Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2281228222832284> Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а звідки у вас інфо, кому скільки давали?



а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп? а звідки у вас інфо, кому скільки давали?а те що новенький міг мати вищу кваліфікацію - ні? чи в старенького є якись косяки, через що йому не підвищують зп?

Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.

+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.



В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск) Ужгородське ІТ ком'юніті таке, що в ньому довго нічого приховаєш. Та і в 90%, коли старички аргументовано просили підвищення до рівня новенького, то їм давали.+ вже писав тут про корисні кейси в тій же Чехії, коли на заводі навели порядок із зарплатами.В цілому цим би мали займатися профспілки (як приклад: в Європі активні в транспортній сфері), але їх далеко не всі роботодавці люблять (той же Маск)

ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки?



фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік ІТ - це в нас хто, ФОПівці? які рівні умови, як профспілки?фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік Shaman

Повідомлень: 6635 З нами з: 29.09.19 Подякував: 644 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:19 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати. і крім податкової і роботодавця нема чого його розголошувати.

Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці. Я вже неодноразово писав свою думку: першому кому треба розголошувати - це колегам, щоб уникати несправедливого заниження зарплат, яке так люблять роботодавці. Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.

Немає тут ніякої єдиної планки ЗП. Оце якраз тут я повністю протилежної думки. Всі люди різні, різної кваліфікації, продуктивності, та з різним вмінням домовлятися. І ЗП зокрема результат оцінки конкретної людини і її навичок комунікації.Немає тут ніякої єдиної планки ЗП. Faceless

Модератор Повідомлень: 35194 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.



а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч. в більшості компаній так й побудовано - є така річ як штатка чи щось таке. й все одно на однакових посадах можуть бути люди з різними кваліфікаціями.а от система бонусів - це цікава річ, якісну систему не так легко побудувати. варіантів безліч. То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.

А бонуси йшли взагалі окремо То в більшості бюджетних скоріше. Скільки працював у великих компаніях, "штатка" була скоріше орієнтовною цифрою, а реальна ставка була індивідуальна. І підлеглий міг заробляти більше начальника.А бонуси йшли взагалі окремо Faceless

Модератор Повідомлень: 35194 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 12:36 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново. Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново. BIGor

Повідомлень: 9278 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1362 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 13:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік фірма може купувати одне й те саме у різних постачальників за різними цінами. треба пам'ятати, що у всього є зворотній бік

Звісно, коли на ринку був дифіцит працівників - можна було боротись за рівність. Зараз криза і кожен радий коли беруть хоч на якусь роботу. І в новачків ЗП суттєво нижчі. Звісно, коли на ринку був дифіцит працівників - можна було боротись за рівність. Зараз криза і кожен радий коли беруть хоч на якусь роботу. І в новачків ЗП суттєво нижчі. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3678 З нами з: 29.07.22 Подякував: 652 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі? Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі? Faceless

Модератор Повідомлень: 35194 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі? Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?

Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість. Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3678 З нами з: 29.07.22 Подякував: 652 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 18:05 M-Audio написав: rjkz написав: M-Audio написав: Эта оценка до налогов, или после? Эта оценка до налогов, или после?



Тут всегда говорится о суммах до налогов.

Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.

У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.

В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала. Тут всегда говорится о суммах до налогов.Налоги везде разные и считаются в каждом конкретном случае по разному.У условного коли может быть после налогов с 10к остаться 8,5 к, а у условного пети 9к, а у условного васи 8к. И еще могут потом быть разные налоговые возвраты.В этом году весной получил свой налоговый возврат, но сегодня полез в ящик и нащел там конверт с чеком на 165 долларов от налоговой службы. Что-то там сами досчитали помимо того, что нам бухгалтер посчитала.

10-20% налогов (и, как я понимаю, других сборов) с дохода 120к в год без доп. вычетов? Не поверю. С 50к в год ещё может быть. 10-20% налогов (и, как я понимаю, других сборов) с дохода 120к в год без доп. вычетов? Не поверю. С 50к в год ещё может быть.



В США прогрессивное налогообложение.

Есть федеральное и еще штата и местами, как в НЙС еще и города.

Еще есть отчисления на федеральную пенсию, на страховку анэмплоймент, на медикер и тд.

Там небольшие суммы.

При определении налога учитывается состав семьи.

120 к - это небольшой доход. Нижний средний класс.

Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

А сколько тогда с верхнего среднего класса? А это 400+ к в год.

Да, именно так. 400+к в год - это все еще средний класс.

Например, дети моих друзей в другом штате ходят в частную школу.

Так как доход их хаузхолда менее 400 к в год, то им дали скидку как небогатым на обучение детей. Теперь они платят "всего" 31 к в год за двоих детей.

Еще есть налоговые возвраты (на самом деле там другие названия) на детей в зависимости от дохода и возраста детей. И еще масса-масса ньансов.

Все это сбрасывается в один котел и разницу потом налоговая снимает сама напрямую со счета или делает выплату.

