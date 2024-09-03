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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Наприклад, пенсія. Адже Угорщина (для своїх громадян) враховує стаж український і пенсії виходять десь 5-7 раз більшими.

Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:31

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У Польщі податкова може заблокувати банківські рахунки: причини

Форумчани, які перебувають в Польщі чи мають там рідних та знайомих. Поділіться, будь ласка. Чи зіштовхувалися з подібним? На що варто звернути увагу, з власного досвіду, аби, так би мовити, не попасти на блокування?

Можливо, одна із причин: невірне ввезення валюти в Польщу.
Невірне - це без декларування на кордоні.
На практиці в Польщу створена дуже проста система попереднього електронного декларування валюти, яка ввозиться не тільки в Польщу, а взагалі, в ЄС:
- треба зареєструватися на сайті PUESC (сайт польської митниці).
- не раніше, ніж за 5 діб до вʼїзду в Польщу заповнити бланк декларації - вказавши види валюти та суми грошових одиниць.
- по прибутті на кордон Польщі прийти на «Червоний коридор» та показати номер зареєстрованої раніше Декларації. Митник її знайде, роздрукує, може попросити показати гроші, поставить печатки в двох екземплярах, одну передасть людині.
- такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.
Оригінальний текст для іноземців:
W celu wypełnienia ankiety prosimy o:
- Zalogowanie się do Pomocy Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC za pośrednictwem platformy https://puesc.gov.pl/
- Wybranie z menu Ankiety -> Do wypełnienia
- Wypełnienie ankiety numer ZGL5892772
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.

Ну звісно звісно. Ніякого підтвердження. І митник теж не попросить.
Саме тому люди маються дурнею і наймають спеціально навчених юристів, які допомагають правильно оформити документи.
Я вже писав: кум на вартість проданої квартири знімав валюту з рахунку в одному банку і ту виписку попросили не тільки на митниці, а і в банку, коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 02:41

Саме так: «І митник не попросить».
Там в декларації є два формальних питання: звідки гроші (є варіанти відповідей - навіть варіант «Інше») і «для чого потрібні» (є варіанти відповідей. Серед них: «купівля нерухомості», «купівля рухомого майна» і навіть варіант «інше») - але питання суто формальні і митник навіть їх не торкається.
І Декларація про ввезення валюти то саме те, що потрібно в ситуації: «…коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок...»
Користуйтеся!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Декларація про ввезення валюти то саме те, що потрібно в ситуації: «…коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок


я вже вам писав що цього не достатнь, з початку війни так, зараз ще потрібно як пише дюрі, договір про продаж, та чек зняття з банку. Наших українців потрібно добре перевіряти, але це в польщі, може де наших менше то ще не допертрали так перевіряти))
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