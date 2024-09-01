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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а звідки у вас інфо, кому скільки давали?

а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?

Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.
+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.

В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)

ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки? :D

фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.

Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці.
Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.
Немає тут ніякої єдиної планки ЗП.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.

а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч.
То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.
А бонуси йшли взагалі окремо
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 12:36

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.
BIGor
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