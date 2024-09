Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2282228322842285 Додано: Пон 02 вер, 2024 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими. Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими.

Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$ Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 3683 З нами з: 29.07.22 Подякував: 653 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 20:31 Ірина_ написав: Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:



У Польщі податкова може заблокувати банківські рахунки: причини



Форумчани, які перебувають в Польщі чи мають там рідних та знайомих. Поділіться, будь ласка. Чи зіштовхувалися з подібним? На що варто звернути увагу, з власного досвіду, аби, так би мовити, не попасти на блокування? Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Форумчани, які перебувають в Польщі чи мають там рідних та знайомих. Поділіться, будь ласка. Чи зіштовхувалися з подібним? На що варто звернути увагу, з власного досвіду, аби, так би мовити, не попасти на блокування?

Можливо, одна із причин: невірне ввезення валюти в Польщу.

Невірне - це без декларування на кордоні.

На практиці в Польщу створена дуже проста система попереднього електронного декларування валюти, яка ввозиться не тільки в Польщу, а взагалі, в ЄС:

- треба зареєструватися на сайті PUESC (сайт польської митниці).

- не раніше, ніж за 5 діб до вʼїзду в Польщу заповнити бланк декларації - вказавши види валюти та суми грошових одиниць.

- по прибутті на кордон Польщі прийти на «Червоний коридор» та показати номер зареєстрованої раніше Декларації. Митник її знайде, роздрукує, може попросити показати гроші, поставить печатки в двох екземплярах, одну передасть людині.

- такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.

Оригінальний текст для іноземців:

W celu wypełnienia ankiety prosimy o:

- Zalogowanie się do Pomocy Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC za pośrednictwem platformy https://puesc.gov.pl/

- Wybranie z menu Ankiety -> Do wypełnienia

- Wypełnienie ankiety numer ZGL5892772 Можливо, одна із причин: невірне ввезення валюти в Польщу.Невірне - це без декларування на кордоні.На практиці в Польщу створена дуже проста система попереднього електронного декларування валюти, яка ввозиться не тільки в Польщу, а взагалі, в ЄС:- треба зареєструватися на сайті PUESC (сайт польської митниці).- не раніше, ніж за 5 діб до вʼїзду в Польщу заповнити бланк декларації - вказавши види валюти та суми грошових одиниць.- по прибутті на кордон Польщі прийти на «Червоний коридор» та показати номер зареєстрованої раніше Декларації. Митник її знайде, роздрукує, може попросити показати гроші, поставить печатки в двох екземплярах, одну передасть людині.- такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.Оригінальний текст для іноземців:W celu wypełnienia ankiety prosimy o:- Zalogowanie się do Pomocy Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC za pośrednictwem platformy- Wybranie z menu Ankiety -> Do wypełnienia- Wypełnienie ankiety numer ZGL5892772 akurt

Повідомлень: 9972 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3683 раз. Подякували: 1304 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 вер, 2024 21:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження. - такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.

Ну звісно звісно. Ніякого підтвердження. І митник теж не попросить.

Саме тому люди маються дурнею і наймають спеціально навчених юристів, які допомагають правильно оформити документи.

Я вже писав: кум на вартість проданої квартири знімав валюту з рахунку в одному банку і ту виписку попросили не тільки на митниці, а і в банку, коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок... Ну звісно звісно. Ніякого підтвердження. І митник теж не попросить.Саме тому люди маються дурнею і наймають спеціально навчених юристів, які допомагають правильно оформити документи.Я вже писав: кум на вартість проданої квартири знімав валюту з рахунку в одному банку і ту виписку попросили не тільки на митниці, а і в банку, коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3683 З нами з: 29.07.22 Подякував: 653 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2282228322842285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless