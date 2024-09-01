BIGor написав:Дюрі-бачі написав:
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.
В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.
Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.
Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.