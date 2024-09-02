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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:29
The_Rebel написав:
Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими.
Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$
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