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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:23

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.


В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.
Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.
Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.
rjkz
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