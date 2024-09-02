Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2282228322842285 Додано: Пон 02 вер, 2024 10:32 slonomag написав: Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?)

Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому) А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?)Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому) cherchiltank

Повідомлень: 1476 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 11:09 flyman написав: Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?

Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.

https://fi202x.blogspot.com/2024/08/126-2024.html Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.

Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребу

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/

Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024: мінус 2,4 тисячі фахівців за пів року

Та і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребуТа і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні BIGor

Повідомлень: 9279 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1362 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 11:45 BIGor написав: flyman написав: Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?

Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.

https://fi202x.blogspot.com/2024/08/126-2024.html Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.

Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребу

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/

Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024: мінус 2,4 тисячі фахівців за пів року

Та і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребуТа і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні

от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.



===

розсилка Джина

==

Метрики тижня



Кандидати:

84,826 (-248)



Вакансії:

7,030 (-327)



У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.



Топ-найми серпня



$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна



$10k Solutions Architect/DevOps, Україна



$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина



$8K Data Architect/Data Engineer, Польща



$8k CTO, Head of Development, Україна



$8k Architect / CTO, Україна

====

Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі. от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.===розсилка Джина==Метрики тижняКандидати:84,826 (-248)Вакансії:7,030 (-327)У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.Топ-найми серпня$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна$10k Solutions Architect/DevOps, Україна$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина$8K Data Architect/Data Engineer, Польща$8k CTO, Head of Development, Україна$8k Architect / CTO, Україна====Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі. flyman

Повідомлень: 36193 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2282228322842285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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