akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
Дуже незвична історія з людиною, з якою я товаришую вже років 5 чи 6.
Познайомилися в дуже незвичному місці, незвичному місті та в незвичній державній установі, і ще що цікаво - в компанії дуже непересічних людей.
Але так буває: в житті в один прекрасний день варто змінити все і відразу.
Це ще має назву "вчасно піти
". Я завжди сповідую цей принцип. Рекомендую.
Так ось: "Вчасно піти" - принцип класний - але ж треба знати куди та як.
Особливо, якщо в тебе троє дітей. В такому випадку більше думають про дітей і готові на певні втрати та певні труднощі.
Людина опинилаcя з жінкою та трьома дітьми в цікавому місті під назвою Los Angeles.
В цьому місті живуть вже троє людей, з якими я раніше тісно спілкувався і навіть ось в серпні було гаряче бажання сісти на літак рейсу SFO-LAX
(на авто їхати досить довго) але мій напружений графік перебування в SFO
та SJC
не дозволив.
Так ось: прибули в LAX
, декілька тижнів жили в готелі і шукали квартиру.
Це було дуже непросто.
Є така чудова і важлива фраза:"И запомни: имя твоё "Никто" и зовут тебя "Никак"!"
Саме так і було.
Але нарешті після майже "кидання" знайшли та оселилися в 2-bedroom
із стандартною для Калфіорніі ціною в 3 300 доларів на місяць.
Важливо, що владнати питання наявності затишної нори допомогли наші українці.
Далі виникло питання про авто - бо десь в світі і можна жити БЕЗ авто, але не на Заході США.
Авто в Україні було продано і до того я приклав трохи турботи.
Так ось автівка на сьогодні зіграла поки що найважливішу роль в житті.
Випадково.
Наш герой відвідав автосалон і хотів взяти авто ТОЧНО таке, на якому їздив в Україні.- Іх єсть у нас!
Беріть!
Учасник подій відмінно знав англійську мову і це дозволило активно спілкуватися із власником автосалона та задати питання:
- А вам не потірбний на роботу біглий з України за програмою U4U працівник?
- А яка у вас професія, досвід та освіта?
- Та така професія, досвід і освіта, що і сказати не стидно, але і до автосалона не має ніякого відношення взагалі, при чому від слова "взагалі"
. І близько не стояло...
- А ви хотіли б щоби у нас автосалоні гайки накручувати на болти, чи краще в "розмовному жанрі"
?
- Готовий і болти вкручувати в гайки, і в "розмовному жанрі".
- Ну тоді візьмемо в "розмовний жанр" - бо вимова у вас на високому рівні, а клієнтів вашого сорту у нас все більше та більше...
Ну ось - людина вже з роботою.
В США не прийнято питати про рівень оплати, але скажу так: трохи вище мінімалки.
Мінімалка в тих краях десь 22 долари на годину.
Якщо працювати 40 годин на тиждень на мінімалку то заробиш 40х4х22=3 520 доларів на місяць.
Якраз вистачить на затишну нору на півдні LAХ.
Ну, треба ж з чогось починати.
Вже пролунала фраза: "Тут треба заробляти не менше 10 000 доларів на місяць
".
Правда.