колектив випадає в осадок :lol: не переймайтесь в нас є купа людей, які обліковують зп, тому якщо не ви, багато хто все одно розповість :lol:

й наостанок, прикиньте, ви розповіли колегам, й виявилося, що вам платять більше, ніж іншим. Питання, що простіше - підняти всім іншим чи зменшити вам одному 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:37

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.

а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

а звідки у вас інфо, кому скільки давали? ;)

а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а звідки у вас інфо, кому скільки давали?

а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?

Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.
+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.

В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)
Дюрі-бачі
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