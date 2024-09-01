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Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?
Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати. До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.
Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.
В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали. Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу. Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.
Я приїхав у Польщу на позицію, яку раніше обіймав мій керівник. Його підвищили, а мене запросили на це місце. Десь через рік він звільнився. Однією з причин було те, що навіть після підвищення його з/п була нижче моєї. Я у цій компанії пропрацював кілька років без перегляду з/п (через це й звільнився), а потім пару "стрибків" - і зараз отримую на 50% більше.
Можливо, комусь стане в нагоді. Угорщина суттєво змінила умови перебування та умови захисту українців в своїй країні: вони позбавили права всіх «хитропопих» мешканців західних областей України насолоджуватися унікальною ситуацією: жити в Угорщині, а свої квартири/оселі в Україні здавати переселенцям із східних областей України. Визначено перелік областей України, мешканці яких можуть розраховувати на надання безкоштовного житла та матеріальної допомоги. Мої приятелі - колишні мешканці міста Буча, які з 2021 року проживали в Туреччині, зараз чухають потилицю та збираються переїжджати в Угорщину. Вже отримали позитивні відгуки від наших в цій дивній країні, мова якої мабуть важча за мови Китаю, Японії та Кореї разом узяті… Докладна інформація є тут: https://visitukraine.today/uk/blog/4353 ... nt-details