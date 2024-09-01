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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а звідки у вас інфо, кому скільки давали?
а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?
Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.
+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.
В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)
ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки?
фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.
Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці.
Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.
Немає тут ніякої єдиної планки ЗП.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:22
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.
а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч.
То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.
А бонуси йшли взагалі окремо
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:06
Shaman написав:
фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік
Звісно, коли на ринку був дифіцит працівників - можна було боротись за рівність. Зараз криза і кожен радий коли беруть хоч на якусь роботу. І в новачків ЗП суттєво нижчі.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:10
Faceless написав:
Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?
Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:05
M-Audio написав: rjkz написав: M-Audio написав:
Эта оценка до налогов, или после?
Тут всегда говорится о суммах до налогов.
Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.
У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.
В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала.
10-20% налогов (и, как я понимаю, других сборов) с дохода 120к в год без доп. вычетов? Не поверю. С 50к в год ещё может быть.
В США прогрессивное налогообложение.
Есть федеральное и еще штата и местами, как в НЙС еще и города.
Еще есть отчисления на федеральную пенсию, на страховку анэмплоймент, на медикер и тд.
Там небольшие суммы.
При определении налога учитывается состав семьи.
120 к - это небольшой доход. Нижний средний класс.
Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?
А сколько тогда с верхнего среднего класса? А это 400+ к в год.
Да, именно так. 400+к в год - это все еще средний класс.
Например, дети моих друзей в другом штате ходят в частную школу.
Так как доход их хаузхолда менее 400 к в год, то им дали скидку как небогатым на обучение детей. Теперь они платят "всего" 31 к в год за двоих детей.
Еще есть налоговые возвраты (на самом деле там другие названия) на детей в зависимости от дохода и возраста детей. И еще масса-масса ньансов.
Все это сбрасывается в один котел и разницу потом налоговая снимает сама напрямую со счета или делает выплату.
Очень много зависит от квалификации бухгалтера.
В первые годы мы делали бесплатно эти возвраты (просто не знали много чего и не нашли толкового бухгалтера). И потеряли на этом около 11 к в год на детских программах. Сейчас мы уже по доходам не пролазим.
Еще дополнительные занятия детей до 13 лет снимаются с базы налогообложения..
Там много чего, повторюсь.
Кроме того, кто-то предпочитает, чтобы с него потом снимала налоговая, а кто-то предпочитает, чтобы ему налоговая возвращала.
Вот и получаются абсолютно разные цифры.
Есть еще небольшая разница для работника - он работает на W2 или 1099.
В первом случае, в его пенсионные отчисления идет 6,5 % и его работодатель платит 6,5.
Еще списывать можно расходы по работе.
И даже если вы кому-то одолжили деньги и их вам пока не вернули или не вернули.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:10
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?
Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...
Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...
Вопрос кто и сколько зарабатывает - жизненно важный для иммигранта.
Но в корпоративной этике США это табу.
Мне рассказал один человек, который пришел на какие-то курсы по адаптации по приезду много лет назад.
Вела курсы женщина.
Ее в ходе бесседы спросили
"А сколько вы зарабатываете?"
"Я вам могут ответить на все вопросы кроме сколько я зарабатываю и с кем я сплю. ...Хотя...с кем я сплю я могу сказать"
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
СОбственно так и происходит.
Мой знакомый проработал несколько лет, имел зп в 27 долларов в час, был тимлидом в электрокомпании, приходили новички, которых он учил, давал им задания, проверял их, при этом работал наравне с ними и им сходу давали 30 долларов в час.
"Два раза себя одному и тому-же работодателю не продашь" (его слова).
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