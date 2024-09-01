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Цей підрахунок НЕ точний, тому що не врахована наявність дітей та інших витрат. Тобто реально може бути сума, більша за 103 428. В США це дуже індивідуальна справа - хто реально скільки заплатить. Навіть з однакової суми прибутків за рік.
Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?
Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд... Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?
Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд... Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
Декларації викладає дуже обмежена кількість людей і то тотально брешуть. Я не емігрант, мене не питають, то ж нема до чого звикати, але загалом питання некрасиве, і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати. В Казахстані ж і прапор з тих же кольорів ніби
Faceless написав:Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?
Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд... Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
в США це неприйнятне питання - ніхто не відповість, хіба що прибрехати. тому оці всі розповіді тут - це така собі фантазія, а так дійсно - знає лише податкова
Faceless написав:і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.
Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці.
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
колегам - це всім колегам - чи лише свого рівня? а то так уявляю топа, який розповідає про свою зп, а весь колектив випадає в осадок не переймайтесь в нас є купа людей, які обліковують зп, тому якщо не ви, багато хто все одно розповість
й наостанок, прикиньте, ви розповіли колегам, й виявилося, що вам платять більше, ніж іншим. Питання, що простіше - підняти всім іншим чи зменшити вам одному
Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати. До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати. До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
а звідки у вас інфо, кому скільки давали?
а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?
Shaman написав:а звідки у вас інфо, кому скільки давали?
а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?
Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали. + вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.
В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)