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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:32

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?)
Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 11:09

  flyman написав:Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?
Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.
https://fi202x.blogspot.com/2024/08/126-2024.html

Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребу
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/
Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024: мінус 2,4 тисячі фахівців за пів року

Та і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 11:45

  BIGor написав:
  flyman написав:Їхати в на 22долари в годину? Щоби що?
Тут день попрацював віддалено з таким рейтом, і місяць потреб закритий.
https://fi202x.blogspot.com/2024/08/126-2024.html

Щось все менше бажаючих за один день закривати місячну потребу
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/
Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024: мінус 2,4 тисячі фахівців за пів року

Та і не видно громадян США переїзжаючих з усіляких Санта-Монік чи Купертін в іпеня Софіївської Борщагівки на 5% ФОП.... А казали американці розумні :D

от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".
Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.

===
розсилка Джина
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Метрики тижня

Кандидати:
84,826 (-248)

Вакансії:
7,030 (-327)

У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.

Топ-найми серпня

$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна

$10k Solutions Architect/DevOps, Україна

$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина

$8K Data Architect/Data Engineer, Польща

$8k CTO, Head of Development, Україна

$8k Architect / CTO, Україна
====
Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:06

  flyman написав:от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:46

  airmax78 написав:
  flyman написав:от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).

#адінарот
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 15:22

akurt от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там.
Дюрі-бачі
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