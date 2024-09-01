|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2024 18:23
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.
В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.
Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.
Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16944
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8414 раз.
- Подякували: 5301 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Нед 01 вер, 2024 18:51
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?
Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість.
Скажу вам що вам прибріхали
З них хоч один ресурсник був?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35199
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 8018 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:03
Я приїхав у Польщу на позицію, яку раніше обіймав мій керівник. Його підвищили, а мене запросили на це місце. Десь через рік він звільнився. Однією з причин було те, що навіть після підвищення його з/п була нижче моєї.
Я у цій компанії пропрацював кілька років без перегляду з/п (через це й звільнився), а потім пару "стрибків" - і зараз отримую на 50% більше.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3334
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|