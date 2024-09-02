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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2281228222832284 Додано: Пон 02 вер, 2024 11:45 от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.



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розсилка Джина

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Кандидати:

84,826 (-248)



Вакансії:

7,030 (-327)



У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.



Топ-найми серпня



$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна



$10k Solutions Architect/DevOps, Україна



$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина



$8K Data Architect/Data Engineer, Польща



$8k CTO, Head of Development, Україна



$8k Architect / CTO, Україна

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Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі. flyman

Повідомлень: 36205 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 14:06 flyman написав: от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с). Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с). airmax78 Повідомлень: 43032 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5310 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 14:46 airmax78 написав: flyman написав: от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с). Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).

#адінарот #адінарот flyman

Повідомлень: 36205 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 15:22 akurt от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3679 З нами з: 29.07.22 Подякував: 653 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 15:53 Ви, мабуть маєте рацію. Я з Вами навіть погоджуюся.

Я теж здивувався бажанню своїх приятелів, сказавши, що дуже специфічна країна - я відвідував не менше 3-х раз - і якось четвертий раз і не тягне.

Але я думаю це реалії часу і тут такі фактори:

- вони реально з Бучі і якось не дуже хочуть туди повертатися.

- намагалися продати дві квартири в Бучі - але щось не получається (не знаю причини).

- ну ось подзвонили мені і говорять, що приятелі дуже добре влаштувалися саме в Угорщині...

Кличуть їх...

Ось і цікаво, що буде...



P.S. Свого часу щось полінувалися оформити візу за Програмою CUAET - зараз жалкують, але вже пізно... akurt

Повідомлень: 9971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3683 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 15:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ви, мабуть маєте рацію. Я з Вами навіть погоджуюся.

Я теж здивувався бажанню своїх приятелів, сказавши, що дуже специфічна країна - я відвідував не менше 3-х раз - і якось четвертий раз і не тягне.

Але я думаю це реалії часу і тут такі фактори:

- вони реально з Бучі і якось не дуже хочуть туди повертатися.

- намагалися продати дві квартири в Бучі - але щось не получається (не знаю причини).

- ну ось подзвонили мені і говорять, що приятелі дуже добре влаштувалися саме в Угорщині...

Кличуть їх...

Ось і цікаво, що буде...



P.S. Свого часу щось полінувалися оформити візу за Програмою CUAET - зараз жалкують, але вже пізно... Ми оформили, але туристичні. Власне, з усіх клопотів - тільки оформити новий паспорт і відстояти чергу в посольстві Ми оформили, але туристичні. Власне, з усіх клопотів - тільки оформити новий паспорт і відстояти чергу в посольстві Faceless

Модератор Повідомлень: 35209 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8018 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 16:08 airmax78 написав: Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с). Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).



"Деякі виборці" - як ми всі бачимо - СИЛЬНО помилялися - на біду нам всім.

Як показала історія та подальші події:

- одна з найбільших цінностей - це саме "Безвізовий режим" для українців з біометричним паспортом. Звісно, наприклад, тому хто сидів безвилазно та без думки про майбутнє в селі або в місті, то їм раніше НЕ було потрібним, зараз не є потрібним, і в 2019 не було потрібним. Але їм не тільки Безвізовий режим був непотрібним, але і багато чого іншого. Для людей, які намагаються жити "!вільним" життям - то є дуже важлива річ. Мало хто знає, але мешканці Автономної республіки Крим насолодилися "Камінням, що падало на них від щастя з неба" та перше, що почали робити, то прориватися - наприклад - в Молдову (через Туреччину) та оформлювати собі українські паспорти. Не тільки для того, щоби мандрувати, але наприклад в Туреччині з українським закордонним паспортом ти можеш отримати - і отримували - ВНП, а з кримського-російським - дзуськи!

- про армію всі вже все зрозуміли і колись буде кара для тих, хто розпродав за часи свого перебування на посадах міністра оборони України сотні і тисячі літаків, танків та БМП. Дивно, але виділяється "розмахом" розпродажу не колишній бухгалтер військової частини з Львівщини, який зараз п"є шампанське "Золотая балка" в Севастополі, а самий самий чесний та самий українець з українців пан Гриценко. Цікаво - можливо співпадіння - уродженець села "Богачовка"....



Так що все було вірно: і безвіз, і армія, і віра, і мова... "Деякі виборці" - як ми всі бачимо - СИЛЬНО помилялися - на біду нам всім.Як показала історія та подальші події:- одна з найбільших цінностей - це саме "Безвізовий режим" для українців з біометричним паспортом. Звісно, наприклад, тому хто сидів безвилазно тав селі або в місті, то їм раніше НЕ було потрібним, зараз не є потрібним, і в 2019 не було потрібним. Але їм не тільки Безвізовий режим був непотрібним, але і багато чого іншого. Для людей, які намагаються жити "!вільним" життям - то є дуже важлива річ. Мало хто знає, але мешканці Автономної республіки Крим насолодилися "Камінням, що падало на них від щастя з неба" та перше, що почали робити, то прориватися - наприклад - в Молдову (через Туреччину) та оформлювати собі українські паспорти. Не тільки для того, щоби мандрувати, але наприклад в Туреччині з українським закордонним паспортом ти можеш отримати - і отримували - ВНП, а з кримського-російським - дзуськи!- про армію всі вже все зрозуміли і колись буде кара для тих, хто розпродав за часи свого перебування на посадах міністра оборони України сотні і тисячі літаків, танків та БМП. Дивно, але виділяється "розмахом" розпродажу не колишній бухгалтер військової частини з Львівщини, який зараз п"є шампанське "Золотая балка" в Севастополі, а самий самий чесний та самий українець з українців пан Гриценко. Цікаво - можливо співпадіння - уродженець села "Богачовка"....Так що все було вірно: і безвіз, і армія, і віра, і мова... akurt

Повідомлень: 9971 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3683 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 17:21 Дюрі-бачі написав: akurt от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там. от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там.

Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими. Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими. The_Rebel

Повідомлень: 402 З нами з: 01.06.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2281228222832284 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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