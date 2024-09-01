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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2281228222832284
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:23

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а що таке справедливе співвідношення зп, якщо у людей різна кваліфікація?

Одна посада, однакові обов'язки - однакова ЗП. Дуже класно побудованa тарифна сітка в EPAM. А якщо людина супер талановита, то можна й премію виписати.
До 2022 часто ситкався з тим, що коли приходить новий працівник в ІТ то йому давали більший офер, ніж старику, який кілька років вже в компанії.

Так, таке явище дуже поширене. Тому вигідніше постійно звільнятись на +500 долл. більше. Ще чув про людей, які спецом звільнялись, щоб рік попрацювати деінде - і потім наново найнятись, але вже за більші гроші - бо всередині компанії росту в грошах майже нема. Це також відбувається і в ФААНГ компаніях, від яких тут пісяють просто - люди розказують що вирости там по компансації просто неможливо - простіше звільнитись і потім йти наново.


В США есть такое (якобы, сам пока на себе не опробовал), что на очередном месте работы спрашивают сколько получают/получали на предыдущем и хоть немного, но давали больше. А вот если не готовы столько платить, то не брали.
Поэтому многие американцы каждые полгода\год меняют работу.
Недавно разговаривал с человеком, который доработался до инспертора. Он вышел на пенсию с 30 долларов в час зп года 4 назад. А сейчас в его сфере рабочие имеют 50-60 долларов в час минимум.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:51

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Хто вам набрехав про тарифну сітку в Епамі?

Працівники EPAM. Для них всі ці L3, L4 - прям гордість.
Скажу вам що вам прибріхали :mrgreen:
З них хоч один ресурсник був?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:03

Я приїхав у Польщу на позицію, яку раніше обіймав мій керівник. Його підвищили, а мене запросили на це місце. Десь через рік він звільнився. Однією з причин було те, що навіть після підвищення його з/п була нижче моєї.
Я у цій компанії пропрацював кілька років без перегляду з/п (через це й звільнився), а потім пару "стрибків" - і зараз отримую на 50% більше.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:47

  rjkz написав:В США прогрессивное налогообложение.

Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 05:17

Еміграція, заробітчанство

News from Hungary

Можливо, комусь стане в нагоді.
Угорщина суттєво змінила умови перебування та умови захисту українців в своїй країні: вони позбавили права всіх «хитропопих» мешканців західних областей України насолоджуватися унікальною ситуацією: жити в Угорщині, а свої квартири/оселі в Україні здавати переселенцям із східних областей України.
Визначено перелік областей України, мешканці яких можуть розраховувати на надання безкоштовного житла та матеріальної допомоги.
Мої приятелі - колишні мешканці міста Буча, які з 2021 року проживали в Туреччині, зараз чухають потилицю та збираються переїжджати в Угорщину.
Вже отримали позитивні відгуки від наших в цій дивній країні, мова якої мабуть важча за мови Китаю, Японії та Кореї разом узяті…
Докладна інформація є тут:
https://visitukraine.today/uk/blog/4353 ... nt-details
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 06:28

  M-Audio написав:
  rjkz написав:В США прогрессивное налогообложение.

Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.


Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.
И в Германии намного выше налоги.
....Даже не так.
В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.
Ещк раз.
100к в год - это нижний средний класс.
Средний средний начинается с примерно 140-150.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 06:43

  rjkz написав:
  M-Audio написав:
  rjkz написав:В США прогрессивное налогообложение.

Вы хотите, чтобы с нижнего среднего класса снимали 45%?

В Германии тоже. Со 100к евро только подоходный налог был бы где-то 25% (начиная с 60к ставка 42%). А есть же ещё другие сборы.


Начнем с того, что в Германии 100К - это очень приличная зп.
И в Германии намного выше налоги.
....Даже не так.
В Германии намного ниже потолок в который можно упереться с зп.
Ещк раз.
100к в год - это нижний средний класс.
Средний средний начинается с примерно 140-150.

Какого-то кренделя смотрел на Ютубе, рассказывал, что знакомый главный инж на крутой фирме. ЗП 12 килоевро в месяц, после уплаты налогов остаётся 6,5 к€
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