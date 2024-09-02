RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими.

Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3681
З нами з: 29.07.22
Подякував: 653 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2282228322842285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5668)
02.09.2024 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.