Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?) Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому)
Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024: мінус 2,4 тисячі фахівців за пів року
Та і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні
от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом". Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.
=== розсилка Джина == Метрики тижня
Кандидати: 84,826 (-248)
Вакансії: 7,030 (-327)
У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.
Топ-найми серпня
$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна
$10k Solutions Architect/DevOps, Україна
$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина
$8K Data Architect/Data Engineer, Польща
$8k CTO, Head of Development, Україна
$8k Architect / CTO, Україна ==== Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі.