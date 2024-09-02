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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 11:45

от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".
Бігунці-дописувачи вище пишуть що в "партнерів" теж "стогнація" і "скидування баласту" в то в Інтел, то ще яка Відія, так що "багаті теж плачуть", а не їдуть на Софборщ.

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У серпні компанії опублікували на Djinni 10 065 вакансій. Найбільше зростання у Java, Security i Fullstack, падіння у Golang, Sysadmin, Data Engineer. Більш детально в телеграм.

Топ-найми серпня

$11.5k CTO, Dir Engineering, Україна

$10k Solutions Architect/DevOps, Україна

$9.9k Senior/Lead JavaScript Developer, Німеччина

$8K Data Architect/Data Engineer, Польща

$8k CTO, Head of Development, Україна

$8k Architect / CTO, Україна
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Навіть мені пропонували недавно СТО у фінтеху, тільки я не з тої галузі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:06

  flyman написав:от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:46

  airmax78 написав:
  flyman написав:от недавно вакансія віддалено робота в Берліні в стартап для зарядок електрокарів, тільки треба хоч приїхати на місяць в офіс познайомитися із командою, звичайно відлуп, хоч і пишуть "фулремоут", але в бюджет, ясний перець партнери стільки допомоги насипали, що можна тримати кордони закриті і піднімати податки, поки не розірве казан, але то таке, "хочпаржом".

Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).

#адінарот
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 15:22

akurt от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 15:53

Ви, мабуть маєте рацію. Я з Вами навіть погоджуюся.
Я теж здивувався бажанню своїх приятелів, сказавши, що дуже специфічна країна - я відвідував не менше 3-х раз - і якось четвертий раз і не тягне.
Але я думаю це реалії часу і тут такі фактори:
- вони реально з Бучі і якось не дуже хочуть туди повертатися.
- намагалися продати дві квартири в Бучі - але щось не получається (не знаю причини).
- ну ось подзвонили мені і говорять, що приятелі дуже добре влаштувалися саме в Угорщині...
Кличуть їх...
Ось і цікаво, що буде...

P.S. Свого часу щось полінувалися оформити візу за Програмою CUAET - зараз жалкують, але вже пізно...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 15:55

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Ви, мабуть маєте рацію. Я з Вами навіть погоджуюся.
Я теж здивувався бажанню своїх приятелів, сказавши, що дуже специфічна країна - я відвідував не менше 3-х раз - і якось четвертий раз і не тягне.
Але я думаю це реалії часу і тут такі фактори:
- вони реально з Бучі і якось не дуже хочуть туди повертатися.
- намагалися продати дві квартири в Бучі - але щось не получається (не знаю причини).
- ну ось подзвонили мені і говорять, що приятелі дуже добре влаштувалися саме в Угорщині...
Кличуть їх...
Ось і цікаво, що буде...

P.S. Свого часу щось полінувалися оформити візу за Програмою CUAET - зараз жалкують, але вже пізно...
Ми оформили, але туристичні. Власне, з усіх клопотів - тільки оформити новий паспорт і відстояти чергу в посольстві
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:08

  airmax78 написав:Як казали деяки виборці Зе - безвіз на хліб не намажеш (так само як томос). Та й армієй мовой вірой сит не будеш (скоріше навпаки). То в такий спосіб влада скасовує те, що й так не потрібно. "Безвіз - непотрібний"(с).


"Деякі виборці" - як ми всі бачимо - СИЛЬНО помилялися - на біду нам всім.
Як показала історія та подальші події:
- одна з найбільших цінностей - це саме "Безвізовий режим" для українців з біометричним паспортом. Звісно, наприклад, тому хто сидів безвилазно та без думки про майбутнє в селі або в місті, то їм раніше НЕ було потрібним, зараз не є потрібним, і в 2019 не було потрібним. Але їм не тільки Безвізовий режим був непотрібним, але і багато чого іншого. Для людей, які намагаються жити "!вільним" життям - то є дуже важлива річ. Мало хто знає, але мешканці Автономної республіки Крим насолодилися "Камінням, що падало на них від щастя з неба" та перше, що почали робити, то прориватися - наприклад - в Молдову (через Туреччину) та оформлювати собі українські паспорти. Не тільки для того, щоби мандрувати, але наприклад в Туреччині з українським закордонним паспортом ти можеш отримати - і отримували - ВНП, а з кримського-російським - дзуськи!
- про армію всі вже все зрозуміли і колись буде кара для тих, хто розпродав за часи свого перебування на посадах міністра оборони України сотні і тисячі літаків, танків та БМП. Дивно, але виділяється "розмахом" розпродажу не колишній бухгалтер військової частини з Львівщини, який зараз п"є шампанське "Золотая балка" в Севастополі, а самий самий чесний та самий українець з українців пан Гриценко. Цікаво - можливо співпадіння - уродженець села "Богачовка"....

Так що все було вірно: і безвіз, і армія, і віра, і мова...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:21

  Дюрі-бачі написав:akurt от що має статися, щоб люди обрали для еміграції Угорщину. Скільки знайомих з мадярським паспортом, але жоден не живе там.

Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:36

akurt
Так, була десь інфографіка "по-міністрово", то Гриценко там на самих вищих позиціях з розпродажу зброї. І це притому, що він господарював вже у часи відносного добробуту України. Це не голодні 90-ті, коли зброю умовно обмінювали на хліб (газ). А потім завжди ще так щиро дивувався, чому виборці йому завжди показували дулі на протязі 15 років його намагання стати якимось вагомим політиком
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:24

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