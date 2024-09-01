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#<1 ... 2280228122822283 Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а звідки у вас інфо, кому скільки давали?



а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп? а звідки у вас інфо, кому скільки давали?а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?

Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.

+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.



В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск) Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)

ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки?



фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки?фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік Shaman

Повідомлень: 6634 З нами з: 29.09.19 Подякував: 644 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати. і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.

Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці. Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці. Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.

Немає тут ніякої єдиної планки ЗП. Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.Немає тут ніякої єдиної планки ЗП. Faceless

Модератор Повідомлень: 35190 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.



а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч. в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч. То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.

А бонуси йшли взагалі окремо То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.А бонуси йшли взагалі окремо Faceless

Модератор Повідомлень: 35190 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:36 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново. Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново. BIGor

Повідомлень: 9278 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1362 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2280228122822283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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