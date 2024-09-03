Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Особисто знаю тільки один такий кейс, коли от прям кардинальна різниця в пенсії була: родичі кума приїхали з ДНР в 2014 р. і як шахтарі тоді оформили пенсію ~ 600$, а так переважна більшість отримує мінімалку в 90$
Додано: Пон 02 вер, 2024 20:31
Можливо, одна із причин: невірне ввезення валюти в Польщу.
Невірне - це без декларування на кордоні.
На практиці в Польщу створена дуже проста система попереднього електронного декларування валюти, яка ввозиться не тільки в Польщу, а взагалі, в ЄС:
- треба зареєструватися на сайті PUESC (сайт польської митниці).
- не раніше, ніж за 5 діб до вʼїзду в Польщу заповнити бланк декларації - вказавши види валюти та суми грошових одиниць.
- по прибутті на кордон Польщі прийти на «Червоний коридор» та показати номер зареєстрованої раніше Декларації. Митник її знайде, роздрукує, може попросити показати гроші, поставить печатки в двох екземплярах, одну передасть людині.
- такі грошові кошти будуть вважатися офіційно ввезеними в ЄС і не потребують доведення законності походження.
Оригінальний текст для іноземців:
W celu wypełnienia ankiety prosimy o:
- Zalogowanie się do Pomocy Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC za pośrednictwem platformy
- Wybranie z menu Ankiety -> Do wypełnienia
- Wypełnienie ankiety numer ZGL5892772
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну звісно звісно. Ніякого підтвердження. І митник теж не попросить.
Саме тому люди маються дурнею і наймають спеціально навчених юристів, які допомагають правильно оформити документи.
Я вже писав: кум на вартість проданої квартири знімав валюту з рахунку в одному банку і ту виписку попросили не тільки на митниці, а і в банку, коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок...
Додано: Вів 03 вер, 2024 02:41
Саме так: «І митник не попросить».
Там в декларації є два формальних питання: звідки гроші (є варіанти відповідей - навіть варіант «Інше») і «для чого потрібні» (є варіанти відповідей. Серед них: «купівля нерухомості», «купівля рухомого майна» і навіть варіант «інше») - але питання суто формальні і митник навіть їх не торкається.
І Декларація про ввезення валюти то саме те, що потрібно в ситуації: «…коли приніс більше 10 тис. євро класти на рахунок...»
Користуйтеся!
Додано: Вів 03 вер, 2024 11:59
Re: Еміграція, заробітчанство
я вже вам писав що цього не достатнь, з початку війни так, зараз ще потрібно як пише дюрі, договір про продаж, та чек зняття з банку. Наших українців потрібно добре перевіряти, але це в польщі, може де наших менше то ще не допертрали так перевіряти))
Додано: Вів 03 вер, 2024 19:08
хтось працює
Додано: Вів 03 вер, 2024 22:03
Це правда: ХТОСЬ працює.
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Тяжким є життя українських емігрантів в Канаді.
Особливо якщо ти безробітний вже більше 1/2 року...
Правда, добра до українців Канада виділила із свого бюджету чергові 2200 C$ щомісячної "соціальної допомоги".
Я порахував: в цілому з бюджету Канади на сьогодні вже отримано грошима 20 000 C$...
Цікаво, що вони не вийшли за межі країни... все витрачено в середині держави.
Новини дня з міста Едмонтон - столиця провінції Альберта - такі:
- від середи 4 вересня починаються безкоштовні курси англійської для жінки з родини. Такі ж курси - але на більш високому рівні - чоловік відвідує вже 3 місяця (в нього стартовий рівень вищий був).
- діти пішли в школу - їм все подобається.
- "трохи працюють" на UBER-доставка. Вже заробили 1000 C$. Недосвідчені, тому з них 400 - витрати на пальне.
- заробіток може бути таким: плата за доставку 3 долари - відстань 12 км. Або 7 доларів - відстань 30 км. Але "день на день" не приходиться і бувають вигідні ефективні замовлення.
- на вихідні всі родина їздила в парк розваг (Культурно-історичний парк із відтвореною архітектурою Едмонтона 1885, 1905 та 1920 рр., фортом та трамваями):
Daily Admission Rates
Adult (18+) $31.00 (+GST)
Child/Youth (3-17) $24.75 (+GST)
Роботи немає. Шукають...
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