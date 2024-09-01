RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:23

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.


В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.
Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.
Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16944
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8414 раз.
Подякували: 5301 раз.
 
Профіль
8
3
6
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:51

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?

Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість.
Скажу вам що вам прибріхали :mrgreen:
З них хоч один ресурсник був?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35202
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:03

Я приїхав у Польщу на позицію, яку раніше обіймав мій керівник. Його підвищили, а мене запросили на це місце. Десь через рік він звільнився. Однією з причин було те, що навіть після підвищення його з/п була нижче моєї.
Я у цій компанії пропрацював кілька років без перегляду з/п (через це й звільнився), а потім пару "стрибків" - і зараз отримую на 50% більше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:47

  rjkz написав:В США прогрессивное налогообложение.

Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.
M-Audio
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 23.03.11
Подякував: 585 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2281228222832284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.