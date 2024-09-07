Додано: Суб 07 вер, 2024 11:52

Реакція українців на війну здивувала не тільки західних фахівців, але й мене. Ми всі думали, що неможливо за таких умов як в Харкові жити і працювати. Не можуть люди, як тільки закінчується тривога, відкривати свій бізнес. Це ненормально. Ненормально те, що я сиджу в цьому кабінеті, а поряд літають ракети. Коли летіли ракети на Охматдит, в мене з вікна було видно, а я сиджу і працюю. І питання тут не в звичці, а тому, що я називаю нашим специфічним гонором — «А чого це я маю лізти в підвал? Що я там забула? Я працюватиму, а він (Путін) хай застрелиться». І це домінує в нас. Погано це чи добре? Ясно, що з економічної точки зору — добре. Але це людська риса. Так, можливо, трохи більше жертв є і буде, але українці обрали вести себе саме так.

Ми дуже важко пережили 2023 рік, коли ми продовжили втрачати території та людей, коли затримувалася американська допомога, коли очікування швидкої перемоги і успіху не справдилися, але я практично не бачила, щоб хтось зламався. Є виснаження суспільства, але нема його зламу, а це говорить про нашу шалену стійкість та резильєнтність [вроджена здатність долати стреси конструктивним шляхом] — це тепер мій улюблений термін. Ми дуже довго говорили про економіку, що вона має бути sustainable [стійкою]. Так от тепер я говорю, що економіка має бути резильєнтною, миттєво реагувати на збурення. І оце в нас працює класно. Тому я не бачу підстав для хвилі масової міграції українців до кінця воєнного стану, навіть якщо ця зима не буде простою. Зима 2022−2023 років теж була не цукор. Тож масову міграцію я практично виключаю.

Я не хочу вживати високих слів як от «патріотизм», але направду це так. Але якщо переводити це на більш такі прагматичні рейки, ми розуміємо, що за кордоном ми будемо людьми другого сорту. Крім того, якщо ти вже людина 30+, то від'їзд обриває соціальні зв’язки, які втримують нас в суспільстві, підтримують наш статус, наші інтереси, є зв’язками дружби і спорідненості. Зрілі люди, як правило, переживають стан ізоляції в нових суспільствах. Направду, втрачається соціальний капітал, вбудованість в суспільство.

Але якщо користуватися іншими метриками і дивитися на тих, хто повертається, то це ті, кому є куди повертатися, хто має в Україні бізнес і житло, хто заробляє в Україні більше. Шансів, що повернуться ті, хто не зможе знайти тут гарної роботи, в кого зруйнований дім, значно менше.



Але згадана категорія або вже повернулася або повернеться найближчим часом. Медовий місяць з європейським життям вже закінчився. Це ж видно і по відгукам. Школи вже не такі. Медицина вже не така. Магазини і їжа не такі. Робота — я тут кандидат наук, доцент, лікар, мене всі поважають, а там в кращому випадку медбрат чи медсестра. І пішло-поїхало. От тому я думаю, що повернуться скоріше найбільш кваліфіковані.

Не дай Боже державі дати якісь преференції тим, хто повертається. Коли була така ідея, я криком кричала на нараді, кажу, що цього робити не можна, ми просто підірвемо соціальну єдність. Це не розкол суспільства, абсолютно ні, але поділ. Бо, ми розуміємо, є військові - учасники бойових дій. Друга страта — це ті, хто нікуди не виїжджав. Третя страта — це ті, хто виїжджав, але в межах України. І четверта — це ті, хто виїжджав за кордон. Ці чотири страти я бачу. І суспільство сьогодні абсолютно нормально сприйме великі префернції для першої страти, бо вони за нас проливають кров, вони нас захищають, і ми всі це розуміємо. Але дуже ризиковано давати щось в четвертій страті, тут мають працювати не фінансові важелі.

Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, коли і як закінчиться війна. В якому стані буде наша економіка. Повністю зруйнована чи частково. По-друге, я абсолютно переконана, що буде план — чи це буде план Маршалла, чи це буде план Пенні Пріцкер, чи це буде якийсь ще план — я не знаю. Але Україні економічно допомагатимуть. Не тому, що вони так нас люблять, а тому що зрозуміли: Україна — це єдиний бар'єр між Росією і європейською цивілізацією. Іншого нема і бути не може. А Україна може стати нездоланим бар'єром лише за умови, якщо вона буде міцною. Якщо вона зможе сама виробляти зброю, а ту, якої їй не вистачає, купувати. Не сидіти і очікувати, щоб Європа допомогла, а сама це робити. Для цього Україна має економічно розвиватися дуже швидко. Тому, я думаю, що допомагати будуть. Якщо будуть допомагати, я вірю в те, що сюди приїдуть не тільки з Бангладешу, а, наприклад, з Голландії та з інших країн Європи. Бо в Україні можна буде реалізуватися, тут будуть наукоємні проєкти і гроші.

Як ми будемо ставитися до зовсім інших людей, я не знаю. І цього ніхто зараз не знає. Ми не можемо сказати. Треба подивитися. Дуже багато залежить від того, чи зможемо ми пояснювати людям, для чого це, і чи зможемо ми виробити інструменти, які будуть адаптувати тих людей до нашого способу життя. Тому що я дуже не хочу взірця Лондону і Парижу, але до нас такі люди не поїдуть. Ми бідні. Ми їм не дамо того, що вони очікують. До нас поїдуть переважно ті, хто хоче працювати.

Потрібна пропаганда того, що нормальною є родина з двох дітей. І це треба пояснювати, що от ви підете, щоб ваша дитинка не залишилася сама, щоб в неї була рідна кровиночка ще на світі. Треба буде створити умови для того, щоб жінка могла поєднати роботу і народження дитини. Тому що сьогодні таких умов реально немає. І третє: щоб чоловік взяв на себе частину відповідальності за дітей. Тому що сьогодні чоловік допомагає дружині. Він не сам це робить. Він допомагає дружині, а відповідає за дитину дружина. Це неправильний підхід, як на мене. Потрібно ділити відповідальність

Медична система відповідальна за 10% смертності населення, тому що медицина, всі відкриття її, вони більшою мірою стосуються рідкісних випадків. А те, що стосується повсякдення — це спосіб життя. Це як люди себе поводять, що вони їдять, як вони по дорогах їздять, яка частина працює в небезпечних і шкідливих умовах і чи є в них звичка проходити діагностику. Нам як суспільству ще доведеться вчитися здоровому способу життя.

класичне питанні про відміну оптиміста від песиміста. спроба оптимістичного поглядулонгрід, але реально цікаве інтерв'юдля доступу до статті треба ввести emailоце до речі теж фактор, про який чомусь не пишуть - у підприємливої людини тут дуже багато можливостей для реалізації. на Заході все більш формалізовано, є стандартні можливості, але вище стандартного - складно