Очень много зависит от квалификации бухгалтера.

В первые годы мы делали бесплатно эти возвраты (просто не знали много чего и не нашли толкового бухгалтера). И потеряли на этом около 11 к в год на детских программах. Сейчас мы уже по доходам не пролазим.

Еще дополнительные занятия детей до 13 лет снимаются с базы налогообложения..

Там много чего, повторюсь.

Кроме того, кто-то предпочитает, чтобы с него потом снимала налоговая, а кто-то предпочитает, чтобы ему налоговая возвращала.

Вот и получаются абсолютно разные цифры.

Есть еще небольшая разница для работника - он работает на W2 или 1099.

В первом случае, в его пенсионные отчисления идет 6,5 % и его работодатель платит 6,5.

Еще списывать можно расходы по работе.

И даже если вы кому-то одолжили деньги и их вам пока не вернули или не вернули. В США прогрессивное налогообложение.Есть федеральное и еще штата и местами, как в НЙС еще и города.Еще есть отчисления на федеральную пенсию, на страховку анэмплоймент, на медикер и тд.Там небольшие суммы.При определении налога учитывается состав семьи.120 к - это небольшой доход. Нижний средний класс.Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?А сколько тогда с верхнего среднего класса? А это 400+ к в год.Да, именно так. 400+к в год - это все еще средний класс.Например, дети моих друзей в другом штате ходят в частную школу.Так как доход их хаузхолда менее 400 к в год, то им дали скидку как небогатым на обучение детей. Теперь они платят "всего" 31 к в год за двоих детей.Еще есть налоговые возвраты (на самом деле там другие названия) на детей в зависимости от дохода и возраста детей. И еще масса-масса ньансов.Все это сбрасывается в один котел и разницу потом налоговая снимает сама напрямую со счета или делает выплату.Очень много зависит от квалификации бухгалтера.В первые годы мы делали бесплатно эти возвраты (просто не знали много чего и не нашли толкового бухгалтера). И потеряли на этом около 11 к в год на детских программах. Сейчас мы уже по доходам не пролазим.Еще дополнительные занятия детей до 13 лет снимаются с базы налогообложения..Там много чего, повторюсь.Кроме того, кто-то предпочитает, чтобы с него потом снимала налоговая, а кто-то предпочитает, чтобы ему налоговая возвращала.Вот и получаются абсолютно разные цифры.Есть еще небольшая разница для работника - он работает на W2 или 1099.В первом случае, в его пенсионные отчисления идет 6,5 % и его работодатель платит 6,5.Еще списывать можно расходы по работе.И даже если вы кому-то одолжили деньги и их вам пока не вернули или не вернули. rjkz

Повідомлень: 16944 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8414 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 18:10 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці? Хіба хтось відповість взагалі, а якщо відповість, то скаже чесно, на таке інтимне питання невідомо кому на вулиці?

Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...

Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України... Як на мене, то це перше запитання яке задають емігранту і вже б могли звикнути. І не розумію що тут інтимного? Народ он декларації про доход в інтернет викладає на загальний огляд...Із веселого: друг дочку в Казахстані повів в перший клас, а в них все жовто-блакитне (ленти, кульки, бантики). Мала подумала, що то все на честь України...



Вопрос кто и сколько зарабатывает - жизненно важный для иммигранта.

Но в корпоративной этике США это табу.

Мне рассказал один человек, который пришел на какие-то курсы по адаптации по приезду много лет назад.

Вела курсы женщина.

Ее в ходе бесседы спросили

"А сколько вы зарабатываете?"

"Я вам могут ответить на все вопросы кроме сколько я зарабатываю и с кем я сплю. ...Хотя...с кем я сплю я могу сказать" Вопрос кто и сколько зарабатывает - жизненно важный для иммигранта.Но в корпоративной этике США это табу.Мне рассказал один человек, который пришел на какие-то курсы по адаптации по приезду много лет назад.Вела курсы женщина.Ее в ходе бесседы спросили"А сколько вы зарабатываете?""Я вам могут ответить на все вопросы кроме сколько я зарабатываю и с кем я сплю. ...Хотя...с кем я сплю я могу сказать" rjkz

Повідомлень: 16944 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8414 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 вер, 2024 18:15 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація? а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.

До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії. Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.



СОбственно так и происходит.

Мой знакомый проработал несколько лет, имел зп в 27 долларов в час, был тимлидом в электрокомпании, приходили новички, которых он учил, давал им задания, проверял их, при этом работал наравне с ними и им сходу давали 30 долларов в час.

"Два раза себя одному и тому-же работодателю не продашь" (его слова). СОбственно так и происходит.Мой знакомый проработал несколько лет, имел зп в 27 долларов в час, был тимлидом в электрокомпании, приходили новички, которых он учил, давал им задания, проверял их, при этом работал наравне с ними и им сходу давали 30 долларов в час."Два раза себя одному и тому-же работодателю не продашь" (его слова). rjkz

Повідомлень: 16944 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8414 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2281228222832284> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